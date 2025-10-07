Resident Evil: Requiem: Entwickler können Grusel-Faktor nicht mehr beurteilen

In seiner jahrzehntelangen Geschichte schlug die Resident Evil-Reihe immer wieder neue Wege ein, die bei Fans mal mehr, mal weniger gut ankamen. Den Werdegang beschreibt Resident Evil: Requiem Director Koshi Nakanishi im Gespräch mit IGN folgendermaßen:

„Ich denke, man kann Resident Evil-Titel grob danach einordnen, wie sehr sie Resident Evil 2 oder Resident Evil 4 ähneln. Resident Evil 7 war definitiv eher auf der Seite von Resident Evil 2, da es zu den Wurzeln des Survival-Horrors zurückkehrte und dafür sehr gelobt wurde. Resident Evil Village baute darauf auf, fügte mehr Action und Schießereien hinzu und brachte es näher an die Seite von Resident Evil 4 heran.“ „Aber wenn wir diesen Weg weitergehen, kommt es fast zu einem Inflationseffekt, bei dem man immer mehr Action hinzufügen muss, um den Vorgängertitel zu übertreffen, und dadurch landet man letztendlich dort, wo Resident Evil 5 und 6 gelandet sind, und obwohl es immer noch großartige Spiele sind, ist man sich allgemein einig, dass sie Resident Evil so weit in Richtung Action gedrängt haben, dass es kein Horror mehr war.“ „Das wollte ich mit dem neunten Titel von Resident Evil nicht machen, wo ich einfach versucht habe, die Action in Village zu übertreffen, und am Ende etwas geschaffen habe, das ich nicht machen wollte. Es war unsere Absicht, die Skala deutlich in Richtung des Stils von Resident Evil 2 zu verschieben, und es ist fast eine Weiterentwicklung dieses Resident-2-Stils.“

Auf den Grusel-Faktor von Resident Evil: Requiem angesprochen, erklärt Nakanishi, dass er und sein Entwicklerteam durch die lange Arbeit an Horrorspielen in gewisser Weise gegen Horror-Elemente abgestumpft seien und erst die Reaktionen der Spieler abwarten müssten, um diese beurteilen zu können:

„Wir haben so viele davon gemacht, dass wir es nicht mehr beurteilen können, bis jemand anderes es spielt. Bevor wir [Resident Evil: Requiem] auf der SGF vorgestellt und auf der Gamescom zum ersten Mal ein Hands-on vorgeführt haben, gab es intern tatsächlich einige Bedenken: Ist es tatsächlich gruselig? Denn wir wissen es selbst nicht mehr. Das ist unser täglich Brot, das, was wir jeden Tag machen.“ „Wir haben es nicht wirklich implementiert, also wurde es auch nicht herausgeschnitten, aber wir wissen nicht, ob etwas gruselig ist“, so Nakanishi angesprochen auf mögliche herausgeschnittene Inhalte. „Also sagen wir, wir machen dies, wir machen das, wir fügen immer mehr hinzu, und irgendwann dachten wir: Was wäre, wenn [Grace] eine große Wunde am Bein bekäme oder ihr Bein abgetrennt würde, weil dieses Ding sie angreift, und oh mein Gott, das ist so gruselig, aber wir haben uns dann doch ein wenig davon zurückgefahren.“