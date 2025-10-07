Resident Evil: Requiem: Entwickler können Grusel-Faktor nicht mehr beurteilen

In seiner jahrzehntelangen Geschichte schlug die Resident Evil-Reihe immer wieder neue Wege ein, die bei Fans mal mehr, mal weniger gut ankamen. Den Werdegang beschreibt Resident Evil: Requiem Director Koshi Nakanishi im Gespräch mit IGN folgendermaßen:
„Ich denke, man kann Resident Evil-Titel grob danach einordnen, wie sehr sie Resident Evil 2 oder Resident Evil 4 ähneln. Resident Evil 7 war definitiv eher auf der Seite von Resident Evil 2, da es zu den Wurzeln des Survival-Horrors zurückkehrte und dafür sehr gelobt wurde. Resident Evil Village baute darauf auf, fügte mehr Action und Schießereien hinzu und brachte es näher an die Seite von Resident Evil 4 heran.“
„Aber wenn wir diesen Weg weitergehen, kommt es fast zu einem Inflationseffekt, bei dem man immer mehr Action hinzufügen muss, um den Vorgängertitel zu übertreffen, und dadurch landet man letztendlich dort, wo Resident Evil 5 und 6 gelandet sind, und obwohl es immer noch großartige Spiele sind, ist man sich allgemein einig, dass sie Resident Evil so weit in Richtung Action gedrängt haben, dass es kein Horror mehr war.“
„Das wollte ich mit dem neunten Titel von Resident Evil nicht machen, wo ich einfach versucht habe, die Action in Village zu übertreffen, und am Ende etwas geschaffen habe, das ich nicht machen wollte. Es war unsere Absicht, die Skala deutlich in Richtung des Stils von Resident Evil 2 zu verschieben, und es ist fast eine Weiterentwicklung dieses Resident-2-Stils.“
Auf den Grusel-Faktor von Resident Evil: Requiem angesprochen, erklärt Nakanishi, dass er und sein Entwicklerteam durch die lange Arbeit an Horrorspielen in gewisser Weise gegen Horror-Elemente abgestumpft seien und erst die Reaktionen der Spieler abwarten müssten, um diese beurteilen zu können:
„Wir haben so viele davon gemacht, dass wir es nicht mehr beurteilen können, bis jemand anderes es spielt. Bevor wir [Resident Evil: Requiem] auf der SGF vorgestellt und auf der Gamescom zum ersten Mal ein Hands-on vorgeführt haben, gab es intern tatsächlich einige Bedenken: Ist es tatsächlich gruselig? Denn wir wissen es selbst nicht mehr. Das ist unser täglich Brot, das, was wir jeden Tag machen.“
„Wir haben es nicht wirklich implementiert, also wurde es auch nicht herausgeschnitten, aber wir wissen nicht, ob etwas gruselig ist“, so Nakanishi angesprochen auf mögliche herausgeschnittene Inhalte. „Also sagen wir, wir machen dies, wir machen das, wir fügen immer mehr hinzu, und irgendwann dachten wir: Was wäre, wenn [Grace] eine große Wunde am Bein bekäme oder ihr Bein abgetrennt würde, weil dieses Ding sie angreift, und oh mein Gott, das ist so gruselig, aber wir haben uns dann doch ein wenig davon zurückgefahren.“
Bin gespannt und freue mich auf Resident Evil Requiem. Aktuell spiele ich Resident Evil Village. Mal die Gold Edition im Sale mitgenommen. 🙂
Schwer, aber es gibt Dinge die sind auch heute noch absolut gruselig.
Ich schaue bspw gerade die Serie Monster: Die Geschichte von Ed Gein auf Netflix.
Da sind einige Dinge dabei, die absolut düster sind. Fast noch mehr, als bei Jeffrey Dahmer. Und das war schon heftig. Als den Zuschauer in Furcht versetzen, daß geht noch immer, obwohl man schon vieles gesehen hat. 🙂
Die Realität schreibt halt die grausameren Drehbüchern.
Ja voll….
Das ist halt immer die Sache, die Entwickler arbeiten ja aktiv an dem Spiel und werden sich nicht so gruseln wie der Durchschnittsfan, ich hoffe sie haben immer noch das richtige Gespür für Teil 9.
Den angesprochenen Inflationseffekt hat man ja als Spieler auch. Bin mittlerweile was Horror anbelangt auch abgestumpft. Den Effekt, den Resident Evil 1 1996 z.B. mit der FMV bei dem ersten Zombie oder dem ersten Dobermann, der durchs Fenster sprang, ausgelöst hat, kann man bei mir heute nicht mehr reproduzieren. Das gleiche gilt auch für den Stressfaktor, den die frühen survivalhorror Games durch die Munitionsknappheit hervorgerufen haben. Heute zucke ich mit den Schultern, wenn die Muni knapp wird, und bekomme bestimmt keine feuchten Hände mehr.
Ja einen schockt immer weniger schade eig. 😀
Einfach zusätzlich frische Kräfte einstellen, die mit der Materie nicht so lange oder kaum zu tun hatten. Bringt einen neutralen Blick und frische Ideen.
einfach mal einen Black Screen einbauen mit der Meldung, IHRE KONSOLE HAT EINEN SCHWEREN AUSNAHMEFEHLER, kurz stehn lassen und dann springt der Zombi schreiend ins Bild XD