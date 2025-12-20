Resident Evil: Requiem: Capcom ruft zur Rückkehr nach Raccoon City auf

Mit dem bevorstehenden Launch von Resident Evil Requiem stimmt Capcom die Community auf die Rückkehr in eines der ikonischsten Horrorszenarien der Videospielgeschichte ein.
Unter dem Hashtag #ReturnToRaccoonCity lädt das Studio dazu ein, die Ursprünge des Schreckens noch einmal zu durchleben, während sich das neue Kapitel der Reihe nähert. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Natürlich werde ich zurückkehren, ist doch Ehrensache, auch wenn ich schon unzählige Stunden dort verbracht habe.
Was für eine Frage! Ich freu mich!