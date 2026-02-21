Resident Evil: Requiem: Capcom verschickt Abmahnungen

Verbreiter von Spoilern zu Resident Evil: Requiem können sich auf eine Abmahnung von Capcom gefasst machen.

Am 27. Februar erscheint Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Einige Exemplare des Spiels sind allerdings aktuell schon im Umlauf was natürlich zu Leaks und Spoilern führt.

Fans, die den Horror-Titel spoilerfrei genießen wollen, müssen sich somit in den nächsten Tagen vor allem in Sozialen Medien vorsehen. Wer sich ebenfalls in Acht nehmen muss, sind die Verbreiter der ungewünschten Spoiler. Diesen droht Capcom jetzt mit einer Abmahnung:

„Bitte postet oder teilt keine Informationen und Spoiler zu Resident Evil Requiem vor dem Launch.“ „Wir möchten, dass alle die Geschichte und das Spielerlebnis so gut wie möglich genießen können. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Abmahnungen versenden und die Löschung vorab veröffentlichter Inhalte veranlassen, um euch das Spielerlebnis am ersten Tag zu erhalten.“ „Es dauert nicht mehr lange, bis das Spielerscheint, und wir freuen uns schon auf eure Reaktionen nach der Veröffentlichung“, so Capcom in einer Nachricht an die Resident Evil Community.