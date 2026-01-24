Resident Evil: Code Veronica Remake: Angeblich weit fortgeschritten – Releasezeitraum durchgesickert

Ein neues Gerücht rund um Resident Evil Code Veronica sorgt derzeit für wachsende Aufmerksamkeit.

Insider Nate The Hate berichtet, dass das Remake nicht nur existiert, sondern bereits tief in der Entwicklung stecken soll.

Seine Informationen deuten darauf hin, dass Capcom seit geraumer Zeit intensiv an einer modernen Neuauflage des Klassikers arbeitet und das Projekt deutlich weiter ist, als viele bislang vermutet haben.

Besonders interessant wirkt der angebliche Zeitplan. Laut dem Insider peilt Capcom eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2027 an.

Offizielle Angaben fehlen weiterhin, doch die Aussagen fügen sich in die langjährigen Spekulationen ein, die Code Veronica immer wieder als nächsten Kandidaten für eine Neuinterpretation ins Gespräch bringen.