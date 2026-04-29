Resident Evil: Requiem: Darum solltet ihr es jetzt schnell durchspielen

Resident Evil Requiem: Mini-Game-DLC wird erst nach Story-Abschluss freigeschaltet, wie der Game Director verraten hat.

Resident Evil Requiem wurde mit neuen Details versehen: Ein kommender Mini-Game-DLC wird erst nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet und erscheint im Mai.

Der Game Director des Spiels erklärt, dass Spieler die Kampagne möglichst schnell durchspielen sollten, um Zugang zu den zusätzlichen Inhalten zu erhalten. Das Mini-Game basiert auf Kämpfen aus dem Hauptspiel und ist als Singleplayer-Erfahrung konzipiert.

Freigeschaltet wird der Modus ausschließlich nach dem Beenden der Story. Damit wird der Fortschritt im Hauptspiel zur Voraussetzung für den Zugriff auf den DLC.

Inhaltlich konzentriert sich das Mini-Game auf Kampfsituationen, die aus dem Spiel übernommen wurden. Weitere Details zum Umfang oder zu zusätzlichen Mechaniken wurden bislang nicht genannt.

Begleitend dazu richtet sich der Director mit den Worten „Schärft eure Tomahawks und wartet“ an die Spieler und verweist damit auf die bevorstehende Veröffentlichung im Mai.