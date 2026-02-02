Resident Evil: Requiem: Capcom kündigt Launch Xperience an

Capcom Deutschland lädt Ende Februar zur Resident Evil Requiem Launch Xperience ein – einem Community‑Event, das den Release von Resident Evil Requiem feiert. Am 26. Februar 2026 stellen sich Fans gemeinsam mit bekannten Creators wie PietSmiet, JenNyan, KaddiTV, Bonjwa, Yvraldis und Horrohr den Schrecken des neuen Spiels, bevor Requiem am 27. Februar 2026 offiziell erscheint.
Vor Ort erwartet Besucher ein „Walk of Horror“ mit den teilnehmenden Creators, eine spielbare Hands‑On‑Demo, zahlreiche Cosplay‑Foto‑Spots samt Meet‑Up sowie Gewinnspiele mit Preisen wie einer PlayStation 5 Pro und exklusiven Goodies. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.
Wer nicht nach Köln reisen kann, verpasst dennoch nichts: Das komplette Event wird live auf Capcom Germany und Rocketbeans.tv übertragen. Auch im Chat gibt es Gewinnchancen, sodass die Community digital mitfeiern kann.
5 Kommentare
Ich hab meine eigene launch experience, danke.
Ok, da schaue ich eventuell einmal rein.
Ist auch irrelevant für mich, da möchte ich das Spiel schon selber erleben und mich nicht irgendwie spoilern lassen, wurde ja schon mehr als genug präsentiert.
Ich verzichte da auch drauf möchte lieber selbst starten.
LoL alles kompetente (nicht) Leute die eingeladen wurden um ein Resident Evil Spiel zu zeigen. Alleine die Survival/Horror Videos von PietSmiet zeigen wie gut Sie diese Spiele doch verstehen (nicht) lol. Die nächste live Comedyshiw mit Popcorn und Bierchen herrlich. Und zum Spiel sei gesagt die Trailer sprechen für sich.