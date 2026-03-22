Resident Evil: Code Veronica Remake: Insider enthüllt große Änderungen

Resident Evil Code Veronica Remake soll stark erweitert werden und bekannte Szenen neu interpretieren

Neue Details vom Insider „AestheticGamer aka Dusk Golem“ zum möglichen Resident Evil Code Veronica Remake sorgen aktuell wieder für Aufmerksamkeit.

Demnach soll das Projekt von Kazunori Kadoi und Yasuhiro Anpo geleitet werden – dem Regie-Duo, das bereits für die modernen Neuauflagen von Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 4 Remake verantwortlich war.

Im Mittelpunkt steht dabei offenbar keine klassische 1:1-Neuauflage.

Stattdessen soll das Remake die Vorlage erweitern und gleichzeitig deutlich verändern. Berichten zufolge bleibt der komplette Inhalt erhalten – alle Gegner, Schauplätze und wichtigen Ereignisse sollen weiterhin vorhanden sein.

Gleichzeitig wird vieles neu interpretiert oder anders umgesetzt, sodass sich das Spiel spürbar von der Originalversion unterscheiden könnte.

Ein besonderer Fokus liegt auf den beiden Hauptfiguren Claire und Chris. Während Claire weiterhin eine zentrale Rolle spielt, soll auch Chris deutlich stärker ausgebaut werden. Da es sich um seinen ersten Auftritt als jüngere Version in der modernen Engine handelt, wird seine Präsenz im Spiel erweitert.

Dabei verändert sich auch die Struktur der Handlung. Chris soll früher im Spielverlauf einen eigenen finalen Bosskampf gegen Wesker erhalten – diesmal als spielbare Auseinandersetzung statt Zwischensequenz. Nach diesem Kampf wird er schwer verletzt, wodurch die Geschichte anschließend wieder vollständig Claire folgt, die den letzten Abschnitt und den finalen Kampf gegen Alexia übernimmt.

Diese Anpassungen deuten darauf hin, dass das Remake nicht nur technisch modernisiert wird, sondern auch erzählerisch neue Wege geht. Sollte sich dies bestätigen, könnte Resident Evil Code Veronica zu einem der bislang ambitioniertesten Remakes der Reihe werden.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Details steht bislang noch aus.