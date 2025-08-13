Resident Evil: Requiem: Auftritt bei der Gamescom Opening Night Live

Nur noch knapp eine Woche warten, bis am 19. August um 20:00 die zweistündige Opening Night Live die diesjährige Gamescom eröffnet. Wie gewohnt erwarten Fans zahlreiche Enthüllungen, Neuigkeiten und Trailer.
Nun wurde von Show-Host Geoff Keighley einer der Leckerbissen der Eröffnungsshow enthüllt, der vor allem Horror-Fans sehr erfreuen dürfte.
So wird es bei der Opening Night Live einen exklusiven neuen Einblick in Capcoms kommenden Horror-Blockbuster Resident Evil: Requiem geben. Ob es sich um einen neuen Trailer oder sogar Gameplay-Szenen handeln wird, verriet Keighley nicht.
Einer der Höhepunkte der Show, ich wäre für beides, ein neuer Trailer, der die Story mehr beleuchtet und natürlich mehr Gameplay.
Bin sehr gespannt ob Leon enthüllt wird 🙂
Bin gespannt. 🙂
Hab übrigens gestern Resident Evil 4 Remake gekauft, da es seit dieser Woche im Angebot ist. 😊
Gute Entscheidung, viel Vergnügen! Ich hab das bestimmt 4 mal nacheinander durchgezockt.
Danke. Habe nur das Original oft durchgespielt. 🙂
Gameplay wäre Klasse.