Resident Evil: Requiem: Erreicht höchsten Peak der Reihe auf Steam

Zum Launch von Resident Evil Requiem stellt der neuste Teil einen neuen Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam auf.

Der neue Serienableger setzt auf Steam bereits in der ersten Stunde nach Veröffentlichung eine neue Bestmarke und erreicht mit über 246.000 gleichzeitigen Spielern den höchsten Startwert eines Resident‑Evil‑Titels.

Die Marke übertrifft damit deutlich die Spitzenzahl des Resident Evil 4 Remake, das bei seinem Launch auf 168000 gleichzeitige Nutzer kam.

Resident Evil Requiem steigert diesen frühen Erfolg weiter und erreicht aktuell einen Peak von 267509 Spielern. Die Entwicklung zeigt, wie stark das Interesse an dem Titel unmittelbar zum Release ausfällt und wie schnell sich die Spielerzahlen innerhalb kurzer Zeit erhöhen.

Mit dem bevorstehenden Wochenende könnte sich dieser Wert nochmals steigern, da erfahrungsgemäß viele Nutzer erst dann zum Spielen kommen. Die Dynamik rund um Resident Evil Requiem bleibt damit außergewöhnlich hoch und setzt innerhalb der Reihe einen neuen Maßstab.