Resident Evil: Requiem: 5 Millionen Spieler und Nr. 1 der Xbox-Charts

Resident Evil: Requiem setzt seinen starken Launch fort und hat inzwischen die Marke von 5 Millionen Spielern überschritten.
Gleichzeitig ist das Horrorspiel aktuell das meistverkaufte Spiel sowohl im deutschen als auch im US‑Xbox‑Store und belegt dort Platz 1 bei den kostenpflichtigen Spielen.
Der Erfolg zeigt, wie stark die Nachfrage nach dem neuen Ableger der Reihe ist – sowohl bei langjährigen Fans als auch bei neuen Spielern.
Der schnelle Anstieg der Spielerzahlen unterstreicht zudem Capcoms anhaltende Stärke im Premium‑Segment. Requiem profitiert dabei von der hohen Markenbekanntheit, dem starken Launch‑Marketing und der breiten Präsenz auf mehreren Plattformen.
Gleich , wenn dunkel, gehts los bei mir.
Ich hab das Spiel schon zum ersten Mal durch, hat keine 9h gedauert. Ist für Veteranen auf Normal (selbst klassisch) ziemlich einfach. Nun folgt dennoch der Easy Run um die fehlenden paar Erfolge zu sammeln und dann gehts ab in den Alptraum Modus. Hoffe bis dahin ist das mit dem New Game plus gefixt damit richtige Speed Runs möglich sind.
Ja man SO muss das…
Capcom hat es Wieder mal geschafft ✌️
Einfach nur verdient.
Grandioses Game!
Massiver Erfolg für Capcom – Verdient!
Das geht wirklich ziemlich durch die Decke.
Ist auch ein Mega Spiel 🤩😍