Resident Evil: Requiem: Aktuell keine Demo-Version geplant

Noch etwas mehr als drei Monate müssen sich Horror-Fans gedulden, bis sie ab dem 27. Februar 2026 in Resident Evil: Requiem erneut ins zombieverseuchte Raccoon City zurückkehren dürfen.
Im Gegensatz zu den letzten Veröffentlichungen der Horror-Reihe wird es diesmal voraussichtlich keine Demo-Version zum Ausprobieren geben. Zumindest bestehen aktuell keine Pläne für eine solche, wie Producer Masato Kumazawa im Interview mit Stevivor erklärt:
„Was eine Demo-Version angeht, haben wir derzeit tatsächlich keine Pläne dafür. Überhaupt keine. Wir wollen uns einfach darauf konzentrieren, das Spiel fertigzustellen. Unser Entwicklungsteam gibt sein Bestes, um ein Spiel von höchster Qualität zu entwickeln, damit es ein großartiges Produkt wird.“
Wieso gibt es keine Demo zu Resident Evil: Requiem? Ich hab die Demo doch auf der Gamescom gezockt.
Gibt halt manchmal Demos, die sind exklusiv für solche Events, aber nicht für die breite Masse gedacht.
So eine hatte das Gothic-Remake auf einem der letzten Events auch, wenn ich mich recht erinnere.
Auf der Gamescom konnte die Demo jeder spielen. Deshalb ist es ein bisschen unverständlich, warum Capcom die Demo nicht auch in die Stores bringt. Eine Demo zum Gothic-Remake gibt es für Konsole. Ob das aber dieselbe ist wie die, die auf dem Event gezeigt wurde, weiß ich leider nicht.