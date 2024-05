Resident Evil 9: Jetzt doch keine Ankündigung im Sommer?

Autor:, in / Resident Evil 9

Nach widersprüchlichen Berichten in den vergangenen Wochen hat ein Insider behauptet, dass Resident Evil 9 nicht im Sommer angekündigt wird. Ja, was denn nun?

Resident Evil 9 wird laut den neuesten Gerüchten und Berichten eines Insiders nicht im Sommer 2024 angekündigt. Die Fertigstellung des Spiels soll sich sogar auf Ende 2025/2026 verschoben haben.

AestheticGamer aka Dusk Golem hatte in der Vergangenheit schon häufiger Voraussagen zu Spielen von Capcom und vor allem Resident Evil getroffen, wobei auch einige widersprüchliche Vorhersagen von ihm kamen. Was am Ende wirklich dran ist und ob Resident Evil 9 überhaupt angekündigt wird, erfahrt ihr vielleicht beim Summer Game Fest oder einem möglichen Capcom Showcase.

Erst Anfang Mai hat Dusk Golem behauptet, dass eine Veröffentlichung von Resident Evil 9 angeblich im Januar 2025 geplant sei. Zuvor im April berichtete er von einer internen Verschiebung und jetzt soll das Spiel Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen.

Mal sehen, was dem „Insider“ als Nächstes einfallen wird, um seine Spekulationen so breit zu fächern, dass er eines Tages einfach mal recht haben muss, oder?