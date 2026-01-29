Resident Evil: Requiem: Bestätigt 4K 60 FPS mit vollem Ray Tracing auf PS5 Pro

Resident Evil Requiem erreicht auf der PS5 Pro beeindruckende 4K 60 FPS mit aktiviertem Ray Tracing.

Game Director Koshi Nakanishi bestätigte in einem Interview, dass der kommende Survival-Horror-Titel Resident Evil Requiem auf der PS5 Pro mit voll aktiviertem Ray Tracing in 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.

Die Aussage unterstreicht, wie intensiv Capcom an der Optimierung gearbeitet hat, um die grafischen Features der erweiterten Hardware auszureizen.

Schon im Vorfeld hatten Hands-on Eindrücke den Eindruck vermittelt, dass Requiem visuell zu den ambitioniertesten Teilen der Reihe gehört.

Nakanishi erklärte, dass die Implementierung der Ray Tracing-Effekte viel Zeit beansprucht habe, das Ergebnis jedoch eine Darstellung liefere, die er selbst nur schwer wieder gegen ein klassisches 60 FPS-Erlebnis eintauschen könne.

Für Spieler, die höhere Bildraten bevorzugen, lässt sich Ray Tracing deaktivieren, wodurch je nach Monitor 90 bis 120 FPS möglich werden.

Während PC-Nutzer weiterhin von Path Tracing und zusätzlichen Technologien profitieren können, zeigt die PS5 Pro-Version, wie weit Capcom die Performance auf einer deutlich günstigeren Plattform treiben kann. Die Frage, ob die Standardmodelle von PS5 und Xbox Series X ähnliche Optionen erhalten, bleibt vorerst offen.

  2. hotjoe1970 7240 XP Beginner Level 3 | 29.01.2026 - 09:09 Uhr

    Ich brauche kein Raytracing. Spiele sehen auch ohne richtig gut aus. Außerdem muß das ja zusätzlich alles berechnet werden wie Spiegelungen ect. und braucht mehr Leistung. Als die neuen Konsolen erschienen und Raytracing kam, konnten sie keine 4K/60 darstellen. Da hieß es entweder 4K/30 mit RT oder Performance in niedrigerer Auflösung mit 60/120 FPS. Ich glaube auch nicht das die 4K/60 mit RT dauerhaft gehalten werden kann je nach Spielsituation. Da wird es zu Framedrops kommen. Könnte mir eher ein Upscaling vorstellen und kein natives 4K. Aber man wird es sehen was Digital Foundry dann feststellt.

    0
      • TooRealForYou1 50550 XP Nachwuchsadmin 5+ | 29.01.2026 - 10:31 Uhr
        Antwort auf The Hills have Shice

        Wohl eher 5090 exklusiv.

        Ein „PC“ ist relativ. Wenn man sich die Steam Datenbank anguckt, dann wäre ne Series X im oberen Drittel von der Leistung her.

        Und Path Tracing kostet einfach enorm Power. Und das Ergebnis steht nicht im Verhältnis zum Bild.

        Wenn RT schlecht aufgelöst ist, dann sieht es stellenweise schlechter aus als Fakespiegelungen.

        Es sieht in einigen Games wie Cyber Punk beeindruckend aus, weil die Entwickler viele glänzende Elemente eingebaut haben, die meiner Meinung nach schon sehr unnatürlich aussehen. Das ist aber absichtlich so gemacht worden, aber man muss es mögen.

        In Residet Evil kann es passagenweise auch gut aussehen, wenn man in dunklen Räumen mit wenig Lichtquellen arbeitet….

        Aber als den Gamechanger würde ich es nicht bezeichnen. Da sind Texturen, Blattwerk, Weitsicht, Schatten, Postprocessing um Welten wichtiger. Und wenn RT, dann immer nur hoch aufgelöst und dann kommt selbst ne 5090 je nach Setting auch schnell an seine Grenzen. Also PC-exklusiv ist relativ.

        Und die PS5 Pro Version (wenn es denn so stimmt) wird ganz sicher besser aussehen, als auf vielen anderen PC‘s.

        2
  3. Robilein 1208550 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.01.2026 - 09:09 Uhr

    Grafik ist sowieso ein Träumchen. Die Zwischensequenzen schauen wie Filmszenen aus. Da wird dann auch für die Series X alles rausgeholt denke ich. Bin gespannt drauf🙂

    1
  5. 2run 35140 XP Bobby Car Raser | 29.01.2026 - 09:30 Uhr

    Am Ende kommt heraus 1080p auf 4k upgescaled, Ray Tracing auf minimal natuerlich ohne Path Tracing, weil das die Pro nicht handeln kann.

    1
    • DrFreaK666 199765 XP Grub Killer God | 29.01.2026 - 10:32 Uhr
      Antwort auf 2run

      Die Pro kann Patchtracing. Man muss es mit der Anzahl Rays ja nicht übertreiben und dann mit 480p + Upscaler dürfte es einigermaßen laufen 😁

      1
    • Scavenger 10865 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 29.01.2026 - 11:02 Uhr
      Antwort auf 2run

      Spiel gerade auf der Pro RE Village mit Ray Tracing und High Frame Rate mit ~ 80fps. Die interne Auflösung wird mit PSSR von 1536 x 864 auf 4K skaliert. Wird bei Requiem nicht anders sein. Vielleicht sind es auch native 4K in 60fps mit Ray Tracing, glaube ich aber nicht. Ist mir auch egal, bin zufrieden mit der Leistung der Pro. Freu mich auf Requiem.

      1
          • TooRealForYou1 50550 XP Nachwuchsadmin 5+ | 29.01.2026 - 11:29 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Ja, dass meinte ich damit. In Bewegbildern ist das aus meiner Sicht nicht mehr ganz so schön dann…. Ich habe ne 4080 super und ich versuche nahezu immer auf Framegen zu verzichten. Ausnahmen sind bei mir Avowed und Cyberpunk, da haben sie es super implementiert, ohne Artefakte. Aber ansonsten vermeide ich diese Technik wenn’s geht. Und ich spiele entweder nativ mit Dlaa oder DLSS Quality. Alles was danach kommt, will ich mir nicht geben…. 😅 Da ist mein Auge inzwischen zu verwöhnt.

            0
      • The Hills have Shice 216925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.01.2026 - 10:43 Uhr
        Antwort auf Kentducky

        Das würde ich erstmal abwarten.
        Bisher hatte Xbox meist die beste Konsolenversion.
        Aber vielleicht ist es hier ja mal einem Entwickler gelungen, die PS 5 (Pro)blem richtig auszureizen. We will see.

        Die PC Version wird wie immer allen davon laufen.

        1
        • props 1300 XP Beginner Level 1 | 29.01.2026 - 10:54 Uhr
          Antwort auf The Hills have Shice

          Die xbox hatte bis jetzt immer die beste Konsolenversion?

          Das stimmt vielleicht wenn man die Standard ps5 mit der series x vergleicht.
          Aber die ps5 pro ist in 99% aller games immer überlegen.
          Mehr fps, höhere Auflösung, mehr Details. Selbst in games von Microsoft z.b forza horizon 5.

          1
      • Pentiment13 34540 XP Bobby Car Geisterfahrer | 29.01.2026 - 11:07 Uhr
        Antwort auf Kentducky

        Ist sein typisches mimimi und Rudern weil er nun einsehen muss das die Pro die hübscheste Konsolenversion liefert und das wird sich speziell in den kommenden Monaten nochmals deutlicher ausprägen wenn die Pro ihr großes Update bekommt;-)…

        3
  7. Truelies82 16660 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 29.01.2026 - 09:41 Uhr

    Ich geh mal davon das bei der Xe das gleiche wie bei der standard PS5 passiert. 60 FPS mit der Grafik reicht völlig aus👍🏻

    0
  9. Crunchmuesli 1620 XP Beginner Level 1 | 29.01.2026 - 10:19 Uhr

    Sieht schon verdammt gut aus auf der Pro,wer will das da auf der Series X zocken 😉

    0
  10. DBGH miLKa 13590 XP Leetspeak | 29.01.2026 - 10:34 Uhr

    Wird wohl auf Base PS5 und Xbox Serie X 30fps mit Ray Tracing und 60fps ohne. Series S dann nur 30fps ohne ray tracing. Damit kann ich leben. Das SPiel wird auch bei stabilen 30fps gut laufen.

    0

