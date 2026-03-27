Resident Evil: Requiem: Fotomodus mit neuem Update hinzugefügt

Mit einem neuen Update für Resident Evil Requiem liefert Capcom Verbesserungen der Spielerfahrung.

Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht ein neuer Fotomodus, der ab sofort über das Pausenmenü aufgerufen werden kann. Damit erhalten Spieler die Möglichkeit, besonders atmosphärische Momente festzuhalten und die Inszenierung des Spiels aus neuen Perspektiven zu erleben.

Darüber hinaus wurden mehrere Fehler behoben, die unter bestimmten Umständen den Spielfortschritt blockieren konnten. Diese Anpassungen sorgen dafür, dass die Kampagne stabiler verläuft und weniger technische Hindernisse auftreten. Auch kleinere Übersetzungsfehler in verschiedenen Sprachversionen wurden korrigiert.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung der Charaktere. In einigen Zwischensequenzen wurden die Gesichtsausdrücke angepasst, um Emotionen klarer und glaubwürdiger zu vermitteln.

Zusätzlich wurden allgemeine Verbesserungen vorgenommen, die das Gameplay insgesamt optimieren. Diese betreffen verschiedene Bereiche des Spiels und sollen für ein flüssigeres und stabileres Spielerlebnis sorgen.

Auf dem PC, insbesondere über Steam und den Epic Games Store, wurden darüber hinaus spezifische Probleme behoben. Dazu zählen visuelle Fehler, die in Verbindung mit bestimmten Grafiktreibern auftraten, sowie Abstürze, die in einigen Fällen das Spiel beenden konnten.