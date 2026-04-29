Resident Evil: Requiem: Darum solltet ihr es jetzt schnell durchspielen

Resident Evil Requiem wurde mit neuen Details versehen: Ein kommender Mini-Game-DLC wird erst nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet und erscheint im Mai.
Der Game Director des Spiels erklärt, dass Spieler die Kampagne möglichst schnell durchspielen sollten, um Zugang zu den zusätzlichen Inhalten zu erhalten. Das Mini-Game basiert auf Kämpfen aus dem Hauptspiel und ist als Singleplayer-Erfahrung konzipiert.
Freigeschaltet wird der Modus ausschließlich nach dem Beenden der Story. Damit wird der Fortschritt im Hauptspiel zur Voraussetzung für den Zugriff auf den DLC.
Inhaltlich konzentriert sich das Mini-Game auf Kampfsituationen, die aus dem Spiel übernommen wurden. Weitere Details zum Umfang oder zu zusätzlichen Mechaniken wurden bislang nicht genannt.
Begleitend dazu richtet sich der Director mit den Worten „Schärft eure Tomahawks und wartet“ an die Spieler und verweist damit auf die bevorstehende Veröffentlichung im Mai.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe ich schon durchgespielt. 🤪😉 Bin gespannt. ✌🏻
Finde es immer schade, das die Boni Inhalte wie unendlich Munition etc. nicht mehr in den dlcs greifen.
Ich muss es erst noch spielen, aber läuft ja nicht weg😂
Nur nicht hetzen, der erste Durchgang ist immer der beste.
Da hast du recht.
Wird wohl eine Art Herausforderungsmodus sein 🤔.
Für mich besteht weiterhin kein Bedarf das Spiel zu spielen. Egal was da jetzt nocht kommt. Ich hatte keinen positiven Endruck davon bekommen was mich dazu bewogen hätte es zu spielen.
Was für eine Quatsch-Aussage… man kann das Spiel genau so gut auch in 3 Jahren durchspielen und DANN den Inhalt nutzen, der noch nachgereicht wird. Völliger Nonsens…
Ich lass mir auch Zeit beim durchspielen der dlc rennt nicht weg
Einmal durchgespielt und jetzt wirds wohl nie wieder gespielt. Auch so ein Modus wird mich nicht mehr reinlocken.