Resident Evil: Requiem: Fans aufgepasst – Leak verrät große DLC-Pläne und neues Zeitfenster für Veronica

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Image: ©CAPCOM CO. / Resident Evil: Requiem

Ein neuer Insiderbericht deutet auf umfangreiche Story-DLCs und eine langfristige Strategie für die Zukunft von Resident Evil hin.

Neue Aussagen des bekannten Resident-Evil-Insiders Dusk Golem deuten darauf hin, dass Resident Evil Requiem deutlich umfangreichere Zusatzinhalte erhalten könnte. Da Capcom die Informationen bislang nicht bestätigt hat, sollten sie als Gerücht betrachtet werden.

Story-DLCs sollen deutlich größer ausfallen

Laut Dusk Golem investiert Capcom künftig verstärkt in umfangreiche Story-Erweiterungen für die Resident-Evil-Reihe. Als Vorbilder nennt der Insider Separate Ways zu Resident Evil 4 sowie Shadow of Rose aus Resident Evil Village. Die geplanten DLCs sollen sowohl in Umfang als auch in ihrer erzählerischen Bedeutung deutlich über klassische Zusatzinhalte hinausgehen.

DLCs sollen die Wartezeit auf neue Spiele überbrücken

Dem Insider zufolge möchte Capcom die Story-Erweiterungen künftig nutzen, um die Zeit zwischen den Hauptveröffentlichungen zu überbrücken. Die DLCs würden damit eine ähnliche Rolle übernehmen wie frühere eigenständige Ableger und die Handlung der Reihe weiterführen, bis das nächste große Resident-Evil-Spiel erscheint.

Requiem-DLC könnte nach Veronica erscheinen

Besonders interessant ist die Behauptung, dass die Erweiterung zu Resident Evil Requiem äußerst ambitioniert ausfallen und auf das Feedback der Spieler zum Hauptspiel reagieren soll. Aus diesem Grund könnte der DLC sogar erst nach dem bislang ebenfalls nur gerüchteweise gehandelten Resident Evil: Veronica erscheinen.

Veronica-Remake hat offenbar Priorität

Dusk Golem berichtet außerdem, dass Capcom derzeit alle verfügbaren Ressourcen auf das Veronica-Remake konzentrieren soll. Intern werde demnach eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2027 angestrebt. Sollte mehr Entwicklungszeit benötigt werden, sei allerdings auch eine Verschiebung auf das zweite Quartal 2027 möglich.

Eine offizielle Bestätigung für diese Informationen gibt es bislang nicht. Bis Capcom entsprechende Ankündigungen macht, sollten sämtliche Aussagen als unbestätigte Gerüchte eingeordnet werden.

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12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Vayne1986 68725 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 09:03 Uhr

    Bin gespannt auf das Requiem DLC und natürlich auf RE Veronica. ♥️

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  4. xXCickXx 142075 XP Master-at-Arms Bronze | 21.07.2026 - 09:18 Uhr

    Wie zu 99,9% – ich zock das Game wenn alles veröffentlicht wurde.

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  5. Drakeline6 235495 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.07.2026 - 09:27 Uhr

    Hat vlt auch taktische Gründe, warum der DLC erst danach kommt, weil wir Claire spielen.

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  6. xootoo 26490 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.07.2026 - 09:46 Uhr

    Hab das Spiel auf meiner „Watchlist“. Da lohnt es sich ja dann auf eine „Gold“ oder „Complete“ Edition für nen schmalen Taler zu warten!

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  7. Cicci 42050 XP Hooligan Krauler | 21.07.2026 - 09:50 Uhr

    Nächsten Monat kaufe ich mir das Spiel natürlich auf serries x.

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  8. Kingfisher 1640 XP Beginner Level 1 | 21.07.2026 - 09:56 Uhr

    DLCs interessieren mich nicht, habe ich ein Spiel durchgespielt widme ich mich dem nächsten Spiel.

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  9. Katanameister 505400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 21.07.2026 - 10:01 Uhr

    Also kommt das Requiem Dlc Ende nächsten Jahres, das ist viel zu lange, hatte eigentlich mit Ende diesen Jahres gerechnet.

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