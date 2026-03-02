Resident Evil: Code Veronica Remake: Capcom plant großes Strategiemeeting für 2027 – Gerücht

Laut Dusk Golem bereitet Capcom für 2027 ein internes, großangelegtes Strategie‑Meeting zur Zukunft der Resident‑Evil-Reihe vor.
Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Das Treffen soll kurz nach dem Release des Code Veronica‑Remakes stattfinden, damit Capcom alle relevanten Daten aus drei zentralen Projekten vorliegen hat – Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 9 und Code Veronica Remake.
Capcom nutzt solche Meetings traditionell, um mehrere Jahre im Voraus zu entscheiden, welche RE‑Projekte grünes Licht bekommen. Das letzte Treffen dieser Art fand laut Dusk Golem 2023 statt und legte die Grundlage für die aktuelle Pipeline.
Wie Capcom Entscheidungen trifft: datengetrieben, langfristig, strukturiert
Capcom gilt als eines der analytischsten Studios der Branche. Für die Zukunft der Reihe werden laut Leak mehrere Faktoren ausgewertet:
- Verkaufszahlen und Spielerbindung
- Kritiken und Community‑Feedback
- interne Qualitätsbewertungen
- Umfragen, die nach RE9 erwartet werden
- technische Performance und Produktionsaufwand
Diese Daten fließen in ein Modell ein, das Capcom hilft, 4–5 Jahre im Voraus zu planen. Deshalb ist das Meeting 2027 so wichtig: Es bestimmt, welche Remakes, Fortsetzungen oder neuen Experimente die Serie in den frühen 2030ern prägen.
Warum RE4R, RE9 und Code Veronica Remake entscheidend sind
Diese drei Titel bilden laut Dusk Golem die „Messlatte“, an der Capcom die Zukunft ausrichtet:
- RE4 Remake zeigt, wie erfolgreich moderne Remakes sein können.
- RE9 wird als Abschluss der aktuellen Saga und als technischer Benchmark gesehen.
- Code Veronica Remake dient als Test, wie tief Capcom in die Pre‑RE4‑Ära zurückgehen kann.
Die Kombination dieser Daten soll klären, ob Capcom weiter Remakes priorisiert, neue Story‑Arcs beginnt oder experimentellere Projekte wagt.
Was 2027 für die Serie bedeuten könnte
Das Meeting könnte mehrere Richtungen eröffnen:
- Neue Remakes (RE5? RE1 neu interpretiert?)
- Ein neuer Story‑Zyklus nach RE9
- Spin‑offs, die stärker auf Horror oder Action setzen
- Technische Neuausrichtung der RE Engine für die nächste Konsolengeneration
Die Entscheidungen werden die Serie für Jahre prägen – ähnlich wie die Weichenstellungen 2015–2016, die letztlich zu RE7, RE2R und RE4R führten.
Welche Resident Evil Remakes würdet ihr euch wünschen?
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die sollen verdammt nochmal ein Dino crisis Remake machen….Die Fans verlangen seit Jahren danach
Das reicht aber nicht… von den paar fans die danach Schreien lässt sich so ein projekt nicht finanzieren 😉
Es haben auch alle nach FF7 Remake für die XBox geschrien und doch waren die Verksufszahlen eher ernüchternd. Versteh mich nicht falsch. Ich bin auch absolut dafür aber man muss halt auch abwägen ob sich das wirklich rentiert
„Code Veronica Remake dient als Test, wie tief Capcom in die Pre‑RE4‑Ära zurückgehen kann.“
Was issn da noch groß pre RE4 übrig außer CV? Zero, sonst nur noch Spin Off – Outbreak, Dead Aim & Gun Survivor.. alles andere kam nach RE4
Man könnte ein Remake vom Remake des ersten Teils machen
finde wirklich großartig, was die Entwickler von Resident Evil machen. Man merkt einfach, wie viel Leidenschaft und Qualität in der Reihe steckt. Auch der neue Teil, RE9, wird definitiv in den nächsten Tagen zugelegt.
Die letzten Meetings zwecks Strategischer Planung scheinen erolgreich gewesen zu sein, wenn ich mir die letzten 10 Jahre ansehe.
Egal ob die Remakes von Resident Evil 2 und 4 (3 ist ja etwas umstritten), oder Resident Evil Village und Requiem, scheint Capcom einfach den richtigen Riecher gehabt zu haben.
Schade das man nicht zumindest die fehlenden Abschnitte des 3er Originals als DLC nachgereicht hat. Aber dann hätte die Mehrheit wohl wieder losgeheult.
Da war es doch sinnvoller das als deren Vision, bzw. Neuinterpretation zu verkaufen. 🙂
Ich hatte trotzdem Freude mit dem Spiel, auch wenn es recht kurz ausgefallen ist.
Komm schon Capcom macht das Code Veronica Remake offiziell die Fans werden es euch danken.
CV ist meiner Meinung nach sicher als Remake. Was fantastisch ist weil es einer meiner Lieblingsteile ist und damals auf der Dreamcast einfach großartig war. 🙂
Ich würde mir primär ein Code Veronica Remake wünschen, dann wären wohl RE5 oder RE1 mit 0 dran, eventuell könnte man noch ein Koop Spiel mit Outbreak machen.
Da dies landläufig ja einer der besten Teile sein soll, würde ich dem gerne in Form eines Remakes nachholen
Code Veronica Remake, ein Traum würde für mich wahr werden.