Resident Evil: Requiem: First- und Third-Person-Perspektive bestätigt

Resident Evil Requiem setzt auf flexible Perspektiven. First- oder Third-Person? Neues Resident Evil lässt euch entscheiden.

Resident Evil Requiem, das neueste Kapitel der berühmten Survival-Horror-Reihe, wurde im Rahmen des Summer Game Fest 2025 erstmals im Detail vorgestellt – inklusive spielbarer Demo.

Eine der auffälligsten Neuerungen: Der Titel erlaubt es euch, zwischen der First-Person- und der Third-Person-Perspektive zu wechseln. Über ein einfaches Umschalten im Pausenmenü kann jederzeit zwischen beiden Ansichten gewechselt werden, was dem Spielerlebnis eine neue individuelle Note verleiht.

Diese Funktion knüpft an die Entwicklung der Serie an. Während die meisten Resident Evil-Spiele traditionell mit einer Third-Person-Kamera arbeiteten, setzte Resident Evil 7: biohazard erstmals vollständig auf die Ego-Perspektive, die auch in Resident Evil Village fortgeführt wurde. Erst mit der „Winter’s Expansion“ von Village wurde dort ein optionaler Third-Person-Modus nachgereicht.

Mit Requiem verfolgt Capcom nun einen flexibleren Ansatz, der sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen dürfte. Die ersten Eindrücke aus der Hands-on-Demo fallen vielversprechend aus – das Spiel kombiniert klassische Horroratmosphäre mit modernem Komfort und lässt euch entscheiden, wie ihr euch dem Grauen stellt.

Resident Evil Requiem wird ebenfalls auf der Gamescom 2025 im August spielbar sein.