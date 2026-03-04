Resident Evil: Requiem: DLC mit Fokus auf Leon S. Kennedy – Gerücht

Insider berichtet über mögliches Resident Evil Requiem-DLC mit Leon – Alyssa‑Pläne könnten umgewandelt worden sein.

Resident Evil Requiem ist für Capcom ein großer Erfolg und hat in weniger als einer Woche über fünf Millionen Verkäufe erreicht. Offiziell ist DLC‑Content nicht bestätigt, doch laut Insider AestheticGamer aka Dusk Golem gibt es deutliche Hinweise auf bezahlte Zusatzinhalte.

Hinweise auf Leon‑DLC

Dusk Golem erklärt, dass zuletzt vermehrt Hinweise auf ein Leon‑fokussiertes DLC aufgetaucht seien. Konkrete Details zu Umfang oder Handlung liegen ihm jedoch nicht vor.

Warum zuvor Alyssa Ashcroft erwähnt wurde

Der Insider hatte zuvor berichtet, dass Alyssa Ashcroft, die Mutter von Grace, eine Rolle spielen könnte. Dazu sagt er, dass Capcom ein vollständig spielbares Modell von Alyssa vorbereitet habe, das „wahrscheinlich nicht für das Hauptspiel gedacht war, sondern für irgendeine DLC‑Sache“.

Er vermutet, dass Alyssa möglicherweise in einer nicht spielbaren Rolle auftreten könnte – eventuell in einem Abschnitt, der vor den Ereignissen von Requiem spielt.

Angeblich gestrichene Leon‑Inhalte

Weiterhin sollen angeblich bestimmte Leon‑Inhalte sehr spät in der Entwicklung aus dem Hauptspiel entfernt. Er hält es für wahrscheinlich, dass diese Inhalte nun für DLC umfunktioniert werden.

Zeitliche Einordnung

Der angebliche DLC sei ursprünglich dazu gedacht gewesen, die Zeit zwischen Resident Evil Requiem und den geplanten Remakes von Code: Veronica und Zero zu überbrücken.

Damals war Requiem laut Gerüchten noch für 2025 vorgesehen, weshalb der DLC näher am Hauptspiel erscheinen sollte – möglicherweise früher als frühere DLCs wie Shadows of Rose.

Möglicher Hinweis durch Switch‑2‑Amiibos

Dusk Golem findet es „sehr verdächtig“, dass die Switch‑2‑Amiibos von Grace und Leon am 30. Juli erscheinen. Er hält es für möglich, dass dieser Termin mit einer größeren Marketingphase für das DLC zusammenhängt.

Was glaubt ihr, ist an den Gerüchten dran?