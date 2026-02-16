Resident Evil: Requiem: DLC angeblich weiter fortgeschritten als gedacht

Der bekannte Resident‑Evil‑Insider Dusk Golem sorgt erneut für Gesprächsstoff. Laut seinen aktuellen Aussagen befindet sich der DLC zu Resident Evil Requiem bereits deutlich weiter in der Entwicklung, als viele erwartet hatten.
Grund dafür seien mehrere interne Verschiebungen, die den Release des Hauptspiels nach hinten geschoben haben – während das DLC‑Team parallel weiterarbeiten konnte.
Dusk Golem beschreibt den Fortschritt als „weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant“, was darauf hindeutet, dass Capcom den Zusatzinhalt frühzeitig priorisiert hat.
Gerüchte zum Inhalt: Alyssa Ashcroft im Fokus
Mehrere Leaks deuten darauf hin, dass der DLC Alyssa Ashcroft in den Mittelpunkt stellen könnte – die Mutter von Grace aus Resident Evil Outbreak. Die Story soll angeblich in Form von Flashbacks oder einem Prequel‑Kapitel erzählt werden. Damit würde Capcom erstmals seit Jahren wieder eine direkte Verbindung zur Outbreak‑Ära herstellen.
Die Kombination aus Requiems neuer Ausrichtung und einer Rückkehr zu Outbreak‑Figuren sorgt in der Community für viel Spekulation. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte der DLC eine der emotionalsten Ergänzungen der jüngeren RE‑Geschichte werden.
Bis Capcom offiziell spricht, bleibt alles im Bereich der Insider‑Infos – doch Dusk Golems Trefferquote macht die Sache für Fans besonders spannend.
Danke für die Info. 👍🏻 Bin ich mal gespannt auf das DLC von Resident Evil Requiem. 🙂
Auch einer der Gründe, warum ich nicht direkt zur Veröffentlichung dabei sein werde, lieber etwas warten und die Gold Edition dann kaufen.
Werde mir später alles im Gesamtpaket holen 🙂
Wollte auch gerade meine Vorbestellung stornieren aber bin jetzt zwiegespalten, weil das Spiel im Steelbook geliefert wird
Wenn das so eine Art open World wird, dann wären sicherlich coole DLC in der Welt möglich.
Ich hoffe ja noch immer auf ein Outbreak Remake oder Remaster, das fänd ich mega. Konnte die Spiele damals nur alleine spielen, aber ich hatte trotzdem richtig spaß.
Freue mich schon auf Requiem, was man bisher zu sehen bekommen hat, hat mir sehr gut gefallen.
Immer wichtig den Status eines DLC zu kennen von einem neuen Spiel 👀
Danke XD dafür, dass ihr euch die Arbeit macht.
Persönlich dachte ich bei der Meldung „so what“, ob jetzt irgendwas 12 oder 14 Wochen oder 16 Wochen nach Release nachgereicht wird, interessiert keinen Menschen. Aber wenigstens konnte der Leaker jetzt seinen Namen in einer völlig belanglosen News auf der ganzen Welt einmal in den News lesen.
Schon wieder so Leaker-News… Da habe ich ja drauf gewartet und ohne solche News würde mein Tag nicht mehr laufen… – nicht.