Resident Evil: Requiem: DLC mit Fokus auf Leon S. Kennedy – Gerücht

Insider berichtet über mögliches Resident Evil Requiem-DLC mit Leon – Alyssa‑Pläne könnten umgewandelt worden sein.

Resident Evil Requiem ist für Capcom ein großer Erfolg und hat in weniger als einer Woche über fünf Millionen Verkäufe erreicht. Offiziell ist DLC‑Content nicht bestätigt, doch laut Insider AestheticGamer aka Dusk Golem gibt es deutliche Hinweise auf bezahlte Zusatzinhalte.

Hinweise auf Leon‑DLC

Dusk Golem erklärt, dass zuletzt vermehrt Hinweise auf ein Leon‑fokussiertes DLC aufgetaucht seien. Konkrete Details zu Umfang oder Handlung liegen ihm jedoch nicht vor.

Warum zuvor Alyssa Ashcroft erwähnt wurde

Der Insider hatte zuvor berichtet, dass Alyssa Ashcroft, die Mutter von Grace, eine Rolle spielen könnte. Dazu sagt er, dass Capcom ein vollständig spielbares Modell von Alyssa vorbereitet habe, das „wahrscheinlich nicht für das Hauptspiel gedacht war, sondern für irgendeine DLC‑Sache“.

Er vermutet, dass Alyssa möglicherweise in einer nicht spielbaren Rolle auftreten könnte – eventuell in einem Abschnitt, der vor den Ereignissen von Requiem spielt.

Angeblich gestrichene Leon‑Inhalte

Weiterhin sollen angeblich bestimmte Leon‑Inhalte sehr spät in der Entwicklung aus dem Hauptspiel entfernt. Er hält es für wahrscheinlich, dass diese Inhalte nun für DLC umfunktioniert werden.

Zeitliche Einordnung

Der angebliche DLC sei ursprünglich dazu gedacht gewesen, die Zeit zwischen Resident Evil Requiem und den geplanten Remakes von Code: Veronica und Zero zu überbrücken.

Damals war Requiem laut Gerüchten noch für 2025 vorgesehen, weshalb der DLC näher am Hauptspiel erscheinen sollte – möglicherweise früher als frühere DLCs wie Shadows of Rose.

Möglicher Hinweis durch Switch‑2‑Amiibos

Dusk Golem findet es „sehr verdächtig“, dass die Switch‑2‑Amiibos von Grace und Leon am 30. Juli erscheinen. Er hält es für möglich, dass dieser Termin mit einer größeren Marketingphase für das DLC zusammenhängt.

Was glaubt ihr, ist an den Gerüchten dran?

  1. Homunculus 298300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.03.2026 - 15:25 Uhr

    Bitte was?! Ein Leon Amiibo?! *Shut up and take my money!!!* Hatte bisher nur den von Grace gesehen.

    Sry, das war Kerninhalt den ich aus der News gezogen habe xD

    Leon DLC ja bitte! Aber da ich bisher noch keine Spoiler dazu gesehen habe…nehme ich an, dass Ada nicht im Spiel ist.. Capcom wieso..

    0
      • Homunculus 298300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.03.2026 - 15:46 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Ja das hab ich auch schon gesehen. Wenn die das der Fantasie überlassen und nicht sagen wer genau, dann mach ich mir mein eigenes Kopfkino und stell mir vor wie Leon nach getaner Arbeit zu Ada heimkommt 🥰

        0
  3. Katanameister 345640 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.03.2026 - 15:37 Uhr

    Können sie dann Ende des Jahres bringen mit einer schönen Gold Edition, Leon Gameplay ist immer sehr unterhaltsam.

    0
  4. Jack86 48320 XP Hooligan Bezwinger | 04.03.2026 - 15:45 Uhr

    Leon ist einfach DAS Resi-Maskottchen 😅 kann gern Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen.

    0
  5. Chris0071234 53330 XP Nachwuchsadmin 6+ | 04.03.2026 - 16:04 Uhr

    Bin gespannt, werde wohl eh abwarten bis es eine Gold-Edition gibt mit dem DLC gibt und dann zuschlagen 🙂

    0
  8. ShellingFord135 5555 XP Beginner Level 3 | 04.03.2026 - 18:34 Uhr

    Ich hätte Graces Part nie gebraucht. RE 4 ist der Goldstandard und genau dass, was ich von RE sehen will. Requiem hätte nur allein Leon featuren sollen, genau wie RE4. Ich muss mich gelangweilt ellenlang durch die drögen Graces Part zwingen, um dann endlich mit Leon spielen zu können, für 5 Minuten und dann hab ich wieder Grace an der Backe. Laaaaaangweilig😓
    Da hat Capcom versucht das Spiel „fordernd“ oder was auch immer die im Sinn hatten zu gestalten, indem Grace nicht zielen kann, die Gegner auf dich zusprinten wie Usain Bolt nach Schulschluß auf dem Weg zur nächsten Dragonball Folge, wie einer müden Handfeuerwaffe, die so gut wie keinen Schaden macht. F*** you, Capcom, ist das laaaaaaannnngweilig.
    Fazit: Leons Part im Spiel, hammermäßig gut aber viel, viel zu kurz. Grace’s Part ist überflüssig☠️

    0
  10. SloStar13barca 14685 XP Leetspeak | 04.03.2026 - 20:00 Uhr

    Das ein DLC für RE Requiem sich auf Leon konzentrieren könnte, statt auf Alyssa, wäre ein definitiv ein Highlight. 😁👍

    0

