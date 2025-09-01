Resident Evil: Requiem: Capcoms Neugier Grund für Rückkehr nach Raccoon City

Die Neugier von Capcom führt zur Rückkehr nach Raccoon City in Resident Evil: Requiem, um die Auswirkungen zu erkunden.

In Resident Evil: Requiem kehren Spieler nach fast 30 Jahren zurück nach Raccoon City und damit an den Ort des Ausbruchs.

Warum Capcom an den Ort des Geschehens zurückkehrt, ist ihrer Neugier zu verdanken. Wie der Entwickler in einem Interview mit 4Gamer erzählte, wollte man die Nachwirkungen des Ausbruchs in der Stadt erkunden.

In Resident Evil: Requiem untersucht FBI-Analystin Grace Ashcroft den Tod ihrer Mutter Alyssa, einer Reporterin der Raccoon Press. Alyssa war ein spielbarer Charakter in Resident Evil Outbreak und Resident Evil 7: Biohazard.

Game Director Koshi Nakanishi und Producer Masato Kumazawa gaben im Interview an, Resident Evil: Requiem konzentriere sich mit Grace und Raccoon City vor allem auf zwei wichtige Dinge.

Als Grace Ashcroft werden Spieler einerseits eine emotionale Reise erleben, wenn der Tod der Mutter aufgeklärt wird. Andererseits erleben sie die Folgen, die es nach dem Ausbruch in Raccoon City gab und wie sich die Tragödie auf die Überlebenden ausgewirkt hat.

Nakanishi wollte schon immer die Nachwirkungen genauer erkunden. Seine Neugier vergleicht er kurioserweise mit Reis, der eine Woche lang im Reiskocher vergessen wurde. Man möchte ihn nicht öffnen, doch die Neugier sorgt dafür das man den Deckel anhebt.

Kumazawas Antwort ist hingegen deutlich nachvollziehbarer. Für ihn war es einfach der richtige Zeitpunkt nach Raccoon City zurückzukehren, nachdem die Geschichte von Ethan Winters in Resident Evil Village beendet wurde.

Resident Evil: Requiem wird am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.