Resident Evil: Requiem: Grafik-Downgrade – Raytracing auf PS5 Pro deaktiviert

Ein aktueller Patch für Resident Evil Requiem sorgt derzeit für Diskussionen unter PS5-Pro-Spielern. Wie eine Analyse von Digital Foundry andeutete, wurde in bestimmten Bereichen der Spielwelt das Raytracing deaktiviert – darunter auch in Raccoon City.
Besonders Nutzer der PlayStation 5 Pro bemerkten, dass Teile des Spiels nach dem Update sichtbar anders wirken. Laut der technischen Untersuchung wurde das zuvor vorhandene Raytracing in diesen Abschnitten entfernt, was zu Veränderungen bei Beleuchtung und Reflexionen führt.
Die Anpassung sorgt in der Community für Kritik, da einige Spieler darin einen grafischen Rückschritt sehen. Gleichzeitig wird vermutet, dass die Änderung vorgenommen wurde, um die Performance stabiler zu halten.
Offizielle Details zu den Gründen für die Anpassung hat Capcom bislang nicht veröffentlicht. Ob zukünftige Updates das Raytracing wieder aktivieren oder weitere grafische Änderungen folgen, bleibt derzeit offen.
John (Digital Foundry) confirmed in their patreon podcast that RT is disabled for Raccoon City in RE Requiem and that it’s a substantial downgrade.
gibts an einigen Stellen evtl. Stabilitätsprobleme. Capcom deaktiviert das erst einmal damit es besser läuft während sie im Hintergrund an der Optimierung arbeiten. wird mit nem weiteren Patch wieder eingefügt bzw. aktiviert. *Orakel Ende
Mhh hab gelesen das einige auf dem PC ähnliche Probleme haben, aber soll wohl nicht bei jedem auftreten…das Problem ist wohl bei Capcoms Engine zu finden hat wohl nichts mit der Hardware oder PSSR 2.0, FSR oder DLSS zutun….der Fehler soll wohl zu einem Bildrauschen führen was wohl auf der PS5 Pro im Außenbereich in Racoon City zu finden ist, aber wohl auch nur an bestimmten stellen zb im Bereich der Tankstelle)….bei den anderen Locations soll RT wohl weiter aktiv sein.
btw sowas ist halt was auch am PC nervt was only digital betrifft..hier wird dir oft die aktuellste Version aufgezwungen…alle Disc Spieler installieren einfach das Game neu und löschen einfach das letzte Update und können so dann weiter zocken…
Man kann automatische Updates pro Spiel bei Steam deaktivieren. Man rechnet allerdings auch nicht mit einem Downgrade.
Bei GOG kann man meines Wissens nach auch ältere Versionen nachinstallieren. Allerdings gibt es RE Requiem dort nicht
Ist mir klar dass man das deaktivieren kann, aber viele Spiele erfordern halt die neusten Updates um diese dann spielen zu können…ergo bist du gezwungen zu installieren…
John Linneman hat in dem Digital Foundry Podcast gesagt es liegt weder an der Pro nach an PSSR 2, sondern an Capcoms eigenem Denoiser, wieso wird das im Artikel nicht gesagt? Auch wurde es nur in den ersten Bereichen des Spiels deaktiviert.
Der Denoiser ist halt Müll.
Fragst du dich echt noch warum?? 😅 schau doch mal wie und wer gleich los posaunt in den Kommentaren 😂
Dann beschwer dich doch beim Autor des Textes 🫣
💯👍
Wiso das denn?Schafft das die Kiste nicht??
Liegt nicht an der Kiste, sondern an der Engine von Capcom
Capcom wird das schon richten ist ja zum Glück nur bei der Ps5 Pro 😂😂
Also ich finde die pro mit ihrem halbaufgewärmten Modis nicht gut. Mal so und mal so. Muss ja auch ne Performance Grund gehabt haben warum die Implementierung von Ray tracing wieder rückgängig gemacht wurde.
Habe ich doch gesagt das es extreme Framedrops gibt, da wird man dann als PS Hater oder Fanboy beschimpft…🙄😏