Resident Evil: Requiem: Ada Wong soll im DLC zurückkehren – Gerücht

Während Capcom bisher keine Details zu Story, Umfang oder Release-Termin des angekündigten DLCs für Resident Evil Requiem verraten hat, deuten erste Leaks darauf hin, dass Ada Wong möglicherweise eine Rolle spielen könnte.

Leaker AestheticGamer, auch bekannt als Dusk Golem, berichtete zuvor, dass sich der Zusatzinhalt auf Leon S. Kennedy konzentrieren wird. Nun brachte StiviwonderN einen “unbeabsichtigten Leak” ins Spiel.

Wie es dazu heißt, gab es irgendwo eine kleine Panne, die versehentlich Informationen enthüllte. Dabei soll Ada Wong in gewisser Form im DLC auftauchen – ob es sich um eine zentrale Rolle handelt oder lediglich einen Auftritt ähnlich dem von Sherry Birkin im Hauptspiel, bleibt offen.

StiviwonderN betonte, dass sie selbst die Quelle nicht seien und keinerlei weitere Details preisgeben könnten, um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen. Die Leaks lassen jedoch vermuten, dass Ada Wong tatsächlich in Resident Evil Requiem’s DLC eingebunden wird, was Fans der Serie aufhorchen lässt.

Datenanalysen hatten zuvor gezeigt, dass sowohl Jill Valentine als auch Ada Wong ursprünglich für das Hauptspiel vorgesehen waren, was deren Abwesenheit noch auffälliger macht.

Der DLC befindet sich Berichten zufolge bereits in der späten Entwicklungsphase, eine offizielle Ankündigung könnte daher in den kommenden Monaten erfolgen.