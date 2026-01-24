Resident Evil: Code Veronica Remake: Angeblich weit fortgeschritten – Releasezeitraum durchgesickert

Ein neues Gerücht rund um Resident Evil Code Veronica sorgt derzeit für wachsende Aufmerksamkeit.
Insider Nate The Hate berichtet, dass das Remake nicht nur existiert, sondern bereits tief in der Entwicklung stecken soll.
Seine Informationen deuten darauf hin, dass Capcom seit geraumer Zeit intensiv an einer modernen Neuauflage des Klassikers arbeitet und das Projekt deutlich weiter ist, als viele bislang vermutet haben.
Besonders interessant wirkt der angebliche Zeitplan. Laut dem Insider peilt Capcom eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2027 an.
Offizielle Angaben fehlen weiterhin, doch die Aussagen fügen sich in die langjährigen Spekulationen ein, die Code Veronica immer wieder als nächsten Kandidaten für eine Neuinterpretation ins Gespräch bringen.
Lauter gute Neuigkeiten. 🤗
Die Generation nimmt langsam an Fahrt auf. Bei all den Titeln die uns nun bevorstehen. Auch wenn uns hier ein Remake erwartet, bin ich guter Dinge dass es die Qualität eines RE2 Remakes erreichen kann.
Darauf habe ich auch bock
Ich warte immer bis offizielle News von den Entwicklern kommen und glaube nicht irgendwelchen Leuten, angeblichen Insidern, die meinen etwas zu wissen nur damit sie Aufmerksamkeit bekommen.
Würde mich sehr freuen, RE5 kann noch warten.
Das wäre ein Traum, einer liebster Teil der Reihe.
Freue mich sehr drauf.