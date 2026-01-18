Resident Evil: Code Veronica Remake: Insider behauptet Remake kommt 2026 – Resident Evil 5 dagegen nicht

In der Gerüchteküche rund um die Resident Evil Reihe gibt es neue Aussagen, die für frische Diskussionen sorgen. Der bekannte Horror‑Leaker Dusk Golem hat in einem aktuellen Beitrag erklärt, dass Capcom in diesem Jahr die Ankündigung eines Resident Evil Code Veronica Remakes vorbereiten soll.
Gleichzeitig betont er, dass ein Resident Evil 5 Remake nicht Teil der diesjährigen Pläne sei.
Die Hinweise beziehen sich auf interne Informationen, die er nach eigenen Angaben seit einiger Zeit verfolgt. Seine Aussage legt nahe, dass Capcom die Rückkehr von Code Veronica priorisiert und damit einen Titel aufgreift, der seit Jahren als einer der meistgewünschten Klassiker für eine Neuauflage gilt.
Die Serie hat in den vergangenen Jahren mehrere Remakes erhalten, doch Code Veronica blieb bislang unangetastet.
Parallel dazu stellt Dusk Golem klar, dass Spieler in diesem Jahr nicht mit einer Neuinterpretation von Resident Evil 5 rechnen sollten. Seine Formulierung deutet darauf hin, dass Capcom zwar langfristig an weiteren Projekten arbeitet, aber 2026 keine Enthüllung in dieser Richtung vorgesehen ist.
Offizielle Informationen gibt es derzeit nicht. Capcom hat sich zu den Aussagen nicht geäußert, sodass unklar bleibt, wann und in welcher Form neue Projekte der Reihe vorgestellt werden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fände ich cool…
Zeit wird’s
Bitte ohhh bitte verbessert die Boss Kämpfe 😂 mitunter die schlechtesten der ganzen Reihe
Oh ja, der im Flugzeug konnte richtig übel werden, wenn man nicht genug Munition hatte.
Der Endgegner war aber auch Pain wie sau 😆, Tentakel, Käfer, rumgespucke und n time limit 😂
Ich habe die Boskämpfe nicht sonderlich schwer in Erinnerung, man durfte doch einfach die Uzi nicht antasten bzw. musste das Game halt zum grössten Teil mit Messer und Pistole spielen und dann am Ende alles von den guten Waffen in den Boss rein. So hab ich es zu mindest vor Augen…
Also widerspricht dieser „Insider“ direkt der Sprecherin von Sheva in RE5 🤔
Ich meine, ich würde mich freuen wenn es stimmt. Code Veronica > RE5.
Und falls eins kommt hoffentlich dann wieder mehr Richtig RE1R und 4R. Sprich modernisieren und erweitern, aber nur minimal entfernen. Nicht wie bei RE2R und 3R..
Eine Änderung, die ich mir wünschen würde. Ein anderes Ende für Steve.
Dann müsste Chris nicht weiter Leon nerven wegen Claire 😉
Ich hoffe Steve hat dieselbe Synchro wie damals 🤣.
Das wäre verdammt geil!
Sehr verwirrend, wahrscheinlich kommt eine nähere Info zu einem Remake einige Monate nach dem Launch von RE9, ich hoffe auf Code Veronica und nicht RE5.
Würd ich feiern, mein Lieblingsteil, nach Resi 2.
Ich nehme Remakes von Resi bin dabei nicht wählerisch um so mehr desto besser 🤤
Ich nehme alles außer 3, 6 und Zero. 5 hätt ich auch noch mal Bock drauf, das war noch ganz gut. Wollen sie aber vielleicht aus Gründen der Political Correctness auch gar nicht erst remaken.