Resident Evil: Requiem: Capcom kündigt Launch Xperience an

Live‑Event zu Resident Evil Requiem mit PietSmiet, JenNyan, KaddiTV und mehr am 26. Februar 2026.

Capcom Deutschland lädt Ende Februar zur Resident Evil Requiem Launch Xperience ein – einem Community‑Event, das den Release von Resident Evil Requiem feiert. Am 26. Februar 2026 stellen sich Fans gemeinsam mit bekannten Creators wie PietSmiet, JenNyan, KaddiTV, Bonjwa, Yvraldis und Horrohr den Schrecken des neuen Spiels, bevor Requiem am 27. Februar 2026 offiziell erscheint.

Vor Ort erwartet Besucher ein „Walk of Horror“ mit den teilnehmenden Creators, eine spielbare Hands‑On‑Demo, zahlreiche Cosplay‑Foto‑Spots samt Meet‑Up sowie Gewinnspiele mit Preisen wie einer PlayStation 5 Pro und exklusiven Goodies. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Wer nicht nach Köln reisen kann, verpasst dennoch nichts: Das komplette Event wird live auf Capcom Germany und Rocketbeans.tv übertragen. Auch im Chat gibt es Gewinnchancen, sodass die Community digital mitfeiern kann.