Resident Evil: Requiem: Gerücht nennt DLC-Release nach Code Veronica Remake

Auf Resident Evil Requiem könnte ein umfangreiches Story-DLC folgen – allerdings offenbar erst nach der Veröffentlichung des Resident Evil Code: Veronica Remakes. Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang jedoch nicht.

Die neuen Angaben stammen vom bekannten Resident Evil-Insider Dusk Golem (AestheticGamer). Ihm zufolge investiert Capcom künftig verstärkt in längere Story-Erweiterungen, die Spielern die Wartezeit zwischen den großen Hauptveröffentlichungen verkürzen sollen.

Demnach soll das Story-DLC zu Resident Evil Requiem erst nach dem Code Veronica Remake erscheinen. Das Entwicklerteam konzentriere sich derzeit vollständig auf die Fertigstellung des Remakes, das nach aktuellem Stand bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden soll. Sollte mehr Entwicklungszeit benötigt werden, sei auch eine Verschiebung ins zweite Quartal möglich.

Laut Dusk Golem verfolgt Capcom mit den größeren DLCs mehrere Ziele. Die Erweiterungen sollen kleinere und experimentellere Geschichten innerhalb des Resident Evil-Universums erzählen, gleichzeitig aber auch auf das Feedback der Community reagieren und neue Ideen für zukünftige Hauptspiele erproben.