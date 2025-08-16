Resident Evil: Requiem: Drei spielbare Charaktere laut Insider

Laut einem Insider wird Resident Evil: Requiem auf gleich drei spielbare Charaktere setzten.

Kürzlich veröffentlichte der Resident Evil-Insider Dusk Golem eine Reihe nicht offiziell bestätigter Informationen zum kommenden Horrorspiel Resident Evil: Requiem. Unter anderem soll das Spiel über befahrbare Open-World-Areale und ein von The Last of Us Part 2 inspiriertes Kampfsystem verfügen.

Nun legt der Insider nochmal nach und liefert auf Nachfrage eines Fans ein weiteres interessantes Detail. So werden seinen Ausführungen zufolge im kommenden Resident Evil-Ableger gleich drei Charaktere spielbar sein.

Neben der bereits bekannten Grace Ashcroft schlüpfen Spieler angeblich auch in die Rolle von Leon S. Kennedy und Alyssa Ashcroft, bei der es sich um die Mutter von Grace handelt. Letztere soll allerdings nur einen kleinen Auftritt haben.