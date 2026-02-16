Resident Evil: Requiem: DLC angeblich weiter fortgeschritten als gedacht

9 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

DLC angeblich weiter fortgeschritten als gedacht – Insider spricht von Alyssa‑Story.

Der bekannte Resident‑Evil‑Insider Dusk Golem sorgt erneut für Gesprächsstoff. Laut seinen aktuellen Aussagen befindet sich der DLC zu Resident Evil Requiem bereits deutlich weiter in der Entwicklung, als viele erwartet hatten.

Grund dafür seien mehrere interne Verschiebungen, die den Release des Hauptspiels nach hinten geschoben haben – während das DLC‑Team parallel weiterarbeiten konnte.

Dusk Golem beschreibt den Fortschritt als „weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant“, was darauf hindeutet, dass Capcom den Zusatzinhalt frühzeitig priorisiert hat.

Gerüchte zum Inhalt: Alyssa Ashcroft im Fokus

Mehrere Leaks deuten darauf hin, dass der DLC Alyssa Ashcroft in den Mittelpunkt stellen könnte – die Mutter von Grace aus Resident Evil Outbreak. Die Story soll angeblich in Form von Flashbacks oder einem Prequel‑Kapitel erzählt werden. Damit würde Capcom erstmals seit Jahren wieder eine direkte Verbindung zur Outbreak‑Ära herstellen.

Die Kombination aus Requiems neuer Ausrichtung und einer Rückkehr zu Outbreak‑Figuren sorgt in der Community für viel Spekulation. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte der DLC eine der emotionalsten Ergänzungen der jüngeren RE‑Geschichte werden.

Bis Capcom offiziell spricht, bleibt alles im Bereich der Insider‑Infos – doch Dusk Golems Trefferquote macht die Sache für Fans besonders spannend.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 34415 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.02.2026 - 09:33 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Bin ich mal gespannt auf das DLC von Resident Evil Requiem. 🙂

    0
  2. Katanameister 327960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.02.2026 - 09:43 Uhr

    Auch einer der Gründe, warum ich nicht direkt zur Veröffentlichung dabei sein werde, lieber etwas warten und die Gold Edition dann kaufen.

    0
    • Mysterio 39295 XP Bobby Car Rennfahrer | 16.02.2026 - 12:59 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Wollte auch gerade meine Vorbestellung stornieren aber bin jetzt zwiegespalten, weil das Spiel im Steelbook geliefert wird

      0
  4. DBGH miLKa 14690 XP Leetspeak | 16.02.2026 - 10:02 Uhr

    Wenn das so eine Art open World wird, dann wären sicherlich coole DLC in der Welt möglich.

    0
  5. Andaro 23885 XP Nasenbohrer Level 2 | 16.02.2026 - 10:05 Uhr

    Ich hoffe ja noch immer auf ein Outbreak Remake oder Remaster, das fänd ich mega. Konnte die Spiele damals nur alleine spielen, aber ich hatte trotzdem richtig spaß.
    Freue mich schon auf Requiem, was man bisher zu sehen bekommen hat, hat mir sehr gut gefallen.

    0
  7. I Legend l 12575 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.02.2026 - 11:05 Uhr

    Danke XD dafür, dass ihr euch die Arbeit macht.
    Persönlich dachte ich bei der Meldung „so what“, ob jetzt irgendwas 12 oder 14 Wochen oder 16 Wochen nach Release nachgereicht wird, interessiert keinen Menschen. Aber wenigstens konnte der Leaker jetzt seinen Namen in einer völlig belanglosen News auf der ganzen Welt einmal in den News lesen.

    0
  8. Mech77 81775 XP Untouchable Star 1 | 16.02.2026 - 12:51 Uhr

    Schon wieder so Leaker-News… Da habe ich ja drauf gewartet und ohne solche News würde mein Tag nicht mehr laufen… – nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort