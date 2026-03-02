Resident Evil: Requiem: Bestbewertetes Spiel aller Zeiten auf Metacritic

Bereits kurz nach Veröffentlichung hat Resident Evil Requiem auf Metacritic eine Marke erreicht, die bislang kein anderes Spiel toppen konnte. Mit einer User‑Wertung von 9,5 steht der neunte Hauptteil der Reihe aktuell an der Spitze aller jemals gelisteten Spiele. Die Kritikerwertung liegt bei einem Metascore von 88, je nach Plattform zwischen 88 und 92.

Interessant ist, dass nur ein weiteres Spiel – Clair Obscur: Expedition 33 – ebenfalls eine 9,5 erreicht. Laut Metacritic liegt Requiem jedoch knapp davor, was darauf hindeutet, dass der ungerundete Durchschnitt minimal höher ausfällt.

In den Top 10 der User‑Wertungen finden sich Klassiker wie Metal Gear Solid, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Chrono Trigger und The Last of Us.

Gleichzeitig zeigt die Liste aber auch, wie verzerrt User‑Scores sein können: Das berüchtigte Meme‑Spiel Cory in the House für Nintendo DS rangiert dort ebenfalls weit oben – ein Hinweis darauf, dass Popularität, Ironie und Fan‑Aktionen die Wertungen stark beeinflussen.

Metacritic‑User tendieren dazu, Spiele entweder mit 10 oder 0 zu bewerten, um möglichst großen Einfluss auf den Durchschnitt zu nehmen. Das zeigt sich auch bei Resident Evil Requiem: Trotz der höchsten User‑Wertung der Plattform existieren zahlreiche 0‑Punkte‑Bewertungen – darunter sogar von Nutzern, die laut eigener Aussage über 20 Stunden gespielt haben.

Diese Dynamik macht deutlich, dass User‑Scores weniger ein objektives Qualitätsbarometer sind, sondern eher ein Spiegel von Hype, Frust, Fandom und gelegentlich auch Trolling.