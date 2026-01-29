Resident Evil: Requiem: Director deutet Interesse an neuem Revelations-Ableger an

In einem aktuellen Gespräch hat Resident Evil Requiem Director Koshi Nakanishi erstmals offen darüber gesprochen, dass ein neues Spiel der Revelations-Reihe für ihn eine reizvolle Möglichkeit wäre.
Die Aussage fiel im Kontext einer Diskussion über die erzählerischen Zwischenräume des Serienkanons, insbesondere über die Jahre, die Leon S. Kennedy zwischen Resident Evil 6 und dem kommenden Requiem verbracht hat.
Während Requiem selbst einige weniger bekannte Verbindungen zu Resident Evil Outbreak aufgreift, ging das Gespräch schnell in Richtung weiterer Spin-offs. Nakanishi erklärte, dass er sich schon länger Gedanken darüber mache, was verschiedene Figuren des Universums in bestimmten Zeiträumen erlebt haben. Eine Rückkehr zu Revelations könne daher eine interessante Gelegenheit bieten, solche offenen Kapitel auszuleuchten.
Im Verlauf des Interviews rückte Leon stärker in den Mittelpunkt. Nakanishi beschrieb, wie der Charakter in Requiem gezeichnet wird: ein erfahrener Kämpfer, der über Jahre hinweg nicht zur Ruhe gekommen ist und die Folgen seiner Einsätze sichtbar mit sich trägt.
Sein Kampfstil soll diese Belastung widerspiegeln, ebenso wie die Symbolik seiner Ausrüstung. Gleichzeitig betonte der Director, dass Leon trotz aller Erschöpfung an seinem grundlegenden Antrieb festhält, so viele Menschen wie möglich zu retten. Die Rückkehr nach Raccoon City wird dabei als ein Moment beschrieben, der für ihn sowohl vertraut als auch schwer wiegt.
Gerade diese erzählerische Lücke zwischen den Ereignissen von Resident Evil 6 und Requiem könnte laut Nakanishi ein geeigneter Ansatzpunkt für ein neues Revelations-Projekt sein.
Die bisherigen Teile der Reihe hatten bereits ähnliche Aufgaben übernommen und zusätzliche Perspektiven auf die komplexe Serienchronologie geliefert.
Frühere Ableger beleuchteten etwa parallele Ereignisse rund um Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield und Barry Burton, während die Hauptreihe andere Schauplätze behandelte.
Ob Capcom tatsächlich an einer Fortsetzung der Resident Evil Revelations-Reihe arbeitet, bleibt offen. Nakanishis Worte zeigen jedoch, dass die Idee intern keineswegs vom Tisch ist.
Revelation 1 + 2 sind gute Spiele… ich würde mir lieber noch eine weitere Side Story zwischen Resident Evil 2 und 3 wünschen. Ich weiß… keine populäre Meinung… nur ein kleiner Wunsch.
Sie können auch einfach die Outbreak Teile remaken, so viel Platz für neue Nebenschauplätze während der Racoon City Katastrophe gibt es nicht.
Das stimmt. Wäre ich auch mit zufrieden bzw. gerne eine überarbeitete Fassung vom RE3 Remake…
Finde die Idee gut, dann könnte man zeitliche/inhaltliche Löcher etwas stopfen und andere Charaktere weiterentwickeln.