Resident Evil: Code Veronica Remake: Insider enthüllt große Änderungen

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Image: Capcom

Resident Evil Code Veronica Remake soll stark erweitert werden und bekannte Szenen neu interpretieren

Neue Details vom Insider „AestheticGamer aka Dusk Golem“ zum möglichen Resident Evil Code Veronica Remake sorgen aktuell wieder für Aufmerksamkeit.

Demnach soll das Projekt von Kazunori Kadoi und Yasuhiro Anpo geleitet werden – dem Regie-Duo, das bereits für die modernen Neuauflagen von Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 4 Remake verantwortlich war.

Im Mittelpunkt steht dabei offenbar keine klassische 1:1-Neuauflage.

Stattdessen soll das Remake die Vorlage erweitern und gleichzeitig deutlich verändern. Berichten zufolge bleibt der komplette Inhalt erhalten – alle Gegner, Schauplätze und wichtigen Ereignisse sollen weiterhin vorhanden sein.

Gleichzeitig wird vieles neu interpretiert oder anders umgesetzt, sodass sich das Spiel spürbar von der Originalversion unterscheiden könnte.

Ein besonderer Fokus liegt auf den beiden Hauptfiguren Claire und Chris. Während Claire weiterhin eine zentrale Rolle spielt, soll auch Chris deutlich stärker ausgebaut werden. Da es sich um seinen ersten Auftritt als jüngere Version in der modernen Engine handelt, wird seine Präsenz im Spiel erweitert.

Dabei verändert sich auch die Struktur der Handlung. Chris soll früher im Spielverlauf einen eigenen finalen Bosskampf gegen Wesker erhalten – diesmal als spielbare Auseinandersetzung statt Zwischensequenz. Nach diesem Kampf wird er schwer verletzt, wodurch die Geschichte anschließend wieder vollständig Claire folgt, die den letzten Abschnitt und den finalen Kampf gegen Alexia übernimmt.

Diese Anpassungen deuten darauf hin, dass das Remake nicht nur technisch modernisiert wird, sondern auch erzählerisch neue Wege geht. Sollte sich dies bestätigen, könnte Resident Evil Code Veronica zu einem der bislang ambitioniertesten Remakes der Reihe werden.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Details steht bislang noch aus.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. aleXdeluXe86 58380 XP Nachwuchsadmin 8+ | 22.03.2026 - 08:35 Uhr

    Dann hat bald jedes resident evil ein Remake?!
    Aber Vorteil ist, das es echt gute Remakes sind

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  2. kleineAmeise 143950 XP Master-at-Arms Silber | 22.03.2026 - 08:35 Uhr

    Hört sich spannend an. Ein Remake im Stil RE 2 und 4 ist herzlich willkommen.

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  3. hubertusVanzock 4005 XP Beginner Level 2 | 22.03.2026 - 08:36 Uhr

    Wenn die wieder so ein extremes backtracking wie bei Resident Evil Requiem betreiben, bin ich raus!

    Ständig dieses abgrasen von Gebieten wo man schon war nervt mit der Zeit. Das kann ich auch bei einem Zelda mittlerweile nicht mehr sehen!

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    • Katanameister 362900 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 08:51 Uhr
      Antwort auf hubertusVanzock

      Das Backtracking kann gut sein, kommt halt darauf an wie die Entwickler es umsetzen, bei RE1 Remake war es nahezu perfekt umgesetzt, bei Code Veronica und Resident Evil 3 Nemesis konnte es schon sehr nerven.

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      • Blight 22900 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.03.2026 - 08:54 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Finde es bei Code Veronica nicht schlecht. Ich mag tatsächlich das Leveldesign. Einige Gegnerrespawns nerven nur.

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  4. Vayne1986 37415 XP Bobby Car Raser | 22.03.2026 - 08:38 Uhr

    Bin gespannt auf das mögliche Remake zu Resident Evil Code Veronica. Würde mich sehr freuen. 🙂 Spiel gerade das Original und hänge an einem nervigen Gegner. Kein Plan ob ich es schaffe es durchzuspielen. 😬

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  5. Blight 22900 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.03.2026 - 08:44 Uhr

    Habe das Original vorhin beendet. Wenn man das kennt, wird einem schnell klar, dass man es heute nicht 1:1 remaken kann. Das Original ist aber immernoch gut.

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  7. de Maja 332975 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.03.2026 - 08:53 Uhr

    Bei übermäßigen Backtracking und Stalker Gebrauch , ähnlich wie bei Requiem bin ich raus.
    So sehr wie ich das Original CV mag aber den Gameplayanteil kann ich so absolut nicht ausstehen. Da könnte Capcom auch mal neue Wege gehen.

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    • Blight 22900 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.03.2026 - 09:00 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Stalker gibt es im original Code Veronica ja nicht. Hindert natürlich Capcom nicht daran das im Remake zu ändern, aber immerhin könnte es die Chance verringern.

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