Resident Evil: Code Veronica Remake: Steht laut Insider kurz vor der Enthüllung

Insider rechnet in der kommenden Woche mit der Enthüllung des Remakes von Resident Evil: Code Veronica.

Eine offizielle Vorstellung von Resident Evil: Code Veronica Remake könnte laut Insider AestheticGamer, besser bekannt als Dusk Golem, bereits in der kommenden Woche erfolgen. Der für seine Berichte zur Resident-Evil-Reihe bekannte Leaker sieht derzeit zahlreiche Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung.

In mehreren Beiträgen auf X erklärte Dusk Golem, dass nahezu alle Anzeichen auf eine Enthüllung hindeuten würden. Zwar kenne er die konkreten Marketingpläne von Capcom nicht, halte eine Vorstellung des Projekts in naher Zukunft jedoch für sehr wahrscheinlich.

Darüber hinaus spekulierte der Insider darüber, wie Capcom die Vermarktung des Spiels angehen könnte. Eine Möglichkeit wäre demnach ein Ansatz ähnlich wie bei Resident Evil 9, bei dem zunächst nur wenige Details preisgegeben werden. Da es sich um ein Remake handelt, kennen viele Fans jedoch bereits die grundlegende Handlung und wichtige Spielabschnitte.

Nach Einschätzung von Dusk Golem könnte Capcom deshalb eher den Weg des Resident Evil 2 Remakes einschlagen. Die Ankündigung würde dabei als großer Fan-Moment inszeniert werden, während weitere Inhalte und Spielszenen schrittweise veröffentlicht werden.

Als einen der Hauptgründe für das Projekt nennt der Insider die langjährige Nachfrage innerhalb der Community. Entsprechend erwartet er, dass Claire Redfield eine zentrale Rolle in der Vermarktung des möglichen Remakes einnehmen wird.

Eine offizielle Bestätigung von Capcom liegt derzeit nicht vor. Entsprechend sollte die Information bis zu einer Ankündigung als Gerücht betrachtet werden.