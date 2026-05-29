Resident Evil: Code Veronica Remake: Steht laut Insider kurz vor der Enthüllung

5 Autor: , in News / Resident Evil: Code Veronica Remake
Übersicht
Image: Capcom

Insider rechnet in der kommenden Woche mit der Enthüllung des Remakes von Resident Evil: Code Veronica.

Eine offizielle Vorstellung von Resident Evil: Code Veronica Remake könnte laut Insider AestheticGamer, besser bekannt als Dusk Golem, bereits in der kommenden Woche erfolgen. Der für seine Berichte zur Resident-Evil-Reihe bekannte Leaker sieht derzeit zahlreiche Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung.

In mehreren Beiträgen auf X erklärte Dusk Golem, dass nahezu alle Anzeichen auf eine Enthüllung hindeuten würden. Zwar kenne er die konkreten Marketingpläne von Capcom nicht, halte eine Vorstellung des Projekts in naher Zukunft jedoch für sehr wahrscheinlich.

Darüber hinaus spekulierte der Insider darüber, wie Capcom die Vermarktung des Spiels angehen könnte. Eine Möglichkeit wäre demnach ein Ansatz ähnlich wie bei Resident Evil 9, bei dem zunächst nur wenige Details preisgegeben werden. Da es sich um ein Remake handelt, kennen viele Fans jedoch bereits die grundlegende Handlung und wichtige Spielabschnitte.

Nach Einschätzung von Dusk Golem könnte Capcom deshalb eher den Weg des Resident Evil 2 Remakes einschlagen. Die Ankündigung würde dabei als großer Fan-Moment inszeniert werden, während weitere Inhalte und Spielszenen schrittweise veröffentlicht werden.

Als einen der Hauptgründe für das Projekt nennt der Insider die langjährige Nachfrage innerhalb der Community. Entsprechend erwartet er, dass Claire Redfield eine zentrale Rolle in der Vermarktung des möglichen Remakes einnehmen wird.

Eine offizielle Bestätigung von Capcom liegt derzeit nicht vor. Entsprechend sollte die Information bis zu einer Ankündigung als Gerücht betrachtet werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Code Veronica Remake

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. xS1NN3Dx 19615 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 29.05.2026 - 16:06 Uhr

    Bei den Remakes zu RE geben sie sich echt Mühe. Zocke aktuell RE 2 über Gamepass. Hab damals, als es raus kam, die Disk vom Bruder geschenkt bekommen, um dann zu merken, dass das UNBENUTZTE Laufwerk meiner One X kaputt war.

    0
  3. Evilski 58640 XP Nachwuchsadmin 8+ | 29.05.2026 - 16:21 Uhr

    Wenn es kommt würde ein Traum für mich wahr werden. Die Dreamcast Version war der Hammer.

    1
  4. Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 16:42 Uhr

    Könnte auf der State of Play oder dem Summer Games Fest angekündigt werden, kann es kaum erwarten 👌.

    0
  5. Sturmi 18185 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 29.05.2026 - 16:46 Uhr

    Naja bleibe skeptisch was das Remake angeht. Mal schauen……..

    0

Hinterlasse eine Antwort