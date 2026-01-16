Resident Evil: Requiem: Details zu Spielmodi inklusive Rückkehr der Tintenbänder

In Resident Evil Requiem prallen zwei völlig unterschiedliche Spielstile aufeinander: Während Leon sich kompromisslos durch Zombiehorden kämpft, bewegt sich Grace deutlich vorsichtiger durch dieselben Albtraumszenarien.

Die Spannung bleibt konstant hoch, doch für Spieler, die weniger Erfahrung mit Survival Horror haben, steht zum Start ein Casual Mode bereit. Dieser Modus sorgt für ein entspannteres Tempo und erleichtert dank Zielhilfe präzise Treffer, was den Druck in brenzligen Situationen spürbar reduziert.

Wer ein moderneres, aber dennoch forderndes Erlebnis bevorzugt, findet im Standard‑Modus (Modern) die passende Balance. Die Intensität orientiert sich an aktuellen Ablegern der Reihe und kombiniert vertraute Mechaniken mit einem Schwierigkeitsgrad, der sowohl Herausforderung als auch Fortschrittserlebnis bietet. Dadurch entsteht ein Spielfluss, der sich anfühlt wie ein zeitgemäßes Survival‑Horror-Abenteuer.

Für langjährige Fans, die den klassischen Nervenkitzel suchen, bringt Standard (Classic) ein Stück Seriengeschichte zurück. Die Rückkehr der Tintenbänder sorgt für ein strengeres Speichersystem, das jedoch nicht vollständig auf beide Figuren angewendet wird.

Während Grace nur eingeschränkte automatische Speicherpunkte erhält, scheint Leon gar nicht auf diese Mechanik angewiesen zu sein, was seine Rolle im Spiel noch geheimnisvoller macht.

Capcom hält sich zu einigen Aspekten weiterhin bedeckt. Ob Leon sein Fahrzeug selbst steuern darf oder ob die Gerüchte über offenere Gebiete stimmen, bleibt unbestätigt. Regisseur Koshi Nakanishi deutete jedoch an, dass Elpis eine zentrale Bedeutung hat und Leon eine Verbindung dazu trägt, die im Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle spielen soll.

Gleichzeitig wurden die Gegner überarbeitet: Die Zombies wirken realistischer und bedrohlicher, ergänzt durch brutale Varianten wie einen massiven Metzger. Doch die wahre Bedrohung lauert in Form eines gigantischen Mutanten, der Grace unermüdlich verfolgt und die Spannung in Resident Evil Requiem weiter steigert.