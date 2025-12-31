Resident Evil: Requiem: Director enthüllt überraschende Pläne und kündigt neues Spiel an

8 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Koshi Nakanishi verrät: Nach Resident Evil Requiem geht es direkt weiter mit dem nächsten Projekt. Vorher geht’s aber ab nach Finnland!

Der Director von Resident Evil Requiem beschreibt gegenüber Famitsu seine aktuellen Prioritäten und betont, dass die Fertigstellung des neuen Resident‑Evil‑Titels für ihn an erster Stelle steht.

In seinen weiteren Aussagen hebt er hervor, dass er das Projekt in einem bestmöglichen Zustand abschließen und das Survival‑Horror‑Game in einer final optimierten Version veröffentlichen möchte.

Die Entwicklung von Resident Evil Requiem bildet für ihn den zentralen Fokus, bevor er weitere Schritte plant.

Nach dem Abschluss des Spiels plant er eine Reise nach Finnland. Diese Reise stellt für ihn einen festen Bestandteil seiner persönlichen „Pause“ nach der intensiven Produktionsphase dar.

Parallel dazu macht er deutlich, dass er zeitnah mit der Arbeit an seinem nächsten Spiel beginnen möchte.

Die Vorbereitung auf ein weiteres Projekt steht für ihn bereits fest, und er beschreibt den Wunsch, früher als üblich in die nächste Entwicklungsphase einsteigen zu wollen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 27335 XP Nasenbohrer Level 3 | 31.12.2025 - 17:03 Uhr

    Wünsche ich ihm viel Spaß beim nächsten Spielprojekt. Bin ich mal gespannt. Erstmal freue ich mich auf Resident Evil: Requiem. ♥️ Montag habe ich Resident Evil Village durchgespielt. 🙂

    0
  3. DrFreaK666 188160 XP Battle Rifle God | 31.12.2025 - 18:01 Uhr

    „Nach Resident Evil Requiem geht es direkt weiter mit dem nächsten Projekt“

    Ich frage mich wieso sowas eine News wert ist.

    0
  4. Ralle89 56840 XP Nachwuchsadmin 7+ | 31.12.2025 - 18:47 Uhr

    Ja Urlaub und dann schön weiter gute Resi spiele machen finde ich ein guten Plan

    0
  5. Spaxarrow 4540 XP Beginner Level 2 | 31.12.2025 - 19:35 Uhr

    Tervetuloa 😂, ich lebe mit meiner finnischen Freundin in Finnland seit 2 1/2 Jahren.
    Sommer ist geil aber Winter kalt 🤣

    0

Hinterlasse eine Antwort