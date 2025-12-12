Resident Evil: Requiem: Doppelter Schrecken, doppelte Action – Leon und Grace kehren zurück

Zwei Helden, ein Horror – Resident Evil Requiem sorgt 2026 für nervenzerreißende Spannung!

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Protagonisten Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy, deren Geschichten miteinander verflochten sind.

Beide untersuchen zeitgleich mysteriöse Todesfälle, die Hinweise auf die Ereignisse des berüchtigten Raccoon City Zwischenfalls von 1998 liefern könnten.

Der Einsatz dualer Protagonisten erlaubt unterschiedliche Spielerfahrungen: Leon S. Kennedy übernimmt intensive Action-Sequenzen, in denen schnelle Reflexe und Kampfgeschick gefragt sind, während Grace Ashcroft eine klassischere Survival-Horror-Erfahrung bietet, die Spannung, Atmosphäre und strategisches Vorgehen in den Vordergrund stellt.

Die Erzählung beginnt in einem verlassenen Hotel, das beide Charaktere unabhängig voneinander untersuchen, und verknüpft ihre Wege zu einem gemeinsamen, hochspannenden Abenteuer.

Resident Evil Requiem kombiniert somit bekannte Franchise-Elemente wie Spannung, Horror und taktische Kämpfe mit einem neuartigen Gameplay-Ansatz, der Action- und Survival-Erfahrungen miteinander verschränkt.