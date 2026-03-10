Resident Evil: Code Veronica Remake: Leon-Stimme befeuert die Gerüchteküche

Die Spekulationen rund um ein Remake von Resident Evil – Code Veronica nehmen weiter Fahrt auf. Jetzt meldet sich auch Nick Apostolides, der aktuelle Sprecher von Leon S. Kennedy, zu Wort.
In einem Gespräch mit PCGamer erklärte er, dass Code Veronica für ihn eines der herausforderndsten Spiele der Reihe sei – und dass ein Remake im modernen RE‑Engine‑Gewand „ein verdammt gutes Spiel“ ergeben würde.
„Wild, weird, challenging“ – warum Apostolides ein Remake will
Apostolides betont, dass Code: Veronica eine der ungewöhnlichsten Geschichten der gesamten Serie erzählt. Die Mischung aus abgedrehten Story‑Elementen, harten Kämpfen und komplexem Leveldesign mache das Spiel zu einem idealen Kandidaten für eine Neuauflage.
Er glaubt, dass die heutige RE Engine, kombiniert mit moderner Inszenierung und stärker geerdeter Schauspielerei, das Spiel auf ein völlig neues Niveau heben könnte.
Fans fordern das Remake seit Jahren
Die Idee ist nicht neu. Seit dem Erfolg des Resident Evil 2 Remakes im Jahr 2019 wünschen sich viele Spieler eine Neuauflage von Code: Veronica. Capcom konzentrierte sich jedoch zunächst auf die Hauptreihe – zuletzt erschien das Remake von Resident Evil 4.
Gerüchte deuten nun darauf hin, dass ein Code‑Veronica‑Remake tatsächlich in Arbeit sein könnte. Insider sprechen von einem möglichen Release Anfang 2027.
Warum Code: Veronica so wichtig für die Serie ist
Code: Veronica nimmt eine besondere Rolle im Resident‑Evil‑Universum ein. Viele zentrale Story‑Elemente, die später in anderen Spielen wieder aufgegriffen werden, stammen ursprünglich aus diesem Teil. Manche Fans argumentieren sogar, dass Code: Veronica das „eigentliche“ Resident Evil 3 sei, da es die übergreifende Handlung stärker vorantreibt als der Nemesis‑Ableger von 1999.
Die Geschichte folgt den Geschwistern Claire und Chris Redfield. Claire wird nach ihren Ermittlungen gegen Umbrella entführt und auf die Gefängnisinsel Rockfort verschleppt. Chris erfährt davon und macht sich auf, seine Schwester zu retten. Das Spiel erschien 2000 auf der Dreamcast und wurde später auf PS2 und GameCube portiert.
Zwei Protagonisten, ein Kampagnenfluss
Code: Veronica war der erste Serienteil, der zwei spielbare Hauptfiguren innerhalb derselben Kampagne bot. Spieler wechseln zwischen Claire und Chris, teilen sich Inventar‑ und Ressourcenmanagement und erleben die Handlung aus zwei Perspektiven. Das jüngste Spiel der Reihe, Resident Evil Requiem, griff dieses Konzept wieder auf.
Capcom plant große Strategie‑Besprechung
Laut Insider Dusk Golem soll Capcom 2027 ein internes Meeting abhalten, um die Zukunft der Reihe zu bestimmen. Dabei sollen Daten aus dem Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Requiem und dem angeblich geplanten Code‑Veronica‑Remake eine zentrale Rolle spielen.
Highlights im Überblick
- Nick Apostolides wünscht sich ein Remake von Code: Veronica
- Er nennt das Originalspiel „herausfordernd, wild und weird“
- Gerüchte sprechen von einem möglichen Release Anfang 2027
- Code: Veronica gilt als wichtiger Story‑Pfeiler der Reihe
- Erster Serienteil mit zwei Protagonisten in einer Kampagne
- Capcom plant 2027 ein Strategie‑Meeting zur Zukunft von Resident Evil
Wenn Capcom tatsächlich an einem Remake arbeitet, dürfte eine Ankündigung nicht mehr allzu fern sein.
Würdet ihr euch über ein RE Code Veronica Remake freuen?
Es ist zwar nicht gerade mein Lieblingsteil, aber es sollte eigentlich jedem klar sein, dass ein Remake von Code Veronica und Teil 5 früher oder später kommt
Hoffentlich ja!
Will endlich wieder ein Spiel mit Claire 😀
Revelations 3 kann Capcom auch gerne mal angehen.
Freuen ist gar kein Ausdruck. Ich habe es auf meiner Dreamcast rauf und runter gespielt. Es hätte ein Remake verdient und eignet sich tatsächlich bestens dafür.
@Z0RN Bei der letzten Frage steht Remakte statt Remake.
Dreamcast BESTE und Unwürdigster Konsolen-Untergang Ever!
Dreamcast… Das ist bis heute eine meiner Lieblingskonsolen.
Steht bei mir noch spielbereit.
Würde mit einem im Jahr 2026 gebauten Gerät vermutlich nicht mehr funktionieren 😀 Die gute alte Vor-2000er-Zeit, als noch Dinge gebaut wurden, die nicht absichtlich Qualitätsmängel enthielten…
Bei mir ebenso. In beider Hinsicht 😁 Meine Dreamcast geb ich nicht her.
Das ist die REM Akte also die Resident Evil Mega Akte, Z0RN hat sich zu früh verplappert mit der Info aber keinem weitersagen 🤫😂
Ja Mann DAS ist die Wahrheit!!
Wenn ein Resident Evil WIRKLICH das REmake Treatement je brauchte, dann das Abgefahrene aber WEIT hinter dessen Potenzial verkomme Code Veronica!! 🙌
Ein Remake von RE-CV würde ich sofort mit Kusshand nehmen.
naja…
Auf der PS5 Pro wurde (teilweise?) RT deaktiviert. Manche sagen es sei ein Bug, andere dass das Absicht sei.
Jedenfalls scheint die Engine noch nicht ausgereift zu sein.
Ich hätte lieber ein Lost Planet Remake. Mit Resi konnte ich noch nie was anfangen
„Mit Resi konnte ich noch nie was anfangen“
> Hah – erwischt! Du bist genau der richtige Kandidat!
Ging mir ähnlich. Ich habe damals Resi 1 versucht zu spielen, aber war zu klein und dumm für die Rätsel^^ Dann habe ich mich komplett von der Reihe abgewendet. Ich habe mit meiner Freundin 25 Jahre später ein paar Lets Plays der Remakes angeschaut und das war ganz unterhaltsam, aber das war es auch. Ich habe mich bis vor einem Monat noch als keiner betrachtet, der je selbst ein RE-Spiel zocken würde. Damals fand ich die Steuerung und Kamera-Perspektiven bescheuert, was noch dazu kommt.
Aber was ich mag, das sind geil durchinszenierte Kampagnen. Und was ich noch lieber mag, sind geil durchinszenierte Kampagnen, die man in unter 20 Stunden beenden kann. 100 Std Schinken ein zweites Mal durchspielen? Vergiss es! Aber eine 15-20 Std Kampagne – her damit.
Und was Resident Evil seit den Remakes liefert, die ich seit letzter Woche allesamt spiele, ist spektakulär inszenierte Kampagne, die super kurzweilig ist und nie Längen hat. Alle 5 Sekunden passiert irgendwas gescriptetes und man will immer „nur noch um die nächste Ecke gehen und gucken, was da ist“. Ich bin froh, dass ich es (angesteckt vom Requiem-Hype des Internets) selbst einmal ausprobiert habe.
Wenn du mit sowas etwas anfangen kannst, gib dir einen Ruck und probiere es mal selbst im Gamepass bspw. aus. Du wirst es bestimmt nicht bereuen – hier spricht ein Bekehrter, der erst zum Fan wurde, als er selbst mal Hand an die Spiele gelegt hat.
Kleines Beispiel: Ich hatte in Village gestern das Gefühl „hm, jetzt bin ich eigentlich gut ausgerüstet und kann mich gegen jede Gefahr wehren… ist gar nicht mehr so gruselig“ und (Respekt an Capcom für dieses Timing-Gefühl!) kaum 15-30 Min nach diesem Punkt (diesem Gefühl) nimmt das Spiel mir alle Waffen und jede Möglichkeit zur Verteidigung (temporär) weg und ich hab mir in einer Tour in die Hosen gemacht. Wirklich on Point zu genau der Zeit, als ich mich übermächtig fühlte, hat Capcom mich wieder klein und zum Hosenscheißer gemacht. Dieses Feingefühl für Grusel, da kann ich nur meinen Hut ziehen. Sowas kann kein Review oder Video bei Youtube vermitteln, das muss man selbst spüren…
Ich denke nach Requiem werde ich den 360 Version mal wieder spielen. Inzwischen bin ich voll getriggert. Hoffentlich ist es noch so gut, wie ich es in Erinnerung habe.
Tatsächlich der einzige Teil den ich bisher noch nie gespielt habe.
Ein Remake davon würde ich dementsprechend sehr begrüßen 👌🏻
Ein Remake zu Code Veronica wäre der Hammer. Endlich wieder mit Claire Redfield zocken.🖤 Und CV hat bis heute auch die beste Save Room Musik 🎶 von allen Resident Evil Teile.