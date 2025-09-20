Resident Evil: Requiem: Enthüllung von Leon S. Kennedy nächste Woche – Gerücht

Laut neuen Gerüchten soll Leon S. Kennedy nächste Woche als Protagonist von Resident Evil: Requiem enthüllt werden.

Schon seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte um Leon S. Kennedy als spielbaren Protagonisten im kommenden Horrorspiel Resident Evil: Requiem. Nun könnte die offizielle Enthüllung kurz bevorstehen.

Laut dem bekannten Insider AestheticGamer soll sich Capcom derzeit darauf vorbereiten, den unter anderem aus Resident Evil 2, 4 und 6 bekannten Fan-Liebling nächste Woche offiziell für Resident Evil: Requiem zu enthüllen:

„Ich habe mehrfach aus zuverlässiger Quelle gehört, dass Leon nächste Woche vorgestellt wird. Ich kenne die Marketingpläne von Capcom nicht aus erster Hand, daher kann ich das nicht bestätigen, aber hinter den Kulissen wird derzeit laut darüber gesprochen. Ich denke, dass einige meiner Follower inzwischen ebenfalls davon gehört haben.“ „Ja. Noch einmal: Ich habe keine direkten Verbindungen, um Details über Capcoms Marketing zu erfahren, aber ich habe einen ziemlich guten Überblick über die Gerüchteküche und das, was hinter den Kulissen gemunkelt wird“, so der Insider auf weitere Nachfrage. „Und ja, die Gerüchte, dass Leon nächste Woche vorgestellt wird, sind sehr laut, sodass ich daran nicht zweifle.“

Mit der zwischen dem 25. und 28. September stattfindenden Tokyo Game Show 2025, auf der Capcom mit acht Spielen vertreten sein wird, stände ein passender Anlass für die mögliche Enthüllung bereit.