Resident Evil: Requiem: Erste Wertungen sind da

Die Fachpresse hat ihr Urteil gefällt – und Resident Evil Requiem legt einen beeindruckenden Start hin.
Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei 88 Punkten, getragen von zahlreichen Höchstwertungen und durchweg positiver Resonanz.
Resident Evil Requiem – Wertungen
- ComicBook – 10
- Shacknews – 10
- Restart – 10
- GameInformer – 9.75
- COG – 9.6
- Destructoid – 9.5
- Noisy Pixel – 9.5
- WellPlayed – 9.5
- Pocket Tactics – 9
- Nintendo Life – 9
- GameBlast – 9
- GameSpew – 9
- Hardcore Gamer – 9
- Metro – 9
- IGN – 9
- Wccftech – 8.5
- GameSpot – 8
- Push Square – 8
- VGC – 8
Solide.
Scheint ja wirklich gut zu sein, wenn selbst IGN eine 9 zückt.