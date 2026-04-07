Resident Evil: Requiem: Ada Wong-Rückkehr im neuen DLC angedeutet

Eine Aussage von Jolene Andersen, der Sprecherin von Ada Wong aus dem Remake von Resident Evil 2, sorgt für neue Spekulationen rund um eine mögliche Rückkehr der ikonischen Figur in Resident Evil Requiem.
In einem aktuellen Social-Media-Beitrag deutete Andersen ein neues Projekt an, ohne konkrete Details zu nennen. Sie sprach von einer „streng geheimen Mission“ und machte deutlich, dass sie aufgrund vertraulicher Informationen keine weiteren Angaben machen könne.
Besonders interessant ist der inhaltliche Bezug ihrer Worte. Ihre Andeutung, sich nicht wie „Ben“ verhalten zu wollen, scheint auf Ben Bertolucci anzuspielen, eine Figur aus dem Universum, die für ihre neugierige und investigative Rolle bekannt ist.
Die Formulierung und der thematische Bezug zu geheimen Missionen passen dabei auffällig gut zu Ada Wong, die für ihre geheimnisvolle und undurchsichtige Rolle innerhalb der Serie bekannt ist.
Zusätzliche Hinweise kommen aus der Community selbst. Auch der bekannte Insider Dusk Golem geht davon aus, dass Ada Wong im kommenden DLC von Resident Evil Requiem eine Rolle spielen könnte.
Bereits zuvor hatte Capcom bestätigt, dass zusätzliche Story-Inhalte für das Spiel in Entwicklung sind. Erste Konzeptgrafiken zeigten bereits bekannte Figuren wie Leon und Grace, was auf eine Erweiterung der bestehenden Handlung hindeutet.
Ob sich die Andeutungen von Andersen tatsächlich auf eine Rückkehr von Ada Wong beziehen, bleibt bislang unbestätigt. Dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass der DLC von Resident Evil Requiem weitere bekannte Gesichter ins Spiel bringen könnte.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Würde mich freuen auf eine Rückkehr von Ada Wong. Bin gespannt auf das Resident Evil: Requiem DLC. Das Hauptspiel hat mir schon richtig gefallen. ❤️
Leider war Requiem echt nicht gut 😞 Hoffentlich nicht noch mehr Lvl Recycling mit Ada Wong.
Also es ist schon noch „Gut“ aber das Game hat wirklich Probleme…
Vor allem gewisse Story Events und spätere Level haben jemanden wie mich, ein OG N64 RE2 „Urgestein“ in Disbelieve zurück gelassen 😑
Das Ende und der positive „Charakterwechsel“ eines gewissen Charakters sind für mich unter anderem vollkommen absurd, dennoch ein gutes Spiel trotz einiger Schwächen wie gesagt.
Was hat dich konkret gestört ?
Neben dem von dir genannten Unsinnig geschriebenen Ende(n) stört mich, dass es überhaupt eine T-Virus Infektion Jahrzehnte später gibt, die dann einfach SO dank Elpis geheilt wird. 😑
Und WAS ist Zeno, WOHIN verschwindet Hunks „Leiche“ nach dem unsinnigen Aufeinander-treffen mit Leon, WIESO wird Grace an diesen „Mordfall“ gesetzt, obwohl ihr Boss wissen sollte dass sie eigentlich Ungeeignet ist für solch eine Aufgabe!??
Wie kann Leon einen Tyrant UND Nemesis(Endboss) mit einer
TACTICAL AXE besiegen, obwohl man seit Jeher Mächtige Waffen wie Raketenwerfer oder Rail Guns gebraucht hat!??
Wieso Überlebt Emily obwohl im Gegensatz zu Leon’s Aussage die Meisten Gamer sehr Wohl auf „Vitals“ geschossen haben (carbot Animations hat das herrlich parodiert)!?
Zu Spencer’s „Sinneswandel“ sag ich mal nix und ich mochte zudem das zerstörte Raccoon City nicht… Fand ich langweilig
Sehe ich alles auch so, nur bei Hunk macht es Sinn, der überlebt ja irgendwie alles, fand aber den Plot Twist mit Spencer war der größte Schwachsinn aller Zeiten, wenn man sich mal reinzieht, was der alles abgezogen hat in der Vergangenheit und Zeno war leider eine Verschwendung, wird bestimmt aber wieder auftauchen im Nachfolger.
Story war super, und hatte auch tolle Twists. Gameplay ist halt Standartsurvivalhorror (Grace) und Standartaction (Leon) also für mich eine 8 von 10. Einfach ein solides Resident Evil.
Für mich waren es leider wie gesagt eher Unsinnige „Mystery Boxes“ ohne Antworten und keine gut gemachten Twists.
Aber wenn du es gut findest ist das ok
Hatte eher auf Claire gehofft, aber Ada passt bei Leon sowieso.
Ein Resi ohne Ada geht ja eigentlich gar nicht, oder? 😅
Es ist komisch das sie noch kein eigenes Spiel hatte.
In Resident Evil 1 wird sie in Akten erwähnt.
In Teil 2,4, 6 kommt sie vor, bzw immer wenn Leon dabei ist, ist Ada nicht weit weg.
Sie hat in 4 einen eigenen DLC bekommen. Das reicht für mich.
Ist nicht ganz korrekt, sie hat im Remake ein kostenpflichtigen DLC bekommen.
Im Original war das kostenlos mit enthalten.
In Teil 6 hat sie eine eigene Kampagne bekommen.
Freue mich darauf, hoffentlich kommt es schon Ende des Jahres.
Das wäre der Knüller glaube aber wenig drann…
Hab das Spiel noch nicht mal gespielt 😂, warte brav auf nen sale. Kein Stress