Resident Evil: Requiem: Auftritt bei der Gamescom Opening Night Live

Während der Opening Night Live der diesjährigen Gamescom wird es neue Einblicke zu Resident Evil: Requiem geben.

Nur noch knapp eine Woche warten, bis am 19. August um 20:00 die zweistündige Opening Night Live die diesjährige Gamescom eröffnet. Wie gewohnt erwarten Fans zahlreiche Enthüllungen, Neuigkeiten und Trailer.

Nun wurde von Show-Host Geoff Keighley einer der Leckerbissen der Eröffnungsshow enthüllt, der vor allem Horror-Fans sehr erfreuen dürfte.

So wird es bei der Opening Night Live einen exklusiven neuen Einblick in Capcoms kommenden Horror-Blockbuster Resident Evil: Requiem geben. Ob es sich um einen neuen Trailer oder sogar Gameplay-Szenen handeln wird, verriet Keighley nicht.