Resident Evil: Requiem: DLC angeblich weiter fortgeschritten als gedacht

Der bekannte Resident‑Evil‑Insider Dusk Golem sorgt erneut für Gesprächsstoff. Laut seinen aktuellen Aussagen befindet sich der DLC zu Resident Evil Requiem bereits deutlich weiter in der Entwicklung, als viele erwartet hatten.

Grund dafür seien mehrere interne Verschiebungen, die den Release des Hauptspiels nach hinten geschoben haben – während das DLC‑Team parallel weiterarbeiten konnte.

Dusk Golem beschreibt den Fortschritt als „weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant“, was darauf hindeutet, dass Capcom den Zusatzinhalt frühzeitig priorisiert hat.

Gerüchte zum Inhalt: Alyssa Ashcroft im Fokus

Mehrere Leaks deuten darauf hin, dass der DLC Alyssa Ashcroft in den Mittelpunkt stellen könnte – die Mutter von Grace aus Resident Evil Outbreak. Die Story soll angeblich in Form von Flashbacks oder einem Prequel‑Kapitel erzählt werden. Damit würde Capcom erstmals seit Jahren wieder eine direkte Verbindung zur Outbreak‑Ära herstellen.

Die Kombination aus Requiems neuer Ausrichtung und einer Rückkehr zu Outbreak‑Figuren sorgt in der Community für viel Spekulation. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte der DLC eine der emotionalsten Ergänzungen der jüngeren RE‑Geschichte werden.

Bis Capcom offiziell spricht, bleibt alles im Bereich der Insider‑Infos – doch Dusk Golems Trefferquote macht die Sache für Fans besonders spannend.