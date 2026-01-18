Resident Evil: Code Veronica Remake: Insider behauptet Remake kommt 2026 – Resident Evil 5 dagegen nicht

Horror‑Insider Dusk Golem sorgt erneut für Aufsehen und erklärt, dass Capcom in diesem Jahr das Remake von Resident Evil Code Veronica enthüllen wird.

In der Gerüchteküche rund um die Resident Evil Reihe gibt es neue Aussagen, die für frische Diskussionen sorgen. Der bekannte Horror‑Leaker Dusk Golem hat in einem aktuellen Beitrag erklärt, dass Capcom in diesem Jahr die Ankündigung eines Resident Evil Code Veronica Remakes vorbereiten soll.

Gleichzeitig betont er, dass ein Resident Evil 5 Remake nicht Teil der diesjährigen Pläne sei.

Die Hinweise beziehen sich auf interne Informationen, die er nach eigenen Angaben seit einiger Zeit verfolgt. Seine Aussage legt nahe, dass Capcom die Rückkehr von Code Veronica priorisiert und damit einen Titel aufgreift, der seit Jahren als einer der meistgewünschten Klassiker für eine Neuauflage gilt.

Die Serie hat in den vergangenen Jahren mehrere Remakes erhalten, doch Code Veronica blieb bislang unangetastet.

Parallel dazu stellt Dusk Golem klar, dass Spieler in diesem Jahr nicht mit einer Neuinterpretation von Resident Evil 5 rechnen sollten. Seine Formulierung deutet darauf hin, dass Capcom zwar langfristig an weiteren Projekten arbeitet, aber 2026 keine Enthüllung in dieser Richtung vorgesehen ist.

Offizielle Informationen gibt es derzeit nicht. Capcom hat sich zu den Aussagen nicht geäußert, sodass unklar bleibt, wann und in welcher Form neue Projekte der Reihe vorgestellt werden.