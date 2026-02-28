Resident Evil: Requiem: Dramatischer Launch Trailer zum Zombie-Spektakel

7 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Image: ©CAPCOM CO.

Ein dramatischer Launch Trailer stimmt auf das frisch veröffentlichte Zombie-Spektakel Resident Evil: Requiem ein.

Seit gestern ist Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Mit 246.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam konnte direkt ein neuer Bestwert für den Start eines Resident Evil-Ablegers erreicht werden.

Zur Feier des Starts wurde von Capcom ein Launch Trailer veröffentlicht, der es nicht an Dramatik rund um die mysteriösen Vorgänge in Raccoon City fehlen lässt:

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Homunculus 297220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.02.2026 - 06:50 Uhr

    Ist echt cool, dass Leon mit Sherry zusammenarbeitet, aber das heißt auch.. keine Ingrid 😕

    0
  2. Kreator78 64860 XP Romper Stomper | 28.02.2026 - 07:05 Uhr

    Interessiert mich jetzt garnicht. Aber ein neues LOST PLANET, das, würde ich sofort kaufen

    0
    • DangerAron 12010 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 28.02.2026 - 08:02 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Ohja, auf ein neues Lost Planet hätte ich auch Bock. Weiß noch gut, als ich den ersten Teil damals auf der 360 gezockt hab – Das war so geil. 😍

      0
  3. oOStahlkingOo 65105 XP Romper Domper Stomper | 28.02.2026 - 07:10 Uhr

    Hat jemand das Spiel schon durch und kann was dazu sagen ob es 80 Euro Wert ist? Bitte ohne Spoiler?

    0
  4. Katanameister 340800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.02.2026 - 07:36 Uhr

    Ziemlich gutes Spiel, aber die Grace Sektionen können etwas nerven nach allem was ich gesehen habe.

    0
  5. Rotten 103645 XP Elite User | 28.02.2026 - 08:01 Uhr

    Danke für den Trailer 😅✌🏻 werd ik mir doch ma auf die Liste setzen 😅

    0
  6. xXCickXx 124375 XP Man-at-Arms Silber | 28.02.2026 - 08:08 Uhr

    Scheint ja gut geworden zu sein, nächstes Jahr dann hol ich es nach

    0

