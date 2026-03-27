Resident Evil: Requiem: Fotomodus mit neuem Update hinzugefügt

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Image: ©CAPCOM CO. / Resident Evil: Requiem

Resident Evil Requiem erhält ein Update mit Fotomodus auf allen Plattformen.

Mit einem neuen Update für Resident Evil Requiem liefert Capcom Verbesserungen der Spielerfahrung.

Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht ein neuer Fotomodus, der ab sofort über das Pausenmenü aufgerufen werden kann. Damit erhalten Spieler die Möglichkeit, besonders atmosphärische Momente festzuhalten und die Inszenierung des Spiels aus neuen Perspektiven zu erleben.

Darüber hinaus wurden mehrere Fehler behoben, die unter bestimmten Umständen den Spielfortschritt blockieren konnten. Diese Anpassungen sorgen dafür, dass die Kampagne stabiler verläuft und weniger technische Hindernisse auftreten. Auch kleinere Übersetzungsfehler in verschiedenen Sprachversionen wurden korrigiert.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung der Charaktere. In einigen Zwischensequenzen wurden die Gesichtsausdrücke angepasst, um Emotionen klarer und glaubwürdiger zu vermitteln.

Zusätzlich wurden allgemeine Verbesserungen vorgenommen, die das Gameplay insgesamt optimieren. Diese betreffen verschiedene Bereiche des Spiels und sollen für ein flüssigeres und stabileres Spielerlebnis sorgen.

Auf dem PC, insbesondere über Steam und den Epic Games Store, wurden darüber hinaus spezifische Probleme behoben. Dazu zählen visuelle Fehler, die in Verbindung mit bestimmten Grafiktreibern auftraten, sowie Abstürze, die in einigen Fällen das Spiel beenden konnten.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Homunculus 301820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.03.2026 - 16:46 Uhr

    Cool, ich liebe den Fotomodus in Spielen.
    Nutz das auch aktuell in Final Fantasy VII R, auch wenn die ziemlich eingeschränkt ist wie nah man ranzoomen oder drehen kann.

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  2. nexus258 59790 XP Nachwuchsadmin 8+ | 27.03.2026 - 16:47 Uhr

    Das es echt viele Leute gibt die den Fotomodus in spielen so sehr feiern kann ich nicht verstehen ^^

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    • Homunculus 301820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.03.2026 - 17:27 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bin da sehr dankbar drüber, mach aber auch generell seit jeher gerne Screenshots (schon damals auf Win 95 PC) und schau mir die ab und an an oder nutze die für Referenzen. Mit den Smartphone Handys bekommt man die sogar automatisch als Erinnerung angezeigt^^

      Mit Fotomodus kann man dann noch kreativer werden~

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  4. Vayne1986 39095 XP Bobby Car Rennfahrer | 27.03.2026 - 17:03 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Fotomodus werde ich nächste Woche ausprobieren. 🙂

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  7. hotjoe1970 8420 XP Beginner Level 4 | 27.03.2026 - 18:34 Uhr

    Hab nicht verstanden warum der Fotomodus nicht bei der VÖ direkt mit drin war. Das hätte Sinn gemacht. Davon ab, ich feier auch den Fotomodus in Spielen. Ich mach halt gerne Bilder und Gameplayclips und teile sie. Kommt immer gut an.

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  9. Ralle89 110625 XP Scorpio King Rang 1 | 27.03.2026 - 20:12 Uhr

    Bei Resident evil schon ganz nice so ein Zombie Zimmermädchen Bild als Hintergrund 🤔🤩👍🏻 glaube da versumpfe ich 😅😂

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