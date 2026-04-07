Resident Evil: Requiem: Ada Wong-Rückkehr im neuen DLC angedeutet

Eine Aussage von Jolene Andersen, der Sprecherin von Ada Wong aus dem Remake von Resident Evil 2, sorgt für neue Spekulationen rund um eine mögliche Rückkehr der ikonischen Figur in Resident Evil Requiem.

In einem aktuellen Social-Media-Beitrag deutete Andersen ein neues Projekt an, ohne konkrete Details zu nennen. Sie sprach von einer „streng geheimen Mission“ und machte deutlich, dass sie aufgrund vertraulicher Informationen keine weiteren Angaben machen könne.

Besonders interessant ist der inhaltliche Bezug ihrer Worte. Ihre Andeutung, sich nicht wie „Ben“ verhalten zu wollen, scheint auf Ben Bertolucci anzuspielen, eine Figur aus dem Universum, die für ihre neugierige und investigative Rolle bekannt ist.

Die Formulierung und der thematische Bezug zu geheimen Missionen passen dabei auffällig gut zu Ada Wong, die für ihre geheimnisvolle und undurchsichtige Rolle innerhalb der Serie bekannt ist.

Zusätzliche Hinweise kommen aus der Community selbst. Auch der bekannte Insider Dusk Golem geht davon aus, dass Ada Wong im kommenden DLC von Resident Evil Requiem eine Rolle spielen könnte.

Bereits zuvor hatte Capcom bestätigt, dass zusätzliche Story-Inhalte für das Spiel in Entwicklung sind. Erste Konzeptgrafiken zeigten bereits bekannte Figuren wie Leon und Grace, was auf eine Erweiterung der bestehenden Handlung hindeutet.

Ob sich die Andeutungen von Andersen tatsächlich auf eine Rückkehr von Ada Wong beziehen, bleibt bislang unbestätigt. Dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass der DLC von Resident Evil Requiem weitere bekannte Gesichter ins Spiel bringen könnte.