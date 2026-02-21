Resident Evil: Requiem: Capcom verschickt Abmahnungen

Am 27. Februar erscheint Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Einige Exemplare des Spiels sind allerdings aktuell schon im Umlauf was natürlich zu Leaks und Spoilern führt.
Fans, die den Horror-Titel spoilerfrei genießen wollen, müssen sich somit in den nächsten Tagen vor allem in Sozialen Medien vorsehen. Wer sich ebenfalls in Acht nehmen muss, sind die Verbreiter der ungewünschten Spoiler. Diesen droht Capcom jetzt mit einer Abmahnung:
„Bitte postet oder teilt keine Informationen und Spoiler zu Resident Evil Requiem vor dem Launch.“
„Wir möchten, dass alle die Geschichte und das Spielerlebnis so gut wie möglich genießen können. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Abmahnungen versenden und die Löschung vorab veröffentlichter Inhalte veranlassen, um euch das Spielerlebnis am ersten Tag zu erhalten.“
„Es dauert nicht mehr lange, bis das Spielerscheint, und wir freuen uns schon auf eure Reaktionen nach der Veröffentlichung“, so Capcom in einer Nachricht an die Resident Evil Community.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ha, mich betrifft es nicht. Bin ich froh den Müll nicht zu nutzen😂😂😂
Ich nutze Social Media, aber nur LinkedIn, und irgendwie will sich jeder mit mir vernetzen… so nervig. Lasst mich in Ruhe Leute… Quasi ein reversed Tinder? xD
„Lasst mich in Ruhe Leute“
Genau das. Wie Doug Heffernan in King of Queens sagt: Ich hasse Menschen die ich nicht kenne🤣🤣🤣
Aber im Fall von LinkedIn ist das doch gut oder? Das ist so eine Job App.
Wenn irgendwas passieren sollte wie Leon Tod, dann brennt das Internet, wird man dann kaum alles löschen können 🤯.
Genau. Diese Spoilerphobie ist ohnehin lächerlich. Das Spiel wird nicht besser oder schlechter, wenn ich die Geschichte kenne.
Gut betrifft mich jetzt eher weniger allerdings bin ich dank des Remake vom 4. Teil sowas ziemlich abgetörnt was Resident evil angeht.
Warum ?
Weil es mir absolut im Vergleich mit dem Original nicht gefällt. Und deswegen hab ich wenig Bedarf nach neuen Resident evil teilen.
Gibt mehrere Punkte die mich stören und jedesmal wenn ich es starte vergleich ich halt und joar es passt halt einfach nicht.
Ich könnte jetzt auch alles aufzählen aber ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist
Eigentlich kann ich es mir denken, was du meinst, ich allerdings fand RE4 Remake viel besser als RE2/3 Remake schon wegen den ganzen fehlenden Inhalten wie dem lahmen B-Szenario oder auch dem Wegfall ganzer Gebiete.
Ah ich hab gefettfingert und mein Kommentar gelöscht. Also im Grunde stimme ich zu.
Alles andere bin ich jetzt zu faul das nochmal zuschreiben 😅
Mir fehlt der Umbrella und Zombie Bezug von damals. Ich will im Resident Evil dumme, lahme Zombies und den Konzern Umbrella und keine Intelligente und schnelle Parasiten-Typen. Viel beklemmende Atmosphäre, in der jedes schleifen der Zombies Angst macht.
Das ist für mich Resident Evil.
Ich mag Resident Evil 4, habe es mehrmals durchgespielt, hat super viel Spaß gemacht, aber da hat es angefangen sich von dem ursprünglichen Konzept zu entfernen.
Bin ich der einzige, der so denkt? Zumindest meint es Capcom.
Und deswegen freue ich mich an sich nach Raccoon City zurückzukehren. Aber ob es meine Erwartungen entspricht, das wird sich zeigen.
Das Spiel geht ab Mittwoch in den Early Access, was bedeutet, dass Neuseelandreisende ab Dienstag 14 Uhr spielen können.
Ich will das Spiel vorab sehen, um mir einen guten Eindruck zu holen, da ich enrom skeptisch mit den neuen RE Teilen bin. RE 7 war das absolut schlechteste, was Capcom je abgeliefert hat.
Die Remakes sind sowas von besser als die neueren Teile. Wenn Sie Leon nicht ins Spiel gepackt hätten, würde ich es gar nicht spielen und mein Geld für Crimson Desert sparen.
Early Access? Resident evil Requiem bekommt keinen Early Access der Pre-Load soll Mittwoch beginnen nicht mehr.