Resident Evil: Requiem: Director verrät Leon sollte ursprünglich ein Horror‑Opfer sein

In Resident Evil Requiem hätte die Rolle von Leon S. Kennedy beinahe eine völlig andere Richtung eingeschlagen.

Während der Showcase Präsentation sprach Director Koshi Nakanishi offen darüber, dass das Team zunächst ein deutlich stärker auf Horror ausgerichtetes Spielerlebnis für Leon geplant hatte.

Diese Idee wurde jedoch verworfen, als klar wurde, dass die Community keinen zurückhaltenden oder gar verängstigten Leon akzeptieren würde, nachdem er seit Resident Evil 2 so viele extreme Situationen überstanden hatte.

Nakanishi erklärte, dass Grace Ashcroft spielerisch näher an den Wurzeln des klassischen Survival-Horrors liegt. Ihre Abschnitte orientieren sich an der Atmosphäre von Resident Evil 7 und dem Remake von Resident Evil 2.

Ihr Gameplay setzt auf Unsicherheit, schnelle Entscheidungen und die ständige Frage, ob sie kämpfen oder fliehen sollte. Ein neues Crafting System erlaubt ihr zudem, infiziertes Blut mit verschiedenen Materialien zu kombinieren, um improvisierte Waffen wie den Specialized Injector herzustellen, der Mutationen stoppen kann.

Leon hingegen verkörpert in Requiem den erfahrenen Agenten, der bereits die Ereignisse von Resident Evil 6 hinter sich hat und weiterhin für die DSO arbeitet. Sein Spielstil orientiert sich an der energiegeladenen Spannung des Resident Evil 4 Remakes. Er erhält ein neues Tomahawk als bevorzugte Nahkampfwaffe und kann auf eine Reihe akrobatischer Kampfmanöver zurückgreifen, die seine Routine und sein Selbstvertrauen unterstreichen.

Nakanishi betonte, dass die unterschiedlichen Spielstile bewusst gewählt wurden, um ein Wechselspiel aus Anspannung und Entlastung zu erzeugen. Jede Figur soll eine eigene Dynamik mitbringen, die sich im Verlauf der Geschichte gegenseitig verstärkt.

Neben den Gameplay-Details präsentierte Capcom auch neue Hardware. Zum Launch am 27. Februar erscheint ein Resident Evil Requiem Pro Controller für die Nintendo Switch 2, der mit einer speziellen Grafik versehen ist, die an Zeitungsberichte aus der Seriengeschichte erinnert. Zusätzlich entsteht in Zusammenarbeit mit Nintendo ein Grace Ashcroft amiibo, das im Sommer 2026 erscheinen soll.

Dazu gibt es zwei Hamilton-Uhren. Die mit zwei limitierten Resident Evil-Uhren, die von Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft im Spiel getragen werden, gibt es auch in der Realität ab dem 27. Februar 2026. Limitiert auf jeweils 2000 Stück.

Resident Evil Requiem erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X S und Nintendo Switch 2. Am selben Tag veröffentlicht Capcom außerdem die Resident Evil 7 Gold Edition und die Resident Evil Village Gold Edition für die Switch 2, jeweils inklusive aller DLC-Inhalte.