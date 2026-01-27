„Resident Evil: Requiem: Director vergleicht Gameplay mit Sushi“.

Capcom selbst bezeichnet Resident Evil: Requiem als eine Kombination vorheriger Ableger. Während das Gameplay mit Grace Ashcroft sich an dem aus Resident Evil 2 bekannten Survival-Horror orientiert, geht es mit Leon, im Stil von Resident Evil 4, deutlich actionreicher zur Sache.

Ein Mix, den Director Koshi Nakanishi mit Sushi vergleicht und sein Entwicklerteam unter dieser Prämisse als Erfinder der japanischen Spezialität:

„Wenn Sushi noch nicht erfunden worden wäre, würde ein Fischliebhaber nur Sashimi, rohen Fisch, essen wollen. Ein Reisliebhaber würde nur Reis wollen“, erklärt Nakanishi gegenüber Eurogamer. „Dann kommt jemand und sagt: ‚Ich habe dieses Ding erfunden, es heißt Sushi. Es ist roher Fisch auf Reis.‘ Stell dir vor, wie du dich fühlen würdest, wenn du jemand wärst, der gerne Reis isst – Du würdest sagen: ‚Warum legst du rohen Fisch auf meinen Reis?!‘ Oder wenn du ein Sashimi-Fan bist, würdest du sagen: ‚Gib mir einfach Sashimi. Warum ruinierst du meinen Fisch mit Reis?!‘“ „Die Idee ist, dass sie durch die Kombination mehr sind als die Summe ihrer Teile. Wir sind hier die Erfinder von Sushi. Wir sagen: Vertraut uns, probiert es aus. Wagt mit uns den Sprung und probiert dieses neue Produkt namens Sushi”, so Nakanishi lachend.

Dem durch die jüngste Gameplay-Präsentation entstandenen Eindruck, Leons Anteil im kommenden Horrorspiel bestehe ausschließlich aus Action-Szenen, widerspricht Nakanishi:

„Wir sind uns bewusst, dass dies bei einigen Spielern den Eindruck erweckt hat, dass dies die gesamte Leon-Erfahrung im Spiel sein wird. Das ist nicht der Fall. Leon hat Erkundungsszenen, er hat Horrorszenen, er hat Backtracking.”