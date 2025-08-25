Resident Evil: Code Veronica Remake: Größere Rolle für Wesker laut Gerücht

Im Remake von Resident Evil Code: Veronica soll Albert Wesker laut Gerücht eine größere Rolle einnehmen, während das Spiel intern vor dem Zeitplan liegt.

Noch vor dem internen Zeitplan soll sich die Entwicklung des Remakes von Resident Evil Code: Veronica befinden.

Der als vertrauenswürdig geltende Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem sprach in einer Reihe von Postings auf X über das Survival-Horrorspiel.

Demnach wird Resident Evil Code: Veronica sowie Resident Evil Zero 2027/2028 erscheinen. Welches davon zuerst auf den Markt kommt, konnte er nicht sagen.

Laut dem Leaker habe Resident Evil Zero „eine Art Neustart der Entwicklung“ erfahren, weshalb Veronica zuerst erscheinen könnte.

Im Remake von Resident Evil Code: Veronica soll Albert Wesker weiterhin eine viel größere Rolle in der Geschichte einnehmen, als es im Original der Fall war. Auch zusätzliche Szenen soll es geben.

Weskers Kampfeinheit H.C.F. nimmt zudem einen „zentrale Handlungsstrang“ im Remake ein, wie es heißt.