Resident Evil: Code Veronica Remake: Größere Rolle für Wesker laut Gerücht

Noch vor dem internen Zeitplan soll sich die Entwicklung des Remakes von Resident Evil Code: Veronica befinden.
Der als vertrauenswürdig geltende Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem sprach in einer Reihe von Postings auf X über das Survival-Horrorspiel.
Demnach wird Resident Evil Code: Veronica sowie Resident Evil Zero 2027/2028 erscheinen. Welches davon zuerst auf den Markt kommt, konnte er nicht sagen.
Laut dem Leaker habe Resident Evil Zero „eine Art Neustart der Entwicklung“ erfahren, weshalb Veronica zuerst erscheinen könnte.
Im Remake von Resident Evil Code: Veronica soll Albert Wesker weiterhin eine viel größere Rolle in der Geschichte einnehmen, als es im Original der Fall war. Auch zusätzliche Szenen soll es geben.
Weskers Kampfeinheit H.C.F. nimmt zudem einen „zentrale Handlungsstrang“ im Remake ein, wie es heißt.
Wesker ist immer noch der beste Bösewicht aus dem Resi Universum.
Daher kann seine Role gerne etwas größer sien.
Finde ich super, Wesker gehört zu meinen Lieblingsgegnern, vielleicht zeigen sie auch in einer spielbaren Rückblende wie Wesker aus dem Spencer Anwesen geflüchtet ist wie in Umbrella Chronicles 🤔.
Was ist das für ein Jahr, erst Shenmue 3 für die Xbox, jetzt kommt Code Veronica, fehlt nur noch das Sega wieder eine neue Konsole rausbringen möchte 😅
Das wäre ein Traum😍
Na dann bin ich gespannt. 🙂 Wesker ist einfach der beste Bösewicht. 😈
Sie sollen nur nichts wegkürzen!