Resident Evil: Requiem: Auftritt bei den Game Awards bestätigt

Capcom kündigt einen neuen, furchteinflößenden Einblick in Resident Evil Requiem an – und der Termin steht: Während The Game Awards gibt es frische Szenen aus dem kommenden Horror-Ableger zu sehen!
Fans dürfen sich auf neue Schockmomente, düstere Atmosphäre und die nächsten Hinweise zum Albtraum freuen, der in Resident Evil Requiem auf sie wartet.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
68 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Show wird sicher krass diesmal! Leider auch wieder krass lang und krass spät…
Game Awards ist meiner Meinung nach nicht ansatzweise ein Ersatz für die E3.