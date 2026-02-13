Resident Evil: Requiem: Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy im neuen Trailer

4 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Zwei Helden, zwei Spielstile, ein Albtraum: Resident Evil Requiem verbindet FBI‑Analyse und Leon‑Action zu einem Horror‑Erlebnis, das euch bis ins Mark trifft.

Capcom veröffentlicht den 4th Trailer zu Resident Evil Requiem und zeigt erneut, wie das Spiel zwei völlig unterschiedliche Perspektiven miteinander verwebt.

Die FBI‑Analystin Grace Ashcroft erlebt klassischen, nervenaufreibenden Survival‑Horror, während Leon S. Kennedy in gewohnt dynamischer Manier durch actiongeladene Szenen kämpft. Beide Wege laufen zusammen und formen ein emotionales, intensives Erlebnis, das die Serie in eine neue Ära führt.

Der Trailer betont die Kontraste: Grace arbeitet sich durch klaustrophobische, bedrohliche Umgebungen, während Leon in schnellen, präzisen Gefechten agiert. Die Kombination aus analytischem Horror und kinetischer Action soll eine Spannung erzeugen, die sich stetig steigert und die Spieler bis zum Schluss fesselt.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Store und GeForce NOW.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 33995 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.02.2026 - 07:18 Uhr

    Schöner Trailer. Nicht mehr lange bis Resident Evil Requiem erscheint. Freue mich schon. ♥️

    0
  3. FaMe 162105 XP First Star Bronze | 13.02.2026 - 08:53 Uhr

    Kann es kaum erwarten! Wird sofort bei Release gespielt 🥰

    0

Hinterlasse eine Antwort