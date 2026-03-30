Resident Evil: Code Veronica Remake: Mögliche Hinweise in Requiem entdeckt

Mehrere innerhalb der Community entdeckte Details aus Resident Evil 9 sorgen aktuell für neue Spekulationen rund um ein mögliches Remake von Resident Evil Code Veronica. Die Beobachtungen stammen aus Inhalten, die über den Fotomodus und bestimmte Umgebungsobjekte genauer analysiert wurden und dort auffällige Namens- und Wortreferenzen zeigen.

Im Zentrum steht ein Hotelregister, das im Spiel sichtbar ist und durch den Fotomodus besser lesbar wird. Darin wird eine Person namens Alyssa als letzter Gast sowie als „neunter“ Eintrag geführt. Zusätzlich taucht im selben Kontext der Name „Veronica“ auf, was von Teilen der Community als möglicher Hinweis auf den bekannten Serientitel interpretiert wird.

Thanks to photo mode, Wrenwood's “hotel register” can be read more clearly, revealing Alyssa wasn't only the last guest, but also the “9th”, which matches the title's number. Also, one guest's name is “Veronica”, which adds up to the list of “references” to CV in RE9. #REBHFun pic.twitter.com/r0bI00EuCX — Resident Leo. (@RacconSurvivor) March 29, 2026

Ein weiteres Detail findet sich in einer Bar-Szene innerhalb von Rhodes Hill. Dort ist eine Flasche mit der Beschriftung „AVERNICO“ zu sehen. Wird dieser Begriff umgestellt, ergibt sich das Wort „Veronica“. Solche sprachlichen Anspielungen gelten innerhalb der Reihe als bekanntes Stilmittel, mit dem Capcom wiederholt subtile Verweise auf zukünftige oder parallele Projekte integriert hat.

In the bar lounge in Rhodes Hill there's this suspicious bottle, AVERNICO. if you unscramble this word it spells out… VERONICA. i wonder what's next for Resident Evil 😄 pic.twitter.com/DsIwC4nYez — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) March 5, 2026

Die Kombination dieser Elemente führt dazu, dass die Hinweise derzeit verstärkt als mögliche Vorbereitung auf ein Remake von Resident Evil Code Veronica gewertet werden. Parallel dazu kursieren weiterhin Berichte, wonach eine offizielle Ankündigung noch im laufenden Jahr erfolgen könnte, während ein Release für das kommende Jahr im Gespräch ist. Eine Bestätigung seitens Capcom liegt bislang nicht vor.