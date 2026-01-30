Resident Evil: Requiem: Graces Handlungen haben Auswirkungen für Leon

Im kommenden Horror-Highlight Resident Evil: Requiem schlüpfen Spieler in die Haut der beiden Protagonisten Grace und Leon, deren Wege sich mal mehr, mal weniger kreuzen.
Während die Abschnitte von Grace eher klaustrophobisch ausfallen und durch klassische Survival-Horror-Elemente glänzen, darf Leon sich allem Anschein nach in größeren und Action-lastigeren Arealen sogar mit Transportmitteln fortbewegen.
In einem neuen Interview mit PlayStation Blog erklärt Director Koshi Nakanishi, in welcher Weise die Handlungen der beiden Auswirkungen auf den jeweils anderen haben können:
„Wenn man an derselben Stelle von Grace zu Leon wechselt, bleiben alle Gegner, die Grace besiegt hat, auch für Leon tot, und dasselbe gilt für Gegenstände auf dem Boden. Allerdings ist es für Grace, die immer wenig Munition hat, schwierig, alle Gegner auszuschalten. Mit Leon die Gegner zu besiegen, vor denen Grace geflohen ist, ist eines der Highlights dieses Spiels.“
„Je mehr man spielt, desto mehr entdeckt man, wie sich Handlungen in einem Teil auf den anderen auswirken, sodass sich im Vergleich zu früheren Spielen der Serie ein anderer Wiederspielwert ergibt“, erklärt Nakanishi und fügt hinzu, dass es „Spaß macht, Strategien zu entwickeln und die Effizienz bei späteren Durchläufen zu maximieren“, wenn man diesen Aspekt berücksichtigt.
„Antike Münzen-Upgrades im Sanatorium sind exklusiv für Grace, Leon kann also keine davon einsammeln. Für Leon gibt es weiterhin traditionelle Upgrades, wie Waffenverbesserungen und Modifikationen.“
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mal gespannt, was sich noch verändern wird im Laufe des Spiels durch Grace Handlungen.
Klingt eig cool 🤔 besiegte Gegner bleiben dann besiegt und geflohene sieht man als Leon wieder 😅, klingt funny aber das Gegenstände dann bleiben??? Wie weit ist die Zeitspanne ausseinnander? Kann doch sein das n Zombie ihren Gegenstand beim laufen wegkickt oder so das er dann n Meter weiter links sein müsste der Gegenstand 🤣
Wenn die Zeitspanne zu groß ist, sind vielleicht auch die Heilkräuter schon verwelkt und das Heilspray ist abgelaufen! 😂
Das hört sich erstmal echt gut an. Könnte vielleicht auch Lust auf mehrere Durchläufe machen.
Das Originale RE2 hatte sin ein System ja auch schon im Ansatz: hatte man mit Leon schon die ganze Muni aufgesammelt, war nicht mehr viel für Claire übrig.
Ja das erinnert sehr an die A/B Szenarios aus OG RE2!
Musste auch direkt an RE2 denken und wie sie das im Remake so gut wie gar nicht genutzt haben.
Hört sich interessant an. Bin schon sehr gespannt!