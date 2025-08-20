Resident Evil: Requiem: Entwickler-Video von der Future Games Show

Folgt der ängstlichen Grace Ashcroft in diesem neuen Entwickler-Video zu Resident Evil: Requiem.

Auf der Future Games Show gamescom 2025 zeigte Masato Kumazawa, Produzent von Resident Evil: Requiem, mehr aus dem Survival-Horror-Spiel.

Im Fokus des Videos steht Hauptfigur Grace Ashcroft, ein introvertierter und ängstlicher Charakter, was laut Kumazawa ungewöhnlich für die Reihe ist.

Spieler dürften sich mit GRace gleichermaßen fürchten, wenn Resident Evil: Requiem am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.