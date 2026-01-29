Resident Evil: Requiem: Bestätigt 4K 60 FPS mit vollem Ray Tracing auf PS5 Pro

Game Director Koshi Nakanishi bestätigte in einem Interview, dass der kommende Survival-Horror-Titel Resident Evil Requiem auf der PS5 Pro mit voll aktiviertem Ray Tracing in 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.
Die Aussage unterstreicht, wie intensiv Capcom an der Optimierung gearbeitet hat, um die grafischen Features der erweiterten Hardware auszureizen.
Schon im Vorfeld hatten Hands-on Eindrücke den Eindruck vermittelt, dass Requiem visuell zu den ambitioniertesten Teilen der Reihe gehört.
Nakanishi erklärte, dass die Implementierung der Ray Tracing-Effekte viel Zeit beansprucht habe, das Ergebnis jedoch eine Darstellung liefere, die er selbst nur schwer wieder gegen ein klassisches 60 FPS-Erlebnis eintauschen könne.
Für Spieler, die höhere Bildraten bevorzugen, lässt sich Ray Tracing deaktivieren, wodurch je nach Monitor 90 bis 120 FPS möglich werden.
Während PC-Nutzer weiterhin von Path Tracing und zusätzlichen Technologien profitieren können, zeigt die PS5 Pro-Version, wie weit Capcom die Performance auf einer deutlich günstigeren Plattform treiben kann. Die Frage, ob die Standardmodelle von PS5 und Xbox Series X ähnliche Optionen erhalten, bleibt vorerst offen.
4k,60fps und voll raytracing ja geil, Das wird ein fest 😉
Capcom hat was FPS angeht ja immer überzeugt 😜
Ich brauche kein Raytracing. Spiele sehen auch ohne richtig gut aus. Außerdem muß das ja zusätzlich alles berechnet werden wie Spiegelungen ect. und braucht mehr Leistung. Als die neuen Konsolen erschienen und Raytracing kam, konnten sie keine 4K/60 darstellen. Da hieß es entweder 4K/30 mit RT oder Performance in niedrigerer Auflösung mit 60/120 FPS. Ich glaube auch nicht das die 4K/60 mit RT dauerhaft gehalten werden kann je nach Spielsituation. Da wird es zu Framedrops kommen. Könnte mir eher ein Upscaling vorstellen und kein natives 4K. Aber man wird es sehen was Digital Foundry dann feststellt.
Richtig hot wird das Game erst mit Pathtracing.
Das ist allerdings PC exklusiv.
Aua
Wohl eher 5090 exklusiv.
Ein „PC“ ist relativ. Wenn man sich die Steam Datenbank anguckt, dann wäre ne Series X im oberen Drittel von der Leistung her.
Und Path Tracing kostet einfach enorm Power. Und das Ergebnis steht nicht im Verhältnis zum Bild.
Wenn RT schlecht aufgelöst ist, dann sieht es stellenweise schlechter aus als Fakespiegelungen.
Es sieht in einigen Games wie Cyber Punk beeindruckend aus, weil die Entwickler viele glänzende Elemente eingebaut haben, die meiner Meinung nach schon sehr unnatürlich aussehen. Das ist aber absichtlich so gemacht worden, aber man muss es mögen.
In Residet Evil kann es passagenweise auch gut aussehen, wenn man in dunklen Räumen mit wenig Lichtquellen arbeitet….
Aber als den Gamechanger würde ich es nicht bezeichnen. Da sind Texturen, Blattwerk, Weitsicht, Schatten, Postprocessing um Welten wichtiger. Und wenn RT, dann immer nur hoch aufgelöst und dann kommt selbst ne 5090 je nach Setting auch schnell an seine Grenzen. Also PC-exklusiv ist relativ.
Und die PS5 Pro Version (wenn es denn so stimmt) wird ganz sicher besser aussehen, als auf vielen anderen PC‘s.
Das wird auch nicht in 4k laufen. Wahrscheinlich 1080p mit Upscaler
Grafik ist sowieso ein Träumchen. Die Zwischensequenzen schauen wie Filmszenen aus. Da wird dann auch für die Series X alles rausgeholt denke ich. Bin gespannt drauf🙂
Da schiele ich tatsächlich etwas neidisch auf die Pro
Ich nicht 😁
Am Ende kommt heraus 1080p auf 4k upgescaled, Ray Tracing auf minimal natuerlich ohne Path Tracing, weil das die Pro nicht handeln kann.
Die Pro kann Patchtracing. Man muss es mit der Anzahl Rays ja nicht übertreiben und dann mit 480p + Upscaler dürfte es einigermaßen laufen 😁
Spiel gerade auf der Pro RE Village mit Ray Tracing und High Frame Rate mit ~ 80fps. Die interne Auflösung wird mit PSSR von 1536 x 864 auf 4K skaliert. Wird bei Requiem nicht anders sein. Vielleicht sind es auch native 4K in 60fps mit Ray Tracing, glaube ich aber nicht. Ist mir auch egal, bin zufrieden mit der Leistung der Pro. Freu mich auf Requiem.
Volles Pathtracing gibts allerdings nur auf Nvidia RTX.
Da hilft die PS5 Pro rein garnichts.
Aua aua
Das erwartet auch niemand, aber volles Raytracing bei 60 FPS ist auf einer Konsole einfach nur stark. Keine Ahnung, was dein Problem ist.
„Keine Ahnung, was dein Problem ist.“
Die Buchstaben P-R-O im Wort Problem.
Das stimmt. Das finde ich auch beeindruckend.
AMD und Intel können auch Patch Tracing
Aber angucken will man sich das nicht. zumal die FPS dann nicht mehr erträglich sind.
Wieso nicht? Cyberpunk ist auf meiner Radeon mit PT spielbar. Muss halt Ultra Performance Upscaling nutzen 😁
Ja, dass meinte ich damit. In Bewegbildern ist das aus meiner Sicht nicht mehr ganz so schön dann…. Ich habe ne 4080 super und ich versuche nahezu immer auf Framegen zu verzichten. Ausnahmen sind bei mir Avowed und Cyberpunk, da haben sie es super implementiert, ohne Artefakte. Aber ansonsten vermeide ich diese Technik wenn’s geht. Und ich spiele entweder nativ mit Dlaa oder DLSS Quality. Alles was danach kommt, will ich mir nicht geben…. 😅 Da ist mein Auge inzwischen zu verwöhnt.
Hört hier noch jemand mimimimimi ? Die PlayStation bekommt mal wieder die beste Konsolen Version.
Das würde ich erstmal abwarten.
Bisher hatte Xbox meist die beste Konsolenversion.
Aber vielleicht ist es hier ja mal einem Entwickler gelungen, die PS 5 (Pro)blem richtig auszureizen. We will see.
Die PC Version wird wie immer allen davon laufen.
Stimmt aber was nützt dir das auf deiner Series S ?
Die xbox hatte bis jetzt immer die beste Konsolenversion?
Das stimmt vielleicht wenn man die Standard ps5 mit der series x vergleicht.
Aber die ps5 pro ist in 99% aller games immer überlegen.
Mehr fps, höhere Auflösung, mehr Details. Selbst in games von Microsoft z.b forza horizon 5.
Die PS5 (Pro)blem hat tatsächlich häufiger Probleme als die Standard PS5.
Ist sein typisches mimimi und Rudern weil er nun einsehen muss das die Pro die hübscheste Konsolenversion liefert und das wird sich speziell in den kommenden Monaten nochmals deutlicher ausprägen wenn die Pro ihr großes Update bekommt;-)…
Ich geh mal davon das bei der Xe das gleiche wie bei der standard PS5 passiert. 60 FPS mit der Grafik reicht völlig aus👍🏻
Haben die pro wohl voll im griff.
Sieht schon verdammt gut aus auf der Pro,wer will das da auf der Series X zocken 😉
Ich werde es auf series X spielen.
Wird wohl auf Base PS5 und Xbox Serie X 30fps mit Ray Tracing und 60fps ohne. Series S dann nur 30fps ohne ray tracing. Damit kann ich leben. Das SPiel wird auch bei stabilen 30fps gut laufen.