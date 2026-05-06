Resident Evil: Code Veronica Remake: Leak deutet auf Enthüllung im Juni hin

Der bekannte Insider Dusk Golem geht davon aus, dass das Resident Evil: Code Veronica Remake mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Summer Game Fest im Juni angekündigt wird, auch wenn Capcoms konkrete Marketingpläne bislang nicht bestätigt sind.

In einer Reihe von Aussagen äußert der Insider, dass eine Enthüllung des Remakes beim Event „extrem wahrscheinlich“ sei, betont jedoch gleichzeitig, dass es sich dabei nicht um gesicherte Informationen handelt, sondern um eine persönliche Einschätzung der aktuellen Situation rund um Capcoms Veröffentlichungsstrategie.

Im weiteren Verlauf skizziert Dusk Golem eine mögliche zeitliche Staffelung der kommenden Resident Evil-Projekte. Demnach könnte ein Mini-Game rund um Resident Evil 9 noch in diesem Monat erscheinen, um die Aufmerksamkeit auf kommende Inhalte vorzubereiten. Das Code Veronica Remake würde anschließend beim Summer Game Fest vorgestellt werden, während Story-DLCs zu Resident Evil 9 erst später im Jahr folgen könnten.

Besonders interessant ist die Einschätzung, dass Capcom die Ankündigungen bewusst staffeln könnte, um mehrere Marketingphasen parallel zu bedienen. So könnte ein früherer Release von Zusatzinhalten die Aufmerksamkeit für spätere größere Enthüllungen wie das Remake vorbereiten und gleichzeitig die Reichweite der Marke konstant hochhalten.

Ob diese Planung tatsächlich der Realität entspricht, bleibt offen. Offizielle Bestätigungen von Capcom stehen derzeit noch aus, wodurch die Aussagen weiterhin im Bereich von Spekulation und Insider-Interpretation einzuordnen sind.