Resident Evil: Requiem: Director deutet Interesse an neuem Revelations-Ableger an

Resident Evil Requiem Regisseur Koshi Nakanishi spricht über Leon Kennedys unerzählte Jahre und bezeichnet die Idee eines neuen Revelations Spiels als spannend.

In einem aktuellen Gespräch hat Resident Evil Requiem Director Koshi Nakanishi erstmals offen darüber gesprochen, dass ein neues Spiel der Revelations-Reihe für ihn eine reizvolle Möglichkeit wäre.

Die Aussage fiel im Kontext einer Diskussion über die erzählerischen Zwischenräume des Serienkanons, insbesondere über die Jahre, die Leon S. Kennedy zwischen Resident Evil 6 und dem kommenden Requiem verbracht hat.

Während Requiem selbst einige weniger bekannte Verbindungen zu Resident Evil Outbreak aufgreift, ging das Gespräch schnell in Richtung weiterer Spin-offs. Nakanishi erklärte, dass er sich schon länger Gedanken darüber mache, was verschiedene Figuren des Universums in bestimmten Zeiträumen erlebt haben. Eine Rückkehr zu Revelations könne daher eine interessante Gelegenheit bieten, solche offenen Kapitel auszuleuchten.

Im Verlauf des Interviews rückte Leon stärker in den Mittelpunkt. Nakanishi beschrieb, wie der Charakter in Requiem gezeichnet wird: ein erfahrener Kämpfer, der über Jahre hinweg nicht zur Ruhe gekommen ist und die Folgen seiner Einsätze sichtbar mit sich trägt.

Sein Kampfstil soll diese Belastung widerspiegeln, ebenso wie die Symbolik seiner Ausrüstung. Gleichzeitig betonte der Director, dass Leon trotz aller Erschöpfung an seinem grundlegenden Antrieb festhält, so viele Menschen wie möglich zu retten. Die Rückkehr nach Raccoon City wird dabei als ein Moment beschrieben, der für ihn sowohl vertraut als auch schwer wiegt.

Gerade diese erzählerische Lücke zwischen den Ereignissen von Resident Evil 6 und Requiem könnte laut Nakanishi ein geeigneter Ansatzpunkt für ein neues Revelations-Projekt sein.

Die bisherigen Teile der Reihe hatten bereits ähnliche Aufgaben übernommen und zusätzliche Perspektiven auf die komplexe Serienchronologie geliefert.

Frühere Ableger beleuchteten etwa parallele Ereignisse rund um Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield und Barry Burton, während die Hauptreihe andere Schauplätze behandelte.

Ob Capcom tatsächlich an einer Fortsetzung der Resident Evil Revelations-Reihe arbeitet, bleibt offen. Nakanishis Worte zeigen jedoch, dass die Idee intern keineswegs vom Tisch ist.