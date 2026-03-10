Resident Evil: Code Veronica Remake: Leon-Stimme befeuert die Gerüchteküche

Nick Apostolides, die Stimme von Leon S. Kennedy, spricht offen über seine Wunschvorstellung eines Remakes – und warum Code: Veronica dafür perfekt wäre.

Die Spekulationen rund um ein Remake von Resident Evil – Code Veronica nehmen weiter Fahrt auf. Jetzt meldet sich auch Nick Apostolides, der aktuelle Sprecher von Leon S. Kennedy, zu Wort.

In einem Gespräch mit PCGamer erklärte er, dass Code Veronica für ihn eines der herausforderndsten Spiele der Reihe sei – und dass ein Remake im modernen RE‑Engine‑Gewand „ein verdammt gutes Spiel“ ergeben würde.

„Wild, weird, challenging“ – warum Apostolides ein Remake will

Apostolides betont, dass Code: Veronica eine der ungewöhnlichsten Geschichten der gesamten Serie erzählt. Die Mischung aus abgedrehten Story‑Elementen, harten Kämpfen und komplexem Leveldesign mache das Spiel zu einem idealen Kandidaten für eine Neuauflage.

Er glaubt, dass die heutige RE Engine, kombiniert mit moderner Inszenierung und stärker geerdeter Schauspielerei, das Spiel auf ein völlig neues Niveau heben könnte.

Fans fordern das Remake seit Jahren

Die Idee ist nicht neu. Seit dem Erfolg des Resident Evil 2 Remakes im Jahr 2019 wünschen sich viele Spieler eine Neuauflage von Code: Veronica. Capcom konzentrierte sich jedoch zunächst auf die Hauptreihe – zuletzt erschien das Remake von Resident Evil 4.

Gerüchte deuten nun darauf hin, dass ein Code‑Veronica‑Remake tatsächlich in Arbeit sein könnte. Insider sprechen von einem möglichen Release Anfang 2027.

Warum Code: Veronica so wichtig für die Serie ist

Code: Veronica nimmt eine besondere Rolle im Resident‑Evil‑Universum ein. Viele zentrale Story‑Elemente, die später in anderen Spielen wieder aufgegriffen werden, stammen ursprünglich aus diesem Teil. Manche Fans argumentieren sogar, dass Code: Veronica das „eigentliche“ Resident Evil 3 sei, da es die übergreifende Handlung stärker vorantreibt als der Nemesis‑Ableger von 1999.

Die Geschichte folgt den Geschwistern Claire und Chris Redfield. Claire wird nach ihren Ermittlungen gegen Umbrella entführt und auf die Gefängnisinsel Rockfort verschleppt. Chris erfährt davon und macht sich auf, seine Schwester zu retten. Das Spiel erschien 2000 auf der Dreamcast und wurde später auf PS2 und GameCube portiert.

Zwei Protagonisten, ein Kampagnenfluss

Code: Veronica war der erste Serienteil, der zwei spielbare Hauptfiguren innerhalb derselben Kampagne bot. Spieler wechseln zwischen Claire und Chris, teilen sich Inventar‑ und Ressourcenmanagement und erleben die Handlung aus zwei Perspektiven. Das jüngste Spiel der Reihe, Resident Evil Requiem, griff dieses Konzept wieder auf.

Capcom plant große Strategie‑Besprechung

Laut Insider Dusk Golem soll Capcom 2027 ein internes Meeting abhalten, um die Zukunft der Reihe zu bestimmen. Dabei sollen Daten aus dem Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Requiem und dem angeblich geplanten Code‑Veronica‑Remake eine zentrale Rolle spielen.

Wenn Capcom tatsächlich an einem Remake arbeitet, dürfte eine Ankündigung nicht mehr allzu fern sein.

