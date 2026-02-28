Resident Evil: Requiem: Dramatischer Launch Trailer zum Zombie-Spektakel

Seit gestern ist Resident Evil: Requiem offiziell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Mit 246.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam konnte direkt ein neuer Bestwert für den Start eines Resident Evil-Ablegers erreicht werden.

Zur Feier des Starts wurde von Capcom ein Launch Trailer veröffentlicht, der es nicht an Dramatik rund um die mysteriösen Vorgänge in Raccoon City fehlen lässt: