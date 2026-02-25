Resident Evil: Requiem: Erste Wertungen sind da

Die Fachpresse hat ihr Urteil gefällt – und Resident Evil Requiem legt einen beeindruckenden Start hin.

Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei 88 Punkten, getragen von zahlreichen Höchstwertungen und durchweg positiver Resonanz.

Resident Evil Requiem – Wertungen

ComicBook – 10

Shacknews – 10

Restart – 10

GameInformer – 9.75

COG – 9.6

Destructoid – 9.5

Noisy Pixel – 9.5

WellPlayed – 9.5

Pocket Tactics – 9

Nintendo Life – 9

GameBlast – 9

GameSpew – 9

Hardcore Gamer – 9

Metro – 9

IGN – 9

Wccftech – 8.5

GameSpot – 8

Push Square – 8

VGC – 8