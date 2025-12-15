Resident Evil: Code Veronica Remake: Fans aufgepasst: Code Veronica Remake angeblich für 2027 geplant

Capcom plant gleich zwei Klassiker neu: Code Veronica und RE0R kehren zurück – aber alles nur Gerüchte voller Zombies!

Leaks deuten darauf hin, dass Capcom ein Remake von Resident Evil: Code Veronica für das Jahr 2027 plant. Laut Dusk Golem, einer bekannten Quelle für Resident-Evil-Insiderinformationen, soll der Klassiker damit eine moderne Neuauflage erhalten, die sich vermutlich an aktuellen grafischen Standards und Gameplay-Mechaniken orientiert.

Darüber hinaus wird berichtet, dass Resident Evil 0 Remake (RE0R) für das Jahr 2028 angesetzt sein soll.

Beide Ankündigungen folgen dem Trend von Capcom, ältere Titel der Resident-Evil-Reihe in aktualisierten Versionen neu zu veröffentlichen. Code Veronica, ursprünglich auf Dreamcast erschienen, gilt als eines der bekanntesten und geschätztesten Spiele der Serie.

Das Remake dürfte die Story um Claire Redfield und Chris Redfield modernisieren und grafisch auf zeitgemäßem Niveau präsentieren.

RE0R hingegen wird das Prequel zur Reihe neu auflegen, vermutlich ebenfalls mit modernen Anpassungen an Grafik, Steuerung und Benutzeroberfläche. Während Capcom bislang keine offiziellen Termine oder Details bestätigt hat, geben die Leaks bereits Fans Anlass zur Vorfreude auf zwei zentrale Titel der Resident-Evil-Historie.