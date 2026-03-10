Resident Evil: Requiem: Grafik-Downgrade – Raytracing auf PS5 Pro deaktiviert

Das haben sich die PlayStation-Fans sicher nicht gewünscht: Patch für Resident Evil Requiem deaktiviert Raytracing in Raccoon City auf der PS5 Pro.

Ein aktueller Patch für Resident Evil Requiem sorgt derzeit für Diskussionen unter PS5-Pro-Spielern. Wie eine Analyse von Digital Foundry andeutete, wurde in bestimmten Bereichen der Spielwelt das Raytracing deaktiviert – darunter auch in Raccoon City.

Besonders Nutzer der PlayStation 5 Pro bemerkten, dass Teile des Spiels nach dem Update sichtbar anders wirken. Laut der technischen Untersuchung wurde das zuvor vorhandene Raytracing in diesen Abschnitten entfernt, was zu Veränderungen bei Beleuchtung und Reflexionen führt.

Die Anpassung sorgt in der Community für Kritik, da einige Spieler darin einen grafischen Rückschritt sehen. Gleichzeitig wird vermutet, dass die Änderung vorgenommen wurde, um die Performance stabiler zu halten.

Offizielle Details zu den Gründen für die Anpassung hat Capcom bislang nicht veröffentlicht. Ob zukünftige Updates das Raytracing wieder aktivieren oder weitere grafische Änderungen folgen, bleibt derzeit offen.