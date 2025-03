Resident Evil 9: Horrorspiel soll Franchise neu erfinden, Details dieses Jahr – Gerücht

Autor:, in / Resident Evil 9

Laut aktuellen Insider-Informationen wird Resident Evil 9 (RE9) eine große Neuerfindung der Serie sein, vergleichbar mit den Umbrüchen durch Resident Evil 4 und Resident Evil 7.

Resident Evil 9 soll sich nicht wie RE7, RE8 oder die Remakes spielen, sondern neue Mechaniken ausprobieren. Dies sei auch der Grund für die Verzögerung. Die ambitionierte Neuausrichtung der Serie von Cacpcom benötigt seine Zeit. Doch im Jahr 2025 soll es endlich offizielle Details zum Horrorspiel geben.

Der Leaker Dusk Golem berichtet: „Ich denke, dass die Leute erkennen werden, wenn RE9 enthüllt wird, dass der Grund, warum dieses Spiel so lange dauert, der ist, dass es eine große Neuerfindung der Serie ist, auf dem gleichen Niveau wie RE4 und RE7. Es wird sich nicht so spielen wie RE7/RE8 oder die Remakes, es probiert neue Dinge aus und ist sehr ambitioniert. Es wird mit ziemlicher Sicherheit dieses Jahr enthüllt werden, also haltet euch fest.“