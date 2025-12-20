Resident Evil: Requiem: Capcom ruft zur Rückkehr nach Raccoon City auf

Kurz vor dem Requiem‑Launch lädt Capcom Fans ein, erneut die Schrecken von Raccoon City zu erleben.

Mit dem bevorstehenden Launch von Resident Evil Requiem stimmt Capcom die Community auf die Rückkehr in eines der ikonischsten Horrorszenarien der Videospielgeschichte ein.

Unter dem Hashtag #ReturnToRaccoonCity lädt das Studio dazu ein, die Ursprünge des Schreckens noch einmal zu durchleben, während sich das neue Kapitel der Reihe nähert. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt.