Resident Evil: Requiem: Entwickler-Video von der Future Games Show

Auf der Future Games Show gamescom 2025 zeigte Masato Kumazawa, Produzent von Resident Evil: Requiem, mehr aus dem Survival-Horror-Spiel.
Im Fokus des Videos steht Hauptfigur Grace Ashcroft, ein introvertierter und ängstlicher Charakter, was laut Kumazawa ungewöhnlich für die Reihe ist.
Spieler dürften sich mit GRace gleichermaßen fürchten, wenn Resident Evil: Requiem am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.
Spannend, spannend.