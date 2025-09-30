Resident Evil: Requiem: Fans sollten Gerüchte nicht zu ernst nehmen

Um das kommende Horrorspiel Resident Evil: Requiem ranken sich so einige unbestätigte Gerüchte. Unter anderem gehen Fans fest von einer Rückkehr des beliebten Serien-Veteranen Leon S. Kennedy aus.
In einem Interview mit The Gamer sprachen jetzt Director Koshi Nakanishi und Producer Masata Kumazawa darüber, dass Fans die Gerüchte nicht zu ernst nehmen sollten, da dies sonst oftmals zu Frustration führen könne:
„Manchmal spreche ich mit Leuten, die so tun, als seien verschiedene Spekulationen und Gerüchte bereits bestätigt, und dann fangen sie an, auf dieser Grundlage zu diskutieren“, so Kumazawa. „Ich möchte alle daran erinnern, dass wir uns ein wenig beruhigen sollten – was wir euch bisher gezeigt haben, ist alles, was wir sagen können. Die Leute sind frustriert über uns, weil wir zwar nichts versprochen haben, die Gerüchte und Theorien aber so weit verbreitet waren, dass sie allgemein geglaubt wurden.“
Im weiteren Verlauf des Interviews kommt man zudem auf die vermummte Person aus dem neusten Trailer zu Resident Evil: Requiem zu sprechen. Statt wie von Fans spekuliert um einen zurückkehrenden Charakter soll es sich um einen brandneuen Charakter handeln:
„Alle sind überzeugt, dass es sich einen zurückkehrenden Charakter handeln muss, und es gibt Spekulationen, dass es ‚diese Person oder jene Person sein muss‘. Aber wir wollen uns nicht immer nur auf solche überraschenden Comebacks verlassen. Die vermummte Person ist ein neuer Charakter, so viel können wir bestätigen. In diesem Fall handelt es sich um einen neu geschaffenen Charakter für diese Handlung. Also es ist so etwas wie ein bisher unbekanntes Detail, aber hoffentlich verdeutlicht es, wie wir die Geschichte des Spiels angehen.“
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hoffe sie vergeigen es nicht, ist ja immerhin der letzte Hauptteil der Reihe.
nur der letzte nummerierte Hauptteil 🙂
Hat doch gar keine Nummer im Titel.
Oder heißt der Teil Resident Evil 9: Requiem?
Capcom meinte mal, dass das der letzte nummerierte Titel wird.
Oder war das bei Village?
In dem Spiel brauche ich kein Leon.
Hätte aber gerne mal wieder eins mit ihm. Am liebsten noch mit Claire zusammen.
Die vermummte Person hatte ich jetzt auch nicht als bekannten Chara vermutet. Wirkte ja auch eher wie der Antagonist des Titels.
Da es nur um den ging, ist Leon wohl noch nicht vom Tisch 🤭
Ich für meinen Teil glaube so fast keinen Gerüchten. Die meisten sind auch nicht richtig und man freut sich dann umsonst 😅.
Ich finde Gerüchte sind wie ein Gewürz um Spiele interessant zu halten. Man sollte nur nicht alles für bare Münze nehmen was man so hört
Ob Leon, Jill, Rebecca, Chris etc. Mir waren bisher alle Hauptprotagonisten sehr sympathisch. Barry könnte gerne mal wieder auftauchen.
Deswegen schreibe ich immer wieder, das „Leaker“-News nerven. Nur, damit diese Personen sich wichtig machen können und ihren Namen im Netz lesen und feiern können. Die müssen sonst ein trauriges Leben haben, wenn das deren Lebensinhalt darstellt.
Früher haben Redakteure halt noch recherchiert und Entwickler vor Ort besucht. Alles war früher nicht besser, aber Recherchen halt schon. Da hätte man zu „Leakern“ gesagt: „ja Junge, is gut – such dir n Hobby oder geh spielen“.