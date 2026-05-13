Resident Evil: Requiem: Capcom landet mit 6,9 Millionen Verkäufen neuen Mega-Erfolg

Resident Evil Requiem erreicht in nur einem Monat fast sieben Millionen Verkäufe.

Resident Evil Requiem entwickelt sich für Capcom zum nächsten Mega-Erfolg. Das Horror-Spiel konnte zwischen dem 27. Februar und dem 31. März bereits 6,9 Millionen Einheiten verkaufen und ist damit der bislang schnellste Serienstart der gesamten Franchise.

Zusätzlich gilt Resident Evil Requiem aktuell als meistverkauftes Spiel des Jahres 2026 in den USA. Damit setzt die Reihe ihren massiven Erfolgskurs weiter fort.

Parallel dazu veröffentlichte Capcom neue Verkaufszahlen zahlreicher großer Marken. Besonders beeindruckend bleibt die Gesamtentwicklung der Resident Evil-Serie, die inzwischen als erste Capcom-Marke überhaupt die Grenze von 200 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.

Auch ältere Teile verkaufen sich weiterhin stark.

Resident Evil 4 steht mittlerweile bei 13,6 Millionen Verkäufen, während Resident Evil Village fast die 15-Millionen-Marke erreicht hat. Resident Evil 2 kommt inzwischen sogar auf mehr als 18 Millionen verkaufte Einheiten.

Neben der Horror-Reihe legte Capcom auch neue Zahlen zu weiteren Marken vor. Street Fighter 6 erreicht mittlerweile 6,7 Millionen Verkäufe, während Devil May Cry 5 kurz vor der Marke von 13 Millionen Einheiten steht.

Darüber hinaus bestätigte Capcom erneut mehrere Marken, die das Unternehmen künftig stärker ausbauen möchte. Dazu zählen unter anderem Mega Man, Devil May Cry, Onimusha, Dead Rising, Ace Attorney, Dragon’s Dogma und Okami.

Capcom Software-Verkäufe

Resident Evil Requiem – 6,91 Mio.

Resident Evil 2 – 18,32 Mio.

Resident Evil 5 – 19,01 Mio.

Resident Evil 7 – 17,40 Mio.

Resident Evil Village – 14,93 Mio.

Resident Evil 4 – 13,60 Mio.

Devil May Cry 5 – 12,94 Mio.

Street Fighter 6 – 6,71 Mio.

Monster Hunter Wilds – 11,42 Mio.

Diese Marken will Capcom künftig stärker ausbauen

Mega Man

Devil May Cry

Onimusha

Dead Rising

Ace Attorney

Dragon’s Dogma

Okami

Die aktuellen Zahlen zeigen damit nicht nur den enormen Erfolg von Resident Evil Requiem, sondern auch die weiterhin starke Position von Capcom innerhalb der Branche.