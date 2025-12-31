Resident Evil: Requiem: Director enthüllt überraschende Pläne und kündigt neues Spiel an

Der Director von Resident Evil Requiem beschreibt gegenüber Famitsu seine aktuellen Prioritäten und betont, dass die Fertigstellung des neuen Resident‑Evil‑Titels für ihn an erster Stelle steht.
In seinen weiteren Aussagen hebt er hervor, dass er das Projekt in einem bestmöglichen Zustand abschließen und das Survival‑Horror‑Game in einer final optimierten Version veröffentlichen möchte.
Die Entwicklung von Resident Evil Requiem bildet für ihn den zentralen Fokus, bevor er weitere Schritte plant.
Nach dem Abschluss des Spiels plant er eine Reise nach Finnland. Diese Reise stellt für ihn einen festen Bestandteil seiner persönlichen „Pause“ nach der intensiven Produktionsphase dar.
Parallel dazu macht er deutlich, dass er zeitnah mit der Arbeit an seinem nächsten Spiel beginnen möchte.
Die Vorbereitung auf ein weiteres Projekt steht für ihn bereits fest, und er beschreibt den Wunsch, früher als üblich in die nächste Entwicklungsphase einsteigen zu wollen.
Wünsche ich ihm viel Spaß beim nächsten Spielprojekt. Bin ich mal gespannt. Erstmal freue ich mich auf Resident Evil: Requiem. ♥️ Montag habe ich Resident Evil Village durchgespielt. 🙂
Was das wohl sein wird, hoffentlich wieder was mit Resident Evil.
Ich frage mich wieso sowas eine News wert ist.
Um allen die Angst zu nehmen, dass Capcom nach dem Release dicht macht xD
Wir wissen wieso: Clicks.
Aber was soll ein Entwickler sonst machen wenn ein Spiel beendet ist!?
Wer weiß, angeln gehen vielleicht?🤔
Ja Urlaub und dann schön weiter gute Resi spiele machen finde ich ein guten Plan
Tervetuloa 😂, ich lebe mit meiner finnischen Freundin in Finnland seit 2 1/2 Jahren.
Sommer ist geil aber Winter kalt 🤣