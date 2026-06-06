Resident Evil: Code Veronica Remake: Claire Redfield kehrt im Survival-Horror zurück

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Image: Capcom

Resident Evil Veronica bringt den Survival-Horror-Klassiker Code: Veronica zurück.

Der nächste große Schritt im Resident-Evil-Universum ist offiziell: Resident Evil Veronica wurde beim Summer Game Fest als vollständiges Remake von Resident Evil Code: Veronica vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Claire Redfield, die sich erneut einer verzweifelten Flucht aus der Isolation stellt. Die Handlung führt auf die abgelegene und von Zombies überrannte Rockfort Island, die als zentraler Schauplatz des Survival-Horror-Abenteuers dient.

Capcom setzt bei der Neuauflage auf die hauseigene RE ENGINE, um die bekannte Geschichte technisch und spielerisch zu modernisieren. Ziel ist ein deutlich realistischerer und intensiverer Horroransatz, der das klassische Spielgefühl in eine zeitgemäße Form überträgt.

Das Remake soll den Fokus stärker auf Spannung, Isolation und Überlebenskampf legen und gleichzeitig moderne Gameplay-Mechaniken integrieren. Dabei bleibt die Grundstruktur der Originalgeschichte erhalten, wird jedoch in Präsentation und Inszenierung deutlich erweitert.

Resident Evil Veronica erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC (Steam).

Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 57655 XP Nachwuchsadmin 8+ | 06.06.2026 - 06:21 Uhr

    Freue mich schon sehr auf Resident Evil: Veronica. Bin gespannt. ❤️

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  2. Katanameister 450630 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 06:51 Uhr

    Starker Trailer, Hunk sieht man auch wie er Clair entführt, im Original gab es dazu nur eine Datei oder ein Dokument, was man in der Villa finden konnte, der fokussiertere Horror Ansatz gefällt mir ebenso.

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  5. de Maja 345475 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 06:59 Uhr

    Also wenn da nicht das geile Intro von damals dabei ist, weiß nicht wie oft ich den Helikopter auf die Glasfassade feuern sehen habe 😅

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