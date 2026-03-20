Resident Evil: Requiem: Ada Wong soll im DLC zurückkehren – Gerücht

Während Capcom bisher keine Details zu Story, Umfang oder Release-Termin des angekündigten DLCs für Resident Evil Requiem verraten hat, deuten erste Leaks darauf hin, dass Ada Wong möglicherweise eine Rolle spielen könnte.
Leaker AestheticGamer, auch bekannt als Dusk Golem, berichtete zuvor, dass sich der Zusatzinhalt auf Leon S. Kennedy konzentrieren wird. Nun brachte StiviwonderN einen “unbeabsichtigten Leak” ins Spiel.
Wie es dazu heißt, gab es irgendwo eine kleine Panne, die versehentlich Informationen enthüllte. Dabei soll Ada Wong in gewisser Form im DLC auftauchen – ob es sich um eine zentrale Rolle handelt oder lediglich einen Auftritt ähnlich dem von Sherry Birkin im Hauptspiel, bleibt offen.
StiviwonderN betonte, dass sie selbst die Quelle nicht seien und keinerlei weitere Details preisgeben könnten, um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen. Die Leaks lassen jedoch vermuten, dass Ada Wong tatsächlich in Resident Evil Requiem’s DLC eingebunden wird, was Fans der Serie aufhorchen lässt.
Datenanalysen hatten zuvor gezeigt, dass sowohl Jill Valentine als auch Ada Wong ursprünglich für das Hauptspiel vorgesehen waren, was deren Abwesenheit noch auffälliger macht.
Der DLC befindet sich Berichten zufolge bereits in der späten Entwicklungsphase, eine offizielle Ankündigung könnte daher in den kommenden Monaten erfolgen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt auf das DLC zu Resident Evil: Requiem. Wenn Ada Wong zurückkehren sollte, würde mich das freuen. 🙂
Es MUSS aber in einem Requiem DLC auch um Hunks „Schicksal“ gehen…
Sonst hat Capcom im Hauptspiel unnötig „angeteased“
Und was ist mit Tofu, der ist doch jetzt Kanon 😅.
Allerdings ist er das… Diese „Möchtegern-Wurst“ 😆
Hätte ich nichts dagegen, Ada und Leon als Kombo sind Kult.
Wäre cool, Leon gibt’s immer nur mit Ada im Doppelpack. Aber bis es offiziell von Capcom angekündigt wurde, geb ich auf diese ganzen „Leaker und Insider“ gar nichts.
Aber auch nicht auf Aussagen der Entwickler dazu.. hat man ja bei Leon gesehen – auch wenn sie mich nicht täuschen konnten. Bei Japanern muss man genau darauf achten was und wie sie es sagen.
Ada geht immer 🙂
Der dlc vom Resident evil 4 remake ist auch verdammt gut.
Hab das Maingame noch nicht durch, aber der dlc wird Pflicht. Die dlc’s von Resi Games haben mich nie enttäuscht.
Sowohl über Aida als auch Jill würde ich mich freuen. Bei einer der letzten Artikel über das Spiel wurde doch gegrübelt mit wem Leon liiert sein könnte. Mein Tipp wäre Aida. So wie es bei den beiden subtil geknistert hat. Vor allem in Teil 2 und Teil 4 der Reihe