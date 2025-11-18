Resident Evil: Requiem: Aktuell keine Demo-Version geplant

Noch etwas mehr als drei Monate müssen sich Horror-Fans gedulden, bis sie ab dem 27. Februar 2026 in Resident Evil: Requiem erneut ins zombieverseuchte Raccoon City zurückkehren dürfen.

Im Gegensatz zu den letzten Veröffentlichungen der Horror-Reihe wird es diesmal voraussichtlich keine Demo-Version zum Ausprobieren geben. Zumindest bestehen aktuell keine Pläne für eine solche, wie Producer Masato Kumazawa im Interview mit Stevivor erklärt:

„Was eine Demo-Version angeht, haben wir derzeit tatsächlich keine Pläne dafür. Überhaupt keine. Wir wollen uns einfach darauf konzentrieren, das Spiel fertigzustellen. Unser Entwicklungsteam gibt sein Bestes, um ein Spiel von höchster Qualität zu entwickeln, damit es ein großartiges Produkt wird.“