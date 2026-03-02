Resident Evil: Code Veronica Remake: Capcom plant großes Strategiemeeting für 2027 – Gerücht

Laut Dusk Golem bereitet Capcom für 2027 ein internes, großangelegtes Strategie‑Meeting zur Zukunft der Resident‑Evil-Reihe vor.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Das Treffen soll kurz nach dem Release des Code Veronica‑Remakes stattfinden, damit Capcom alle relevanten Daten aus drei zentralen Projekten vorliegen hat – Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 9 und Code Veronica Remake.

Capcom nutzt solche Meetings traditionell, um mehrere Jahre im Voraus zu entscheiden, welche RE‑Projekte grünes Licht bekommen. Das letzte Treffen dieser Art fand laut Dusk Golem 2023 statt und legte die Grundlage für die aktuelle Pipeline.

Wie Capcom Entscheidungen trifft: datengetrieben, langfristig, strukturiert

Capcom gilt als eines der analytischsten Studios der Branche. Für die Zukunft der Reihe werden laut Leak mehrere Faktoren ausgewertet:

Verkaufszahlen und Spielerbindung

Kritiken und Community‑Feedback

interne Qualitätsbewertungen

Umfragen, die nach RE9 erwartet werden

technische Performance und Produktionsaufwand

Diese Daten fließen in ein Modell ein, das Capcom hilft, 4–5 Jahre im Voraus zu planen. Deshalb ist das Meeting 2027 so wichtig: Es bestimmt, welche Remakes, Fortsetzungen oder neuen Experimente die Serie in den frühen 2030ern prägen.

Warum RE4R, RE9 und Code Veronica Remake entscheidend sind

Diese drei Titel bilden laut Dusk Golem die „Messlatte“, an der Capcom die Zukunft ausrichtet:

RE4 Remake zeigt, wie erfolgreich moderne Remakes sein können.

zeigt, wie erfolgreich moderne Remakes sein können. RE9 wird als Abschluss der aktuellen Saga und als technischer Benchmark gesehen.

wird als Abschluss der aktuellen Saga und als technischer Benchmark gesehen. Code Veronica Remake dient als Test, wie tief Capcom in die Pre‑RE4‑Ära zurückgehen kann.

Die Kombination dieser Daten soll klären, ob Capcom weiter Remakes priorisiert, neue Story‑Arcs beginnt oder experimentellere Projekte wagt.

Was 2027 für die Serie bedeuten könnte

Das Meeting könnte mehrere Richtungen eröffnen:

Neue Remakes (RE5? RE1 neu interpretiert?)

Ein neuer Story‑Zyklus nach RE9

Spin‑offs, die stärker auf Horror oder Action setzen

Technische Neuausrichtung der RE Engine für die nächste Konsolengeneration

Die Entscheidungen werden die Serie für Jahre prägen – ähnlich wie die Weichenstellungen 2015–2016, die letztlich zu RE7, RE2R und RE4R führten.

Welche Resident Evil Remakes würdet ihr euch wünschen?