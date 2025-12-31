Resident Evil: Requiem: Director enthüllt überraschende Pläne und kündigt neues Spiel an

Koshi Nakanishi verrät: Nach Resident Evil Requiem geht es direkt weiter mit dem nächsten Projekt. Vorher geht’s aber ab nach Finnland!

Der Director von Resident Evil Requiem beschreibt gegenüber Famitsu seine aktuellen Prioritäten und betont, dass die Fertigstellung des neuen Resident‑Evil‑Titels für ihn an erster Stelle steht.

In seinen weiteren Aussagen hebt er hervor, dass er das Projekt in einem bestmöglichen Zustand abschließen und das Survival‑Horror‑Game in einer final optimierten Version veröffentlichen möchte.

Die Entwicklung von Resident Evil Requiem bildet für ihn den zentralen Fokus, bevor er weitere Schritte plant.

Nach dem Abschluss des Spiels plant er eine Reise nach Finnland. Diese Reise stellt für ihn einen festen Bestandteil seiner persönlichen „Pause“ nach der intensiven Produktionsphase dar.

Parallel dazu macht er deutlich, dass er zeitnah mit der Arbeit an seinem nächsten Spiel beginnen möchte.

Die Vorbereitung auf ein weiteres Projekt steht für ihn bereits fest, und er beschreibt den Wunsch, früher als üblich in die nächste Entwicklungsphase einsteigen zu wollen.