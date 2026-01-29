Resident Evil: Requiem: Bestätigt 4K 60 FPS mit vollem Ray Tracing auf PS5 Pro

Resident Evil Requiem erreicht auf der PS5 Pro beeindruckende 4K 60 FPS mit aktiviertem Ray Tracing.

Game Director Koshi Nakanishi bestätigte in einem Interview, dass der kommende Survival-Horror-Titel Resident Evil Requiem auf der PS5 Pro mit voll aktiviertem Ray Tracing in 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.

Die Aussage unterstreicht, wie intensiv Capcom an der Optimierung gearbeitet hat, um die grafischen Features der erweiterten Hardware auszureizen.

Schon im Vorfeld hatten Hands-on Eindrücke den Eindruck vermittelt, dass Requiem visuell zu den ambitioniertesten Teilen der Reihe gehört.

Nakanishi erklärte, dass die Implementierung der Ray Tracing-Effekte viel Zeit beansprucht habe, das Ergebnis jedoch eine Darstellung liefere, die er selbst nur schwer wieder gegen ein klassisches 60 FPS-Erlebnis eintauschen könne.

Für Spieler, die höhere Bildraten bevorzugen, lässt sich Ray Tracing deaktivieren, wodurch je nach Monitor 90 bis 120 FPS möglich werden.

Während PC-Nutzer weiterhin von Path Tracing und zusätzlichen Technologien profitieren können, zeigt die PS5 Pro-Version, wie weit Capcom die Performance auf einer deutlich günstigeren Plattform treiben kann. Die Frage, ob die Standardmodelle von PS5 und Xbox Series X ähnliche Optionen erhalten, bleibt vorerst offen.