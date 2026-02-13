Resident Evil: Requiem: Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy im neuen Trailer

Capcom veröffentlicht den 4th Trailer zu Resident Evil Requiem und zeigt erneut, wie das Spiel zwei völlig unterschiedliche Perspektiven miteinander verwebt.
Die FBI‑Analystin Grace Ashcroft erlebt klassischen, nervenaufreibenden Survival‑Horror, während Leon S. Kennedy in gewohnt dynamischer Manier durch actiongeladene Szenen kämpft. Beide Wege laufen zusammen und formen ein emotionales, intensives Erlebnis, das die Serie in eine neue Ära führt.
Der Trailer betont die Kontraste: Grace arbeitet sich durch klaustrophobische, bedrohliche Umgebungen, während Leon in schnellen, präzisen Gefechten agiert. Die Kombination aus analytischem Horror und kinetischer Action soll eine Spannung erzeugen, die sich stetig steigert und die Spieler bis zum Schluss fesselt.
Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Store und GeForce NOW.
4 Kommentare
Schöner Trailer. Nicht mehr lange bis Resident Evil Requiem erscheint. Freue mich schon. ♥️
Wollte eig. teil 4 vorher noch nachholen 😀 muss ich irgendwie mal machen ^^
Das Remake von 4 ist der Kracher. Unbedingt zocken.
Kann es kaum erwarten! Wird sofort bei Release gespielt 🥰