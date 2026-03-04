Resident Evil: Requiem: DLC mit Fokus auf Leon S. Kennedy – Gerücht

Resident Evil Requiem ist für Capcom ein großer Erfolg und hat in weniger als einer Woche über fünf Millionen Verkäufe erreicht. Offiziell ist DLC‑Content nicht bestätigt, doch laut Insider AestheticGamer aka Dusk Golem gibt es deutliche Hinweise auf bezahlte Zusatzinhalte.
Hinweise auf Leon‑DLC
Dusk Golem erklärt, dass zuletzt vermehrt Hinweise auf ein Leon‑fokussiertes DLC aufgetaucht seien. Konkrete Details zu Umfang oder Handlung liegen ihm jedoch nicht vor.
Warum zuvor Alyssa Ashcroft erwähnt wurde
Der Insider hatte zuvor berichtet, dass Alyssa Ashcroft, die Mutter von Grace, eine Rolle spielen könnte. Dazu sagt er, dass Capcom ein vollständig spielbares Modell von Alyssa vorbereitet habe, das „wahrscheinlich nicht für das Hauptspiel gedacht war, sondern für irgendeine DLC‑Sache“.
Er vermutet, dass Alyssa möglicherweise in einer nicht spielbaren Rolle auftreten könnte – eventuell in einem Abschnitt, der vor den Ereignissen von Requiem spielt.
Angeblich gestrichene Leon‑Inhalte
Weiterhin sollen angeblich bestimmte Leon‑Inhalte sehr spät in der Entwicklung aus dem Hauptspiel entfernt. Er hält es für wahrscheinlich, dass diese Inhalte nun für DLC umfunktioniert werden.
Zeitliche Einordnung
Der angebliche DLC sei ursprünglich dazu gedacht gewesen, die Zeit zwischen Resident Evil Requiem und den geplanten Remakes von Code: Veronica und Zero zu überbrücken.
Damals war Requiem laut Gerüchten noch für 2025 vorgesehen, weshalb der DLC näher am Hauptspiel erscheinen sollte – möglicherweise früher als frühere DLCs wie Shadows of Rose.
Möglicher Hinweis durch Switch‑2‑Amiibos
Dusk Golem findet es „sehr verdächtig“, dass die Switch‑2‑Amiibos von Grace und Leon am 30. Juli erscheinen. Er hält es für möglich, dass dieser Termin mit einer größeren Marketingphase für das DLC zusammenhängt.
Was glaubt ihr, ist an den Gerüchten dran?
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bitte was?! Ein Leon Amiibo?! *Shut up and take my money!!!* Hatte bisher nur den von Grace gesehen.
Sry, das war Kerninhalt den ich aus der News gezogen habe xD
Leon DLC ja bitte! Aber da ich bisher noch keine Spoiler dazu gesehen habe…nehme ich an, dass Ada nicht im Spiel ist.. Capcom wieso..
Es wurde ein Ring an Leons Finger gesichtet 🧐🤔.
Ja das hab ich auch schon gesehen. Wenn die das der Fantasie überlassen und nicht sagen wer genau, dann mach ich mir mein eigenes Kopfkino und stell mir vor wie Leon nach getaner Arbeit zu Ada heimkommt 🥰
Oder zu Clair, weil Chris ihn gezwungen hat 😅.
Gott.. Chris Bloodline..
vorhin erst wieder Video dazu auf YT vorgeschlagen bekommen. Da saß Chris am Piano und hat ein Lied über Leon und der Bloodline gesungen.
Da kommt Leon nicht mehr raus 😆.
Ich wette wenn Leon nachts Schweißgebadet aus nem Albtraum erwacht, dann nicht wegen dem Trauma durch Raccoon City und Co.. nope, wegen Chris!
Würd ich sofort nehmen. Mir gefallen seine Baller Parts 🙂
Können sie dann Ende des Jahres bringen mit einer schönen Gold Edition, Leon Gameplay ist immer sehr unterhaltsam.
Leon ist einfach DAS Resi-Maskottchen 😅 kann gern Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen.
Bin gespannt, werde wohl eh abwarten bis es eine Gold-Edition gibt mit dem DLC gibt und dann zuschlagen 🙂
Irgendwas kommt da bestimmt. Es hatten ja alle neueren Teile DLCs.
Ich hoffe das ein DLC das gestrichene Herrenhaus thematisiert.
Ich hätte Graces Part nie gebraucht. RE 4 ist der Goldstandard und genau dass, was ich von RE sehen will. Requiem hätte nur allein Leon featuren sollen, genau wie RE4. Ich muss mich gelangweilt ellenlang durch die drögen Graces Part zwingen, um dann endlich mit Leon spielen zu können, für 5 Minuten und dann hab ich wieder Grace an der Backe. Laaaaaangweilig😓
Da hat Capcom versucht das Spiel „fordernd“ oder was auch immer die im Sinn hatten zu gestalten, indem Grace nicht zielen kann, die Gegner auf dich zusprinten wie Usain Bolt nach Schulschluß auf dem Weg zur nächsten Dragonball Folge, wie einer müden Handfeuerwaffe, die so gut wie keinen Schaden macht. F*** you, Capcom, ist das laaaaaaannnngweilig.
Fazit: Leons Part im Spiel, hammermäßig gut aber viel, viel zu kurz. Grace’s Part ist überflüssig☠️
Nehme ich gerne 🤩
Das ein DLC für RE Requiem sich auf Leon konzentrieren könnte, statt auf Alyssa, wäre ein definitiv ein Highlight. 😁👍