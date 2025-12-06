Resident Evil: Requiem: Auftritt bei den Game Awards bestätigt

Resident Evil: Requiem wird bei den diesjährigen The Game Awards 2025 dabei sein.

Capcom kündigt einen neuen, furchteinflößenden Einblick in Resident Evil Requiem an – und der Termin steht: Während The Game Awards gibt es frische Szenen aus dem kommenden Horror-Ableger zu sehen!

Fans dürfen sich auf neue Schockmomente, düstere Atmosphäre und die nächsten Hinweise zum Albtraum freuen, der in Resident Evil Requiem auf sie wartet.