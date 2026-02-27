Resident Evil: Requiem: Erreicht höchsten Peak der Reihe auf Steam

Der neue Serienableger setzt auf Steam bereits in der ersten Stunde nach Veröffentlichung eine neue Bestmarke und erreicht mit über 246.000 gleichzeitigen Spielern den höchsten Startwert eines Resident‑Evil‑Titels.
Die Marke übertrifft damit deutlich die Spitzenzahl des Resident Evil 4 Remake, das bei seinem Launch auf 168000 gleichzeitige Nutzer kam.
Resident Evil Requiem steigert diesen frühen Erfolg weiter und erreicht aktuell einen Peak von 267509 Spielern. Die Entwicklung zeigt, wie stark das Interesse an dem Titel unmittelbar zum Release ausfällt und wie schnell sich die Spielerzahlen innerhalb kurzer Zeit erhöhen.
Mit dem bevorstehenden Wochenende könnte sich dieser Wert nochmals steigern, da erfahrungsgemäß viele Nutzer erst dann zum Spielen kommen. Die Dynamik rund um Resident Evil Requiem bleibt damit außergewöhnlich hoch und setzt innerhalb der Reihe einen neuen Maßstab.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heute im Xperion MediaMarkt angespielt… War cool
Das war doch absolut abzusehen. Alleine die Art des Marketings war genial und zudem werden Versprechungen gehalten. Ich kann es kaum abwarten auch zu zocken.
Traurig, dass immer noch so viele Leute blind vorbestellen und es unbedingt Day One spielen müssen.
Capcom und alle anderen Entwickler freut sowas natürlich, man sollte aber eigentlich erstmal warten, bis die größten Bugs behoben sind.
Außer es gibt keine aber sowas halte ich für absolut unrealistisch.
Bei Capcom hatte ich bisher nie negative Erfahrungen. Die Spiele bzw. die Resident Evil Reihe war immer komplett spielbar ohne irgendwelche Bugs die ein das Spielerlebnis getrübt haben. Ist ja kein Open World Game. Daher ist das Risiko umso geringer
resi 7 war ne tolle neuerfindung, resi 8 fand ich zu sehr abklatsch von resi 4
und bei resi 9 bin ich noch unschlüssig, aber die wertungen sind ja sagenhaft
Ich fand schon ein Unterschied zwischen Resi 4 und 8. Resi 4 ist ohne Vampire und nach meinem Geschmack aktionlastiger. Da gab es nicht sowas, wie die das nervenaufreibende Weglaufen vor Madame (das ist eher ins Remake von 2 und 3 vorzufinden) oder das Puppenhaus mit dem Riesenbaby.
Gutes Zeichen für Singleplayer Games, liebe Publisher 😀
Das wundert mich nicht. Resi ist auch eine sehr beliebte Reihe. Ich freue mich schon so sehr darauf , heute Abend vor der Konsole zu sitzen und meine Erfahrungen mit dem Spiel zu machen.
Resi geht halt immer. Wobei Dead Space mit Resi damals den Boden aufgewischt hat. VR hat hingegen mal wieder für diesen unglaublichen WOW Moment gesorgt.
Für mich ist Resi immer ein Pflichtkauf, wie COD.
Wir auf jeden Fall gezockt.
Spiele endlich RE8 weiter. nur bisschen zu hektisch, das mit verstecken und weglaufen wie in Teil 7 ist nicht so mein ding 😀
Resident Evil zieht einfach nach all diesen Jahren immer noch, echt super.
Bin heute nun auch schwach geworden und habe es bisher nicht bereut. Habe knapp 3 Stunden gespielt und bisher ist es richtig atmosphärisch. Auch was die Technik angeht hat Capcom ganze Arbeit geleistet. Läuft super flüssig, selbst mit Pathracing und sieht dabei unfassbar gut aus. Weiter geht’s.