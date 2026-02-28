Resident Evil: Requiem: Dramatischer Launch Trailer zum Zombie-Spektakel

Seit gestern ist Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Mit 246.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam konnte direkt ein neuer Bestwert für den Start eines Resident Evil-Ablegers erreicht werden.
Zur Feier des Starts wurde von Capcom ein Launch Trailer veröffentlicht, der es nicht an Dramatik rund um die mysteriösen Vorgänge in Raccoon City fehlen lässt:
Ist echt cool, dass Leon mit Sherry zusammenarbeitet, aber das heißt auch.. keine Ingrid 😕
Interessiert mich jetzt garnicht. Aber ein neues LOST PLANET, das, würde ich sofort kaufen
Ohja, auf ein neues Lost Planet hätte ich auch Bock. Weiß noch gut, als ich den ersten Teil damals auf der 360 gezockt hab – Das war so geil. 😍
Hat jemand das Spiel schon durch und kann was dazu sagen ob es 80 Euro Wert ist? Bitte ohne Spoiler?
Ziemlich gutes Spiel, aber die Grace Sektionen können etwas nerven nach allem was ich gesehen habe.
Danke für den Trailer 😅✌🏻 werd ik mir doch ma auf die Liste setzen 😅
Scheint ja gut geworden zu sein, nächstes Jahr dann hol ich es nach