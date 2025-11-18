Resident Evil: Requiem: Aktuell keine Demo-Version geplant

13 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: Capcom

Aktuell ist keine Demo-Version für Capcoms kommenden Horror-Titel Resident Evil: Requiem in Planung.

Noch etwas mehr als drei Monate müssen sich Horror-Fans gedulden, bis sie ab dem 27. Februar 2026 in Resident Evil: Requiem erneut ins zombieverseuchte Raccoon City zurückkehren dürfen.

Im Gegensatz zu den letzten Veröffentlichungen der Horror-Reihe wird es diesmal voraussichtlich keine Demo-Version zum Ausprobieren geben. Zumindest bestehen aktuell keine Pläne für eine solche, wie Producer Masato Kumazawa im Interview mit Stevivor erklärt:

„Was eine Demo-Version angeht, haben wir derzeit tatsächlich keine Pläne dafür. Überhaupt keine. Wir wollen uns einfach darauf konzentrieren, das Spiel fertigzustellen. Unser Entwicklungsteam gibt sein Bestes, um ein Spiel von höchster Qualität zu entwickeln, damit es ein großartiges Produkt wird.“

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Bootie Sweat 13600 XP Leetspeak | 18.11.2025 - 08:43 Uhr

    Wieso gibt es keine Demo zu Resident Evil: Requiem? Ich hab die Demo doch auf der Gamescom gezockt.

    0
    • danbu 65790 XP Romper Domper Stomper | 18.11.2025 - 08:52 Uhr
      Antwort auf Bootie Sweat

      Gibt halt manchmal Demos, die sind exklusiv für solche Events, aber nicht für die breite Masse gedacht.

      So eine hatte das Gothic-Remake auf einem der letzten Events auch, wenn ich mich recht erinnere.

      1
      • Bootie Sweat 13600 XP Leetspeak | 18.11.2025 - 09:03 Uhr
        Antwort auf danbu

        Auf der Gamescom konnte die Demo jeder spielen. Deshalb ist es ein bisschen unverständlich, warum Capcom die Demo nicht auch in die Stores bringt. Eine Demo zum Gothic-Remake gibt es für Konsole. Ob das aber dieselbe ist wie die, die auf dem Event gezeigt wurde, weiß ich leider nicht.

        0

Hinterlasse eine Antwort