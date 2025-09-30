Resident Evil: Requiem: Fans sollten Gerüchte nicht zu ernst nehmen

Um das kommende Horrorspiel Resident Evil: Requiem ranken sich so einige unbestätigte Gerüchte. Unter anderem gehen Fans fest von einer Rückkehr des beliebten Serien-Veteranen Leon S. Kennedy aus.

In einem Interview mit The Gamer sprachen jetzt Director Koshi Nakanishi und Producer Masata Kumazawa darüber, dass Fans die Gerüchte nicht zu ernst nehmen sollten, da dies sonst oftmals zu Frustration führen könne:

„Manchmal spreche ich mit Leuten, die so tun, als seien verschiedene Spekulationen und Gerüchte bereits bestätigt, und dann fangen sie an, auf dieser Grundlage zu diskutieren“, so Kumazawa. „Ich möchte alle daran erinnern, dass wir uns ein wenig beruhigen sollten – was wir euch bisher gezeigt haben, ist alles, was wir sagen können. Die Leute sind frustriert über uns, weil wir zwar nichts versprochen haben, die Gerüchte und Theorien aber so weit verbreitet waren, dass sie allgemein geglaubt wurden.“

Im weiteren Verlauf des Interviews kommt man zudem auf die vermummte Person aus dem neusten Trailer zu Resident Evil: Requiem zu sprechen. Statt wie von Fans spekuliert um einen zurückkehrenden Charakter soll es sich um einen brandneuen Charakter handeln:

„Alle sind überzeugt, dass es sich einen zurückkehrenden Charakter handeln muss, und es gibt Spekulationen, dass es ‚diese Person oder jene Person sein muss‘. Aber wir wollen uns nicht immer nur auf solche überraschenden Comebacks verlassen. Die vermummte Person ist ein neuer Charakter, so viel können wir bestätigen. In diesem Fall handelt es sich um einen neu geschaffenen Charakter für diese Handlung. Also es ist so etwas wie ein bisher unbekanntes Detail, aber hoffentlich verdeutlicht es, wie wir die Geschichte des Spiels angehen.“