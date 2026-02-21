Resident Evil: Requiem: Capcom verschickt Abmahnungen

13 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Verbreiter von Spoilern zu Resident Evil: Requiem können sich auf eine Abmahnung von Capcom gefasst machen.

Am 27. Februar erscheint Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Einige Exemplare des Spiels sind allerdings aktuell schon im Umlauf was natürlich zu Leaks und Spoilern führt.

Fans, die den Horror-Titel spoilerfrei genießen wollen, müssen sich somit in den nächsten Tagen vor allem in Sozialen Medien vorsehen. Wer sich ebenfalls in Acht nehmen muss, sind die Verbreiter der ungewünschten Spoiler. Diesen droht Capcom jetzt mit einer Abmahnung:

„Bitte postet oder teilt keine Informationen und Spoiler zu Resident Evil Requiem vor dem Launch.“

„Wir möchten, dass alle die Geschichte und das Spielerlebnis so gut wie möglich genießen können. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Abmahnungen versenden und die Löschung vorab veröffentlichter Inhalte veranlassen, um euch das Spielerlebnis am ersten Tag zu erhalten.“

„Es dauert nicht mehr lange, bis das Spielerscheint, und wir freuen uns schon auf eure Reaktionen nach der Veröffentlichung“, so Capcom in einer Nachricht an die Resident Evil Community.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1219210 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.02.2026 - 08:01 Uhr

    „Fans, die den Horror-Titel spoilerfrei genießen wollen, müssen sich somit in den nächsten Tagen vor allem in Sozialen Medien vorsehen.“

    Ha, mich betrifft es nicht. Bin ich froh den Müll nicht zu nutzen😂😂😂

    0
    • Terendir 156200 XP God-at-Arms Gold | 21.02.2026 - 09:41 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich nutze Social Media, aber nur LinkedIn, und irgendwie will sich jeder mit mir vernetzen… so nervig. Lasst mich in Ruhe Leute… Quasi ein reversed Tinder? xD

      0
      • Robilein 1219210 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.02.2026 - 10:00 Uhr
        Antwort auf Terendir

        „Lasst mich in Ruhe Leute“

        Genau das. Wie Doug Heffernan in King of Queens sagt: Ich hasse Menschen die ich nicht kenne🤣🤣🤣

        Aber im Fall von LinkedIn ist das doch gut oder? Das ist so eine Job App.

        0
  2. Katanameister 333500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 08:23 Uhr

    Wenn irgendwas passieren sollte wie Leon Tod, dann brennt das Internet, wird man dann kaum alles löschen können 🤯.

    1
  3. Sturmi 14105 XP Leetspeak | 21.02.2026 - 08:52 Uhr

    Gut betrifft mich jetzt eher weniger allerdings bin ich dank des Remake vom 4. Teil sowas ziemlich abgetörnt was Resident evil angeht.

    0
      • Sturmi 14105 XP Leetspeak | 21.02.2026 - 09:37 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Weil es mir absolut im Vergleich mit dem Original nicht gefällt. Und deswegen hab ich wenig Bedarf nach neuen Resident evil teilen.

        Gibt mehrere Punkte die mich stören und jedesmal wenn ich es starte vergleich ich halt und joar es passt halt einfach nicht.

        Ich könnte jetzt auch alles aufzählen aber ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist

        0
        • Katanameister 333500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 09:48 Uhr
          Antwort auf Sturmi

          Eigentlich kann ich es mir denken, was du meinst, ich allerdings fand RE4 Remake viel besser als RE2/3 Remake schon wegen den ganzen fehlenden Inhalten wie dem lahmen B-Szenario oder auch dem Wegfall ganzer Gebiete.

          0
          • Sturmi 14105 XP Leetspeak | 21.02.2026 - 10:48 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Ah ich hab gefettfingert und mein Kommentar gelöscht. Also im Grunde stimme ich zu.

            Alles andere bin ich jetzt zu faul das nochmal zuschreiben 😅

            0
  4. Mirek 740 XP Neuling | 21.02.2026 - 10:55 Uhr

    Mir fehlt der Umbrella und Zombie Bezug von damals. Ich will im Resident Evil dumme, lahme Zombies und den Konzern Umbrella und keine Intelligente und schnelle Parasiten-Typen. Viel beklemmende Atmosphäre, in der jedes schleifen der Zombies Angst macht.
    Das ist für mich Resident Evil.
    Ich mag Resident Evil 4, habe es mehrmals durchgespielt, hat super viel Spaß gemacht, aber da hat es angefangen sich von dem ursprünglichen Konzept zu entfernen.
    Bin ich der einzige, der so denkt? Zumindest meint es Capcom.
    Und deswegen freue ich mich an sich nach Raccoon City zurückzukehren. Aber ob es meine Erwartungen entspricht, das wird sich zeigen.

    0
  5. ShellingFord135 4315 XP Beginner Level 2 | 21.02.2026 - 10:56 Uhr

    Das Spiel geht ab Mittwoch in den Early Access, was bedeutet, dass Neuseelandreisende ab Dienstag 14 Uhr spielen können.
    Ich will das Spiel vorab sehen, um mir einen guten Eindruck zu holen, da ich enrom skeptisch mit den neuen RE Teilen bin. RE 7 war das absolut schlechteste, was Capcom je abgeliefert hat.
    Die Remakes sind sowas von besser als die neueren Teile. Wenn Sie Leon nicht ins Spiel gepackt hätten, würde ich es gar nicht spielen und mein Geld für Crimson Desert sparen.

    0
    • Ralle89 89100 XP Untouchable Star 4 | 21.02.2026 - 11:21 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Early Access? Resident evil Requiem bekommt keinen Early Access der Pre-Load soll Mittwoch beginnen nicht mehr.

      0

Hinterlasse eine Antwort