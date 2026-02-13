Resident Evil: Requiem: Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy im neuen Trailer

Zwei Helden, zwei Spielstile, ein Albtraum: Resident Evil Requiem verbindet FBI‑Analyse und Leon‑Action zu einem Horror‑Erlebnis, das euch bis ins Mark trifft.

Capcom veröffentlicht den 4th Trailer zu Resident Evil Requiem und zeigt erneut, wie das Spiel zwei völlig unterschiedliche Perspektiven miteinander verwebt.

Die FBI‑Analystin Grace Ashcroft erlebt klassischen, nervenaufreibenden Survival‑Horror, während Leon S. Kennedy in gewohnt dynamischer Manier durch actiongeladene Szenen kämpft. Beide Wege laufen zusammen und formen ein emotionales, intensives Erlebnis, das die Serie in eine neue Ära führt.

Der Trailer betont die Kontraste: Grace arbeitet sich durch klaustrophobische, bedrohliche Umgebungen, während Leon in schnellen, präzisen Gefechten agiert. Die Kombination aus analytischem Horror und kinetischer Action soll eine Spannung erzeugen, die sich stetig steigert und die Spieler bis zum Schluss fesselt.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Store und GeForce NOW.