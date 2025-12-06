Resident Evil: Requiem: Auftritt bei den Game Awards bestätigt

68 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Image: ©CAPCOM CO.

Resident Evil: Requiem wird bei den diesjährigen The Game Awards 2025 dabei sein.

Capcom kündigt einen neuen, furchteinflößenden Einblick in Resident Evil Requiem an – und der Termin steht: Während The Game Awards gibt es frische Szenen aus dem kommenden Horror-Ableger zu sehen!

Fans dürfen sich auf neue Schockmomente, düstere Atmosphäre und die nächsten Hinweise zum Albtraum freuen, der in Resident Evil Requiem auf sie wartet.

  1. hellboy 4520 XP Beginner Level 2 | 06.12.2025 - 23:57 Uhr

    Die Show wird sicher krass diesmal! Leider auch wieder krass lang und krass spät…

    0
  2. Arslan12 6320 XP Beginner Level 3 | 07.12.2025 - 00:01 Uhr

    Game Awards ist meiner Meinung nach nicht ansatzweise ein Ersatz für die E3.

    0

