Resident Evil: Requiem: Graces Handlungen haben Auswirkungen für Leon

Im kommenden Horror-Highlight Resident Evil: Requiem schlüpfen Spieler in die Haut der beiden Protagonisten Grace und Leon, deren Wege sich mal mehr, mal weniger kreuzen.

Während die Abschnitte von Grace eher klaustrophobisch ausfallen und durch klassische Survival-Horror-Elemente glänzen, darf Leon sich allem Anschein nach in größeren und Action-lastigeren Arealen sogar mit Transportmitteln fortbewegen.

In einem neuen Interview mit PlayStation Blog erklärt Director Koshi Nakanishi, in welcher Weise die Handlungen der beiden Auswirkungen auf den jeweils anderen haben können:

„Wenn man an derselben Stelle von Grace zu Leon wechselt, bleiben alle Gegner, die Grace besiegt hat, auch für Leon tot, und dasselbe gilt für Gegenstände auf dem Boden. Allerdings ist es für Grace, die immer wenig Munition hat, schwierig, alle Gegner auszuschalten. Mit Leon die Gegner zu besiegen, vor denen Grace geflohen ist, ist eines der Highlights dieses Spiels.“ „Je mehr man spielt, desto mehr entdeckt man, wie sich Handlungen in einem Teil auf den anderen auswirken, sodass sich im Vergleich zu früheren Spielen der Serie ein anderer Wiederspielwert ergibt“, erklärt Nakanishi und fügt hinzu, dass es „Spaß macht, Strategien zu entwickeln und die Effizienz bei späteren Durchläufen zu maximieren“, wenn man diesen Aspekt berücksichtigt. „Antike Münzen-Upgrades im Sanatorium sind exklusiv für Grace, Leon kann also keine davon einsammeln. Für Leon gibt es weiterhin traditionelle Upgrades, wie Waffenverbesserungen und Modifikationen.“